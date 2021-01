A felépülés a COVID-19-ből nem egylépcsős és nem gyors folyamat

Az egyszer már hazabocsátott angliai COVID-19-páciensek harmada idővel ismét kórházba kerül - mondják kutatók, egy új felmérés adataira hivatkozva. A koronavírustól megbetegedettek körében 3,5-szer gyakrabban fordul elő, hogy a kezelés befejezése után visszakerülnek a gyógyító intézménybe.

Náluk hétszer magasabb a halálozási arány, mint a más betegségek miatt kórházban ápoltaknál. Csaknem 50 ezernyi (47.780) angol COVID-19-beteg 29,4%-át kellett ismét beutalni a hazatávozást követő 5 hónapos (pontosan 140 napos) időszakban. 12,3%-uk pedig meghalt.

A tudományos szakmai ellenőrzés előtt álló kutatásból az derül ki, hogy a 70 év alattiaknál, illetve a kisebbségi csoportok tagjainál a hazabocsátás után nagyobb annak esélye, hogy különféle szerveik működésében zavar támad, betegség alakul ki. „Annyi szó esett arról, hogy az említett betegek meghalnak, de nem csak az elhalálozás az egyetlen kimeneteli pont, amit figyelembe kell venni. Az a tény, hogy emberekben, különösen fiatalokban megnövekedett mértékben jelentkezik új kockázat, azt jelenti számunkra, hogy még nagyon sok a teendőnk” – mondja dr. Charlotte Summers intenzív terápiás szakorvos (a University of Cambridge előadója), aki nem vett részt a vizsgálatban.

A sokáig tartó (úgynevezett long) COVID számosságáról, elterjedtségéről, illetve pontos hatásairól a szakemberek körében egyelőre nincsen konszenzus, de sok tudós ír, nyilatkozik arról, hogy a meggyőzőnek látszó bizonyítékok aggodalomra adnak okot. A brit nemzeti statisztikai hivatal (Office for National Statistics, ONS) által közreadott friss adatok szerint az angol népesség tagjainál a fertőzést követő ötödik hét után is vannak COVID-19-re jellemző tünetek, az érintettek fele pedig a továbbiakban – legalább 12 héttel később – is problémákról számol be.

A COVID-19 miatti kórházi halálozás száma jelentősen csökkent, aminek oka egyfelől, hogy mára jobban ismerjük, értjük magát a betegséget, másfelől ebben szerepe lehet egyes új terápiáknak, mondja a tanulmányban részt vevő kutató Kamlesh Khunti, a University of Leicester oktatója, a független kutatók Sage csoportjának tagja. Az adatokat a statisztikai hivatal mellett az angliai háziorvosok szolgáltatták – a 47.780 elsődlegesen COVID-19 diagnózist kapott személy kórházi beutalására 2020. január 1. és augusztus 31. között került sor, a rájuk vonatkozó adatokat az egyéb betegség miatt kórházba kerültek adataival hasonlították össze.

A kórházi távozás utáni panaszok, illetve betegségek – légzési nehézségek, diabétesz, keringési, szív-, máj-, veseproblémák – kockázata a COVID-19-betegeknél magasabb volt, mint a kontrollcsoportban. „Ennek pedig van jelentősége. Az ilyen szinten súlyos elnyúló COVID-19, illetve egyéb új megbetegedések ténye feltétlenül épp olyan fontos szempont, mint a halálozási szám” – állítja Summers. A hazabocsátott COVID-19-betegek csaknem 30%-ánál (14.140) diagnosztizáltak légzőszervi betegségeket, közülük 6.085 volt az olyan páciens, akinél korábban ilyen állapot nem fordult elő. Amennyiben a kórházba kerültek között ilyen magas arányban alakul ki végül krónikus légzőszervi kór, „ez olyan hatalmas új, extra terhet rak az egészségügyi ellátásra, amilyennel korábban az NHS-nek még nem kellett szembenéznie” – összegzi a problémát dr. Charlotte Summers, intenzív terápiás szakorvos.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Almost 30% of Covid patients in England readmitted to hospital after discharge – study (theguardian.com)