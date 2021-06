Milyen eredményt értek el a kínai vakcinák a való életben?

Az Egészségügyi Világszervezet nemrégiben sürgősségi jóváhagyást adott a kínai Sinopharm és Sinovac koronavírus elleni oltásokra, ám azon országokban, ahol a lakosság vakcinálására ezeket alkalmazzák, vegyes eredményekről számolnak be.

A Seychelles-szigeteken, Chilében, Uruguayban – mindazon helyeken, ahol a tömeges oltásokban Sinopharm- vagy Sinovac-vakcinát használtak – tovább nőttek az esetszámok, a dózisok beadásával párhuzamosan. Bahreinben, az egyik első országban, amely vállalta a Sinopharm-oltások programba emelését, nem csökkent a COVID-19 okozta halálesetek száma, 12 egymillió lakosonként. Mindez arra szorította a szigetország kormányát, hogy a vírus terjedésének megállítására lezárja a bevásárlóközpontokat, az éttermeket – közli a The Wall Street Journal beszámolója. Bahreinben és a szomszédos Egyesült Arab Emirátusokban már május végén kezdték a lakosság számára felajánlani a ráerősítő oltásokat, miután a vizsgálatok azt mutatták, hogy a vakcináltak egy részénél nem termelődött kellő mennyiségben ellenanyag.

Másrészről azonban a „kínai vakcinák” kifejezés eltérő oltóanyagokat takar. Míg a Sinovac vakcinája a klinikai vizsgálatok szerint 51%-os hatásossággal képes megelőzni a tünetekkel járó COVID-19 megbetegedést, a Sinopharm hatásossága 79%, ami érdemi különbség. Az új fertőzések számát vizsgálva azt látjuk, hogy a döntően Sinovac-vakcinát alkalmazó Chilében a tömeges oltás kezdete óta előbb csökkenésnek, majd ismét emelkedésnek indult az esetszám. (A chilei adatok szerint egyébként a Sinovac a halálos kimenetelű fertőzéssel szemben 80%-os hatásosságú.)

Bahreinben május második fele óta az esetszámok meredeken csökkennek ugyan, ám még most is több az új beteg, mint a járvány korábbi hullámaiban, így valószínűleg később lehet egyértelműen következtetni arra, hogy mennyiben járulhatott hozzá az oltás a járványgörbe alakulásához.

A statisztikai adatok nem feltétlenül a vakcinát minősítik, más tényezők is állhatnak mögötte

A való életből származó adatok értékelésével azért is óvatosan kell bánni, mert a járvány alakulásához a vakcinán kívül több más tényező is hozzájárulhat. A tömeges oltás ellenére a lakosság többsége ugyanis még nem védett (vagy nem kapott oltást, vagy csak egy dózist kapott, vagy nem telt el elegendő idő a maximális védettség kialakulásához). Az esetszámok stagnálásához az is hozzájárulhatott, hogy a tömeges oltás megkezdése után az emberek többet mozognak, kevésbé tartják be a védelmi szabályokat. Dr. Waleed Khalifa al Manea, Bahrein helyettes egészségügyi minisztere azt nyilatkozta, hogy a legutóbbi esetszámkiugrást elsősorban a családi összejövetelek okozták, amelyeket a most zajlott Ramadan során tartottak.

A Sinopharm-vakcina hatékonyságát illetően kialakult aggodalom ellenére a szakértők azt vallják, hogy a vakcina a legtöbb esetben az elvárásoknak megfelelően működik, és fontos szerepet tölthet be olyan időszakokban, amikor vakcinahiány van világszerte – fogalmazott a WHO állásfoglalása. A világszervezet üzenetének lényege, hogy járvány idején a legveszélyesebb az, ha semmiféle oltásban nem részesülünk, így a Sinopharm és a Sinovac oltóanyaga is ajánlott, szemben az oltás elmaradásának lehetőségével.

Megfogalmazásuk szerint a világszervezet szakembereinek ugyanakkor „alacsony szintű a bizalma abban, hogy idősebb emberek esetén hatékony lenne a vakcina”, mivel hiányoznak a megállapításhoz az adatok. Egy május 26-án publikált, szakmailag ellenőrzött tanulmány szerzői arról írtak, hogy a Sinopharm-vakcina 78%-osan hatékony a tünetekkel járó betegség megelőzésében, de a vizsgálat résztvevői leginkább fiatal egészséges férfiak voltak, és továbbra sincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy az idősebbek körében pontosan milyen fokú védelmet nyújt a vakcina.

