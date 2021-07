Koronavírus - 64 új fertőzött, elhunyt egy beteg

A beoltottak száma 5 617 260 fő, közülük 5 428 980 fő már a második oltását is megkapta. 64 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 491 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Egy beteg elhunyt, így az elhunytak száma 30 026 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 748 157 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 31 308 főre csökkent. 78 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A kormány rendeletben rögzítette, hogy a még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak immár kötelező a védőoltás.

Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Hatósági házi karanténban 1335 fő tartózkodik.

A COVID-19 ellen oltottak aránya:

További országos és megyei szintű diagramok a koronavírus-járványról

Világszinten tegnap 661 194 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (92 485 fő, összesen 35 584 272). Európában Oroszországból (23 270), Nagy-Britanniából (31 117) és Spanyolországból (26 689) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

(Forrás: koronavirus.gov.hu, worldometers.info)