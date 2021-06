Koronavírus: 91 új fertőzött, 8 elhunyt beteg

Összesen 91 új koronavírus fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 775 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, az elhunytak száma 29 971 főre emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 41 417 főre csökkent, hatósági házi karanténban jelenleg 3322 fő tartózkodik a koronavirus.gov.hu oldalon közzétett adatok szerint.

241 COVID-beteget ápolnak jelenleg kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elhunytak száma a fertőzések számánál is nagyobb mértékben csökkent az elmúlt hetekben. A halálozások számának 7 napos mozgóátlaga 4 fő, ez 2020 szeptember közepe óta a legkedvezőbb érték.

Koronavírus aktív esetszám Magyarországon

75 ezer dózis vakcinát adtak be

A beoltottak száma 5 431 713 fő, közülük 4 619 877 fő már a második oltását is megkapta. Az első alkalommal oltottak száma 10 483 fővel növekedett az egy nappal korábbi értékekhez képest, a teljes oltási sort megkapóké 64 848-cal.

A regisztráltak száma 5 millió 424 ezer fő, és 93%-uk már megkapta az oltást.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra és már az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is tudnak időpontot foglalni.

Világszerte visszaszorulóban a járvány

Világszinten összesen 372 588 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak tegnap a hatóságok. A járvány idén április végén érte el csúcspontját, akkor napi 900 ezer fölött voltak az esetszámok, azóta csökkenő tendencia jellemző. Legutóbb 2020 október elején voltak a mostaninál kedvezőbb mutatók.

A legtöbb új esetet továbbra is Braziliából jelentik, ráadásul tovább emelkednek a számok. Lassan, de továbbra is romló tendencia jellemző Nagy-Britanniában is, ahol tegnap 11 625 új fertőzöttet azonosítottak. Az elhunytak száma egyelőre alacsonyabb, mint a korábbi hullámok során, az Egyesült Királyságban 27 COVID-beteg vesztette életét. A magyar turisták által is szívesen látogatott országokban (Ausztria, Horvátország, Görögország, Olaszország) is folyamatosan javul a járványhelyzet.

(WEBBeteg/MTI)