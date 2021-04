Koronavírus - 3874 az új fertőzött, elhunyt 213 beteg

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 362 839 fő, közülük 913 012 fő már a második oltását is megkapta.

A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérjük, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az óvintézkedéseket! 3874 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 689 853 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 213 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 928 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 418 084 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 249 841 főre emelkedett. 11 806 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1451-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 50 052 fő tartózkodik.

Világszinten tegnap 535 111 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (36 983 fő, összesen 31 420 331). Európában Németországból (9 611), Lengyelországból (22 947) és Franciaországból (60 922) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

