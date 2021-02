A COVID-19 elleni vakcinák, kezelések hatása a dél-afrikai variáns esetében

A COVID-19 ellen kifejlesztett vakcináknak és a megbetegedés esetén bevethető kezeléseknek a hatékonyságát vizsgálják most a gyógyszergyártók, azon esetekben, amikor a vírus korábbi változataihoz képest fertőzőképesebbnek tartott dél-afrikai mutációról van szó.

Az amerikai egészségügyi hatóságok képviselői a napokban (január 28.) két dél-karolinai felnőttnél megerősítették, hogy a koronavírus B.1.351 jelzésű törzsével fertőződtek meg. A két érintett személy nem ismeri egymást. Nem töltöttek időt egymás közelében, nincs közös utazási múltjuk (azaz sosem tartózkodtak egy járművön). A két eset tehát egymástól biztosan független. Egészségügyi, illetve gyógyszercégeknél dolgozó szakemberek az eset kapcsán is fontosnak tartják megnyugtatni a lakosságot, hogy a COVID-19 elleni vakcinák és az ellenanyag-alapú kezelések a Dél-Afrikában felbukkant új mutáció esetén is hatásosak lehetnek.

Mi, mennyiben érintheti, befolyásolhatja a vakcinák hatékonyságát?

Mind a BioNTech, mind a Pfizer Inc. ma is azt állítja, hogy vakcinájuk képes megvédeni az embereket a dél-afrikai (B.1.351) mutációval szemben is, bár kissé kevésbé hatékonyan, mint az eredeti vírustörzs okozta betegséggel szemben – ezt mutatja erre az új variánsra vonatkozó in vitro tanulmány, aminek eredményét nemrégiben (preprintben) közöltek. A Moderna Inc., amely szintén mRNS-alapú vakcinával jelent meg a piacon, az elmúlt napokban jelentette be, hogy egy laboratóriumi vizsgálata eredményei szerint vakcinája a dél-afrikai B.1.351 törzzsel szemben kevésbé hatékony, de a neutralizáló (semlegesítő) ellenanyagok szintjének vakcina kiváltotta emelkedése a vérmintákban még mindig védelmet nyújtó mértékűnek mutatkozott.

A vakcina- és gyógyszerfejlesztőknek lépést kell tartaniuk a mutációkkal

A gyógyszergyárak képviselői, egymástól függetlenül beszéltek nyilatkozatban arról, hogy további fejlesztések révén vakcinájukhoz úgynevezett ráerősítést, hatékonyságnövelést terveznek. Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója így fogalmazott: „minden alkalommal, ha felbukkan egy új mutáció, tesztelésekkel meg kell tudnunk vizsgálni, vajon továbbra is hatásos-e a vakcinánk, ugyanolyan hatékony-e vagy már nem annyira. Ha valami arra utalót veszünk észre, hogy már nem eléggé, akkor nagyon-nagyon gyorsan képesnek kell lennünk lépni. Megalkotni azt a bizonyos rásegítő dózist, ami a jelenlegi vakcinának egy kicsit módosított változata.” Ehhez még annyit tett hozzá a cég szóvivője, hogy a szabályozást végzőknek, az engedélyező hatóságoknak is mindehhez hozzá kell járulniuk, lehetővé téve, hogy haladhassanak tovább a klinikai vizsgálatokkal, amelyek az említett rásegítőre, és a „még közelebbről meg sem határozott további rásegítőkre vonatkoznak”.

Az új variánsok megjelenésének következményei

Az új variánsok megjelenése késleltetheti a pandémiából való kilábalást – mondják elemzők. A környezetünkben cirkuláló, könnyebben terjedő és továbbadható variánsok léte több fertőzéshullámot jelenthet. Valamint azt is, hogy több embert fenyegethet az a kockázat, hogy ismét újrafertőződhet a mutánsokkal. De van jó hír is. Amiatt, hogy az mRNS-vakcinák a végső klinikai próbák adatai szerint csaknem 95%-os hatékonyságúak, „szinte kézzel fogható nagyságú biztonsági ráhagyás marad! Még akkor is, ha valamennyi hatékonyság elveszne” – írta Vincent Chen (Bernstein) a befektetőknek szánt jegyzetében. „Még abban az esetben is, ha a beadott védőoltás által kiváltott ellenanyag (antitest) szint esik, van egy védelmi zóna, védőpárna” – mondta dr. Anthony Fauci az elmúlt napokban. Az amerikai elnök orvosi főtanácsadója úgy véli, az afrikai B.1.351 törzs „problematikusabb”, mint a B.1.1.7 jelzésű brit variáns.

Fejlesztés alatt álló vakcinák

A mutáció legalább két jelenleg fejlesztés alatt álló vakcinára is hatással van.

A Johnson & Johnson gyógyszercég a hétvégén jelentette be, hogy kísérleti, COVID-19 elleni vakcinája a fázis 3 klinikai vizsgálatának dél-afrikai ágán szereplő résztvevőkön kicsit kevésbé hatékony, mint az USA-beli vagy a latin-amerikai résztvevőknél – miközben a cég úgy nyilatkozott, hogy „a vakcina által nyújtott védelem általában véve konzisztens, állandó maradt az egyéb variánsokat és népességi jellemzőket figyelembe véve”. A Bernstein elemzője, Ronny Gal megjegyezte, hogy a Johnson & Johnson egydózisú vakcinája durván ötödével (20%-kal) kevésbé hatékony Dél-Afrikában, mint az USA-ban „ami aláhúzza a vakcinarezisztens törzsek jelentette fenyegetés nagyságát” – írta a befektetőknek szánt feljegyzésében.

A Novavax Inc. képviselője is úgy nyilatkozott a múlt héten, hogy kísérleti vakcinájának utolsó vizsgálati szakaszában az eredmények azt mutatják, hogy az oltások kevésbé voltak hatékonyak a dél-afrikaiak körében, mint más régiók lakosainál, ahol a próba zajlott. A cég úgy tervezi, hogy ki fog fejleszteni kifejezetten a dél-afrikaiaknak, az ottani mutáns ellen szánt vakcinát.

A vírus mutálódása nagyobb baj a kezelések, mint a vakcinák tekintetében

Az afrikai mutáció negatív hatással van az antitestalapú terápiára, így például a REGN-COV2 elnevezésű (Regeneron Pharmaceuticals Inc.) „koktélra” – ezt nagyobb mértékben gyengíti, mint a vakcinákat. A gyógyszercég minapi bejelentése szerint a COVID-19 kezelésére használt antitestkoktéljában lévő egyik ellenanyag kevésbé képes hatékonyan fellépni ezzel a vírustörzzsel szemben. „Teszünk további erőfeszítéseket, hogy próbáljunk még másik ellenanyagokat is kifejleszteni, olyanokat, amelyek kivédhetik ezt a bizonyos problémát. Azt, amit a gyártókkal együttműködve tervezünk, alternatívának, ráerősítő gyorsítóknak szánjuk”. Anthony Fauci doktor ehhez a következő magyarázatot fűzte: „Ezek ugyanazt a platformot használják, de tartalmaznának egy olyan összetevőt, ami kifejezetten a speciális variánsok ellen irányulna.”

Az Eli Lilly & Co. szintén megkapta a sürgősségi engedélyt a COVID-19 betegek antitestkezelésére. A cég arról tájékoztatott nemrégiben, hogy antitestgyógyszerét (a bamlanivimabot) kombinálni fogja a Vir Biotechnology Inc. kifejlesztette kísérleti gyógyszerrel, és együtt fogja értékelni COVID-19-kezelésként. A két terápia kombinációjának tesztelése segíthet választ találni azon helyzetekre, mondja a Lilly cégvezetője, amikor új vírustörzs vagy variáns felbukkanása nyomán csökken az addig alkalmazott terápia hatékonysága.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: The new South African strain is more infectious, and it’s also making COVID-19 vaccines less effective (marketwatch.com)