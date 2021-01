Szlávik: platófázisban van a járvány

Stabilizálódni látszik a járványhelyzet, az új koronavírus-fertőzöttek és az elhunytak száma lényegében nem változott az utóbbi napokban, tehát platófázisba ért a járvány - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton.

Szlávik János szerint ebből még nem lehet következtetni a járvány további alakulására, ezért figyelni kell a számokat, és bízni abban, hogy nem emelkednek újra, ahogy sok más európai országban. Kérdésre elmondta azt is, hogy a Magyarországra érkező vakcinák nem egyformák: vannak hagyományos módszerrel készült oltóanyagok, de vannak második és harmadik generációs szerek is. "Viszont mindegyik megegyezik abban, hogy a súlyos betegség kialakulása és az elhalálozás megelőzhető vele" - fogalmazott az infektológus, hozzátéve, hogy természetesen a vakcinák hatékonysága is eltérő.

Hangsúlyozta, az a fontos, hogy az emberek ne kerüljenek olyan állapotba, hogy kórházi kezelésre szoruljanak, és ne haljanak meg, "ezért én azt tudom mondani, hogy minden Magyarországra érkező vakcina hatékony abból a szempontból, hogy megvédi az emberek egészségét és életét".

Hirdetés

A különböző oltóanyagoknak más-más mellékhatása lehet

Hozzátette, így van ez a kínai Sinofarm által gyártott vakcinával is, amely hagyományos módszerrel készült, mint az influenza vagy a veszettség elleni oltás.

A kínai vakcináról azt közölte, hogy az inaktivált, szaporodásra képtelen vírus alkalmas az immunitás kialakítására. "A hagyományos kínai vakcinák valamivel alacsonyabb hatékonyságúak, azonban abban nagyon hasonlítanak a többiekre, hogy megakadályozzák a súlyos fertőzés kialakulását és azt, hogy a betegek meghaljanak" - emelte ki Szlávik János.

Megjegyezte, hogy egyelőre nem tudnak olyan koronavírus-mutációról, amelyre egyáltalán ne hatnának az engedélyezett vakcinák. A főorvos a legjobb vakcinának azt nevezte, amely már Magyarországon van és elérhető, az oltási rend pedig nem tesz különbséget közöttük.

Arra azonban figyelni kell, hogy a különböző oltóanyagoknak más-más mellékhatása lehet, van olyan például, amelyiket nem ajánlott daganatos betegeknek vagy bizonyos allergia esetén beadni - hívta fel a figyelmet.

Szlávik János kitért arra is, hogy pénteken a Dél-pesti Centrumkórházban elsőként egy 44 éves, túlsúlyos, magas vérnyomásban szenvedő nő kapta meg a bamlanivimab gyógyszert. A betegnél semmilyen mellékhatást nem észleltek. Hozzátette, a monoklonális antitest alapú bamlanivimab a betegség korai fázisában használható, megakadályozza, hogy a beteg súlyosabb állapotba kerüljön. Tehát a gyógyszer megelőző terápiára alkalmas és a betegség maximum tizedik napjáig hatékony - hívta fel a figyelmet.

(MTI)