Indul a COVID ellen ígéretesnek látszó izraeli gyógyszer görögországi próbája

Izrael COVID-19 elleni „precíziós” gyógyszere legyűri, visszafogja az immunrendszer túlreagálását, a citokin-vihart, ezáltal megakadályozza a betegség súlyos formájának kialakulását.

Az orvosi szakma képviselői üdvözlik a feltalálók által „nagy áttörésnek” nevezett szert. Ha sikeresnek bizonyul a klinikai próbák Görögországban kezdődő második köre és a gyógyszer megkapja a jóváhagyást, hatalmas segítséget jelent majd a világ krízispontjain, így például Indiában is.

Óriási nemzetközi érdeklődés közepette kerülhet sor a tesztelésre, hiszen napjainkban több olyan országban is emelkedő spirálban nő a fertőzésszám, ahol hiú ábránd abban bízni, majd az elérkező széleskörű vakcináció védelmet fog jelenteni. Erre egyhamar nem lesz esély. Indiában több mint 300 ezer napi új esetet jelentenek, Nepálban pedig kapacitásuk végére értek a kórházak. Az ilyen helyzetben lévő országok számára adhat reményt ez a „csodaszer”. Az EXO-CD24 jelzetű belélegezendő (inhalációs) gyógyszer- hatóanyagot 30 közepes súlyosságú, illetve ennél is rosszabb állapotban lévő betegnek adták be, s valamennyien felgyógyultak. Méghozzá igen gyorsan, egy híján mindnyájan 3-5 nap alatt.

Hirdetés

2021 végére már széles körben elérhető lehet a kórházi használat számára ez a "csodaszer"

Februárban, egy Tel Aviv-i orvosi központ (Ichilov Medical Center) hozta nyilvánosságra, hogy felfedezte, s tesztelni kezdte ezt a hatalmas áttörésnek mondott szert. Azóta Izraelben laboratóriumi körülmények között (in vitro) és állati szervezetekben is kipróbálták a hatóanyagot, ami jól teljesítve hatékonynak bizonyult. Egy másik kisebb humán vizsgálatot is terveznek, de a fő próbát külföldre (Görögországba) kell vinni, mert Izraelben, a sikeres oltási kampány következtében oly kevés a kórházban fekvő koronavírusos beteg, hogy nem lehet rájuk vizsgálatot építeni.

„Most kezdjük a fázis 2 vizsgálatot, és nagyon fontos sietnünk e szerrel, hiszen vannak országok, ahol nincs vakcina, ezért nekik ilyen gyógyszerre van szükségük. Védőoltás híján a nagy bajtól védheti meg az ottani betegeket ez a gyorsan, hatékonyan és olcsón előállítható szer” – nyilatkozta a feltaláló dr. Nadir Arber (Ichilov). Majd elmagyarázta a szer hatásmechanizmusát: „Meggátolja a citokin-vihar kialakulását, mivel elnyomja az immunrendszer túlpörgését, túlzott stimulációját. Ez a szer pontosan azon a helyen avatkozik be, ahol a ’tűz’ van, ezért kapta a precíziós szer elnevezést.”

Azon a februári napon, amikor az izraeli miniszterelnök a feltalálóval találkozva arról érdeklődött, hogy áll a "csodaszer ügye", Benjamin Netanyahu rögtön el is büszkélkedett vele, a látogatóba érkezett görög miniszterelnöknek. Kyriakos Mitsotakis pedig felajánlotta, folytassák le a próbát országa egyik klinikáján. Így a fázis 2 vizsgálatba 90 görög koronavírusos beteget vonnak be. „Két eltérő dózissal megy majd a próba, keresik a hatékonyabb megoldást. Majd egy további studyban a választott dózist placebóval vetik össze, ugyancsak Görögországban.”

A feltaláló dr. Nadir Arber szerint mintegy két hónapig tarthat a fázis 2 vizsgálat, és ha minden a tervek szerint halad, 2021 végére már széles körben elérhető lesz a kórházi használat számára ez a "csodaszer", a koronavírus okozta megbetegedés súlyos formáinak kezelésére, illetve kivédésére.

Bővebben Vakcinák hatásossága variáns, életkor szerint - Összehasonlító táblázat

Ez is érdekelheti

WEBBeteg.hu

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Israel’s promising ‘precision’ COVID drug starting trial in Greece next week (timesofisrael.com)