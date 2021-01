A COVID-19 elleni oltással állhat vissza korábbi életünk

Magyarországra január 20-án érkezett meg az újabb Pfizer-vakcina-szállítmány, amely mintegy 36 ezer ember első, illetve második körben zajló oltására elegendő. A következő adagot feltehetően csak február végén várhatjuk hazánkba. Így tovább tart az egyre feszültebb helyzet, mivel az Európai Unióból lelassult az oltóanyagok érkezése hazánkba is, és szerte Európába.

Eddig 1 millió 755 ezer magyar ember regisztrált vagy jelezte a visszaküldött levelek útján azt, hogy oltakozni szeretne.

Sajnos jelenleg csak tizedannyi vakcinát tudott küldeni az unió, mint amire korábban ígéretet tett, s amennyire szükség lenne hazánkban is. Ez aggodalomra ad okot, s egyben gyors cselekvésre, illetve újabb nagy mennyiségű koronavírus elleni vakcina utánpótlásának beszerzésére készteti a kormányt is.

Hazánk 8 millió 800 ezer vakcinát kötött le a Pfizertől, az EU-ból, de ennek csekély töredéke érkezett meg januárig. A jóslásokba bocsátkozás nem megengedhető e nagy fontosságú kérdésben. Csak az a biztos, ami megérkezett már, s amely vakcinákkal oltani lehet hazánk lakosságát.

Mindezzel együtt, kénytelen a Magyar Kormány mindenkivel tárgyalóasztalhoz ülni, így értelemszerűen Kínával és Oroszországgal is. Noha csakis olyan vakcina elfogadása jöhet szóba hazánkban oltóanyagként, amivel már több millió embert beoltattak a világon.

A kínai és az orosz vakcinák az eddigi szakmai, kutatási vizsgálatoknak, a dokumentációik alapján is, szinte minden feltételnek megfeleltek. Engedélyeztetésük folyamatban van, s részben már meg is történt az OGYÉI szakemberei által, a november óta tartó kutatásoknak köszönhetően. A világjárványra s a veszélyhelyzetre való tekintettel gyorsított eljárásban történő Szputnyik V vakcinára kiadott engedélynek nagyobb az előnye, mint a kockázata – jelentette ki az OGYÉI főigazgatója. Remények szerint egyre többféle oltóanyag érhető el hazánkban februártól, illetve a tavaszi hónapoktól. Jó hír, hogy a COVID-19 elleni angol AstraZeneca és orosz Szputnyik V vakcinák forgalomba kerülését a magyar szakmai hatóságok engedélyezték.

Sokan, sokfélét mondanak a COVID-19 elleni védőoltás fontosságáról, annak hatékonyságáról, és az oltást tagadók, az összeesküvés-elméletet gyártók alaposan megzavarják azokat az embereket, akik mára belátták: sehol a világon nem fog elvonulni az emberi életek millióit követelő koronavírus-világjárvány, csak a megfelelő, bevizsgált vakcina beadásával. Versenyt futnak az idővel a kutatók szerte a világban, de ez köztudottan nem a „lazsálás” esztendeje, hanem az erőn felüli tevékenységé, kutatómunkáé, a gyógyításé, az emberi életek mentéséé.

Minél később jut valaki az első oltásdózishoz, majd annak a huszonegy nap után történő emlékeztető dózisának beadásához, annál tovább húzódik hazánkban is a korábban megszokott mindennapi életünk visszanyerése. S annál nagyobb lesz az esélye, hogy mind többen fertőződhetünk meg a koronavírussal, s annak immár hazánkban is jelen lévő mutáns változatával. A tét annál is nagyobb, mivel a világ számos országában sajnálatos módon kezdetét vette a COVID-19-világjárvány harmadik hulláma.

Amíg nincs elegendő oltóanyag, addig maradnak a vírus terjedését megakadályozó megszorítások az emberi élet védelme érdekében, a szigorú szabálykövetés, a maszkviselés, a családtagok, barátok kényszerű elzárkózása egymástól, az esetleges átfertőződések megakadályozása végett. S még így sem vagyunk teljes biztonságban, hiszen az alapbetegséggel rendelkezők, főként a halmozott vagy súlyos betegségben szenvedők a gyengébb immunrendszerük miatt, gyorsabban, látens módon is a koronavírus szorításába kerülhetnek. Ez bizonyos alapbetegségek esetén nem feltétlenül függ az életkortól, sokkal inkább a meglévő kórságtól, annak erősségétől – tudtuk meg dr. Varga Ágnes belgyógyász, háziorvostól, aki hozzátette: - Teljesen egyetértek dr. Szlávik Jánosnak, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosának véleményével. Álláspontja szerint hazánkban a következő hetekben, sőt, akár hónapokban, sajnos a járványügyi intézkedések enyhítésére nem szabad számítani, nem is kell erőltetni azt, hiszen egyelőre nincs elegendő vakcina az országban, amivel a lakosság kétszeri oltása biztosított lenne. Sajnos, az egészségügyben dolgozók közül sokan még az első oltást sem kapták meg, s vannak olyanok, akik az ismétlő vakcina beadására várakoznak. Ez nem jó hír!

A főorvos szavaiból kiderült az is, hogy 2021 végéig mindenki megkaphatja a vakcinát, aki kéri azt. Továbbá, egyre erősebb az az elgondolás, hogy a 18 év alattiaknak is érdemes lenne oltakozniuk, annak ismeretében is, hogy Magyarországon is megjelent az új koronavírus Nagy-Britanniából behurcolt mutáns törzse.

- Miben reménykedhetünk, főként, ha azt a szakmai, központi táblázatot tekintjük alapul, amely szerint az alapbetegséggel rendelkező hatvan év alatti emberek a sor végén várakoznak a legifjabb korosztállyal? Rájuk mikor kerülhet sor, ha nincs elegendő oltóanyag?

- A jelenlegi biztató – kínai és orosz – vakcinabeszerzési lehetőségek ellenére is, 2021 őszénél előbb, nem hiszem, hogy véget ér a koronavírus-járvány Magyarországon, nagyon optimista feltételezéssel. Ezt azonban még senki nem tudja megmondani előre. Ha azt vesszük alapul, hogy 2-3 millió magyar ember kétszeri oltása szükséges a nyájimmunitás kialakulásához, ez már önmagában is hatalmas mennyiségű oltóanyag lekötését, beszerzését kívánja. Nem a kormány késlekedik! Az oltóanyagokhoz nehéz hozzájutni. Olaszország például a közelmúltban – ahol napjainkban is erőteljesen zajlik a járvány, s tavaly is fájdalmasan sok halálos áldozatot követelt – lényegesen kevesebb vakcinát kapott Európából, ami ellehetetleníti a második, 21 nap múlva ismétlendő, kötelező oltakozást.

Ha csoda történik, és a most engedélyeztetett vakcinákkal hamarosan oltani lehet a következő, regisztrált célcsoportot, picit fellélegezhetünk. S ha ezeket a szállítmányokat folyamatosan megkapjuk, a kialakított oltópontokon szerte az országban igen nagy ütemben haladhatnak az oltások beadásai. A tudományos kutatások azt igazolják, hogy a Pfizer-vakcina védelmet nyújthat a rohamosan terjedő, a korábbinál sokkal inkább fertőzőbb, veszélyesebb kimenetelű vírusváltozattal szemben is.

- Gulyás Gergely miniszter azt mondta a január 21-ei kormányzati tájékozatón, hogy ha valaki nem bízik például a kínai vakcinában, akkor kérheti azt, hogy akkor kerüljön sorra, amikor rendelkezésre áll Magyarországon az általa nagyobb bizalmat élvező vakcina.

- Nem a lakosság megbetegítése a cél, hanem a lakosság koronavírus-járványtól való megvédése, megóvása. S ha valaki idegenkedik bármely majdan rendelkezésre álló vakcinától, és lesz másfajta oltóanyag hazánkban, sőt, ezzel nem késlekedik a páciens, joga van a választáshoz. Annál is inkább, mert a COVID-19 elleni vakcina nem kötelező, és ingyenes. Aki viszont nem kíván oltakozni, a fennálló veszélyekkel, fertőződéssel sajnos szembe kell néznie, mivel csak a vakcina a megoldás a koronavírus száműzésére.

Türelmesnek kell lennünk! Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: szerinte a nyári, nyár végi „fellélegzés” tűnik a legreálisabbnak hazánkban, ha tudnak elegendő vakcinát szerezni – ami már jó eredményekkel biztatja hazánkat –, s nem csak az Európai Unióra támaszkodhatunk. S persze, a szabályok fegyelmezett betartása, ami minden állampolgárra érvényes, elkerülhetetlen és meghatározó marad a lakosság önkéntes, de elegendő számú oltakozásáig. Az enyhítést semmiképpen nem sürgethetjük! Az a világ, amikor hónapokra előre lehetett tervezni a családoknak, sajnos megszűnt. Jelenleg az is ideális, ha hetekre előre tervezhetünk felelősségteljesen. Mindent meghatároz, hogy az EU-s oltóanyag-szállítás egyre nehézkesebb, lassú folyamat, vagyis 100 ezer alatt van/volt az Unión keresztül Magyarországra érkező heti vakcinamennyiség, amivel ennek ismeretében mintegy 30 hétig tartana a veszélyeztetett 3 millió magyar ember beoltása. A precíz előkészületeknek köszönhetően, melyek folyamatban vannak, egy nap alatt több mint fél millió embert képesek majd beoltani az egészségügyi dolgozók a kínai és az orosz vakcinákkal. A COVID-19 ugyanis – mint megtapasztalhattuk az elmúlt egy esztendő alatt világviszonylatban és Magyarországon is – nem egyszerű légúti fertőzés. Sajnos még mindig meg lehet halni ebben a betegségben, főként a veszélyeztetett, egyéb betegségi rizikóval élő embereknek, de számos példa volt arra is, hogy ismert kórság nélkül is lélegeztetőgépre kerültek a fertőzöttek, s sokan nem is élték túl a szervezetre nehezedő súlyos vírusfertőzés szövődményét.

- Elhangzott az is, hogy a védettség igazolásáról úgynevezett plasztikkártyát kap mindenki, aki kétszer oltakozott. Sokan tiltakoznak ez ellen, azt gondolván, hogy így bekerülnek egy regisztrációs rendszerbe, mások viszont remek megoldásnak tekintik. A plasztikkártyán feltüntetik azt, ha valaki már átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve azt is, ha valaki megkapta a vakcina két dózisát.

- Nem értem, hogy a tiltakozásnak mi az oka. Természetes, hogy bekerülnek egy regisztrációs rendszerbe, akiket beoltottak először, majd 21 nap múlva újra. Ez a szakmai protokoll, hiszen másként hogyan lehetne az évente szükségszerű oltást nyomon követni?! Régen is voltak oltási kiskönyvek, s mégsem rémüldöztek az emberek. Ez egy remek lehetőség ahhoz, hogy azok, akik be lesznek kétszer oltva, ugazolni tudják, hogy legalább 8-12 hónapig védettséget élveznek a COVID-19-cel szemben, így bátran utazhatnak, s látogathatják a közösségi programokat, rendezvényeket, családtagjaikat, élhetik korábban megszokott életüket. Velük ellentétben azok, akik nem veszik fel a koronavírus elleni oltást, tovább fertőzhetik azokat, akik még nem tudtak oltakozni, s maguk is megfertőződhetnek. Az említett plasztik kártya vagy oltási könyv már február közepétől elérhető lesz azok számára, akik mindkét oltást megkapták. Az ezzel járó jogosultságokról tudomásom szerint később dönt a kormány.

- Épp most engedélyezte az OGYÉI igazgatója annak az orosz vakcinának a közeli forgalomba kerülését Magyarországon, melyet még novemberben kezdtek a kutatók vizsgálni hazánkban. Noha még Oroszországban és Kínában is zajlanak a szakértői ellenőrzések, magyar szakemberek bevonásával. Ez jó jel, de akkor dőlhetünk hátra, ha a biztonságos, bevizsgált, ellenőrzött oltóanyag elegendő mennyiségben már Magyarországon lesz, s elkezdődhetnek a folyamatos oltások a központi rend szerint.

- Amennyiben megtörténik a csoda, és elegendő mennyiségű kínai és orosz oltóanyag érkezik, ezekkel megindulhat a magyar lakosság önkéntes oltása, melyhez nagyszámú egészségügyi dolgozót alaposan fel kell készíteni, továbbá a már kijelölt oltóhelyeket teljességgel alkalmassá tenni e hatalmas feladatra. Beleértve a háziorvosi rendelőket is, melyek sokasága még célirányos átalakításra vár. Ha a legoptimálisabb forgatókönyvet tekintjük alapnak, akkor nyár végén talán befejeződhet a lakosság oltása. Erre még senki nem tud pontos választ adni, de minden ebben kompetens személy, szakember ennek megvalósítására törekszik.

- Addig pedig marad a lassan egy éve tartó félelem az ismeretlen világjárványtól, a maszkviselés, az óvintézkedések szigorú betartása, az online oktatás, – ahol erre mód van – a home office munka, a távolságtartás a családtagok, barátok közt, az idősek otthonában élő szeretett rokonok, szülők látogatási tilalmának elhúzódása. Továbbá a megszokott apró, közösségi kedvtelések felfügegsztése, a kulturális, zenei, sportrendezvények mellőzése, egy frissítő forró kávé vagy menzai, éttermi ebéd ülve történő elfogyasztása. A munkahelyek egyre nagyobb számú elveszítése, ezzel az emberek biztonságos létének gyengülése. A feje tetejére állt betegellátás, a vizsgálatokra történő előjegyzés elhúzódása, az orvosok munkájának átszervezése, a frontvonalban gyógyítók kiszolgáltatottsága, egyszóval a koronavírus veszélye. Noha az egészségügyi és szociális szférában dolgozók oltása megnyugtatóan alakul. Igaz, minden veszélyeztetett dolgozónak sajnos még nem jutott vakcina.

- Feltételezhetően mindez így marad, amíg a lakosság átoltottsága – 60-70 százalékra gondoljunk – nem lesz teljes, vagyis a nyájimmunitás eléréséig igen, veszélyben vagyunk, akik még nem kaptunk két oltást a COVID-19 ellen. Igen, marad a biztonságosabb home office munkavégzés számos területen, a gimnáziumokban és az egyetemeken az online oktatás, a rendszeres kézfertőtlenítés, a távolságtartás, valamint a kézfogásnak, az öleléssel való üdvözlésnek, az idősebb családtagok látogatásának tilalma, akik alaposan megszenvedik e borzalmas koronavírus-járvány időszakát. Igen, nő a depressziós emberek száma, az elmagányosodás, a poszttraumás stressz is évekig kísérni fog bennünket. S amíg nincs hazánkban legalább 2-3 millió ember beoltva, továbbra sem lesznek jól működő járóbeteg-szakrendelések, a sorozatosan, egymást követően kiírt operációkat sem végzik el a kórházakban, nem léphetnek életbe a normál ütemben működő, teljes körű rehabilitációs kezelések sem. S alapvetően szinte semmi nincs jelen a régi, megszokott életünkből. S amit tehetünk, hogy nem keressük a feszültségkeltést, a sárdobálást, a vírus- és oltástagadást. Semmi értelme ebben a vészterhes időben a marakodásnak, az okoskodásnak. A COVID-19-et okozó vírust senki nem hívta be az országba, és sehová a világba. Hogy ki a felelős? Most erre sem érdemes a választ keresni, nincs értelme. Kövessük azt a szabályrendszert, ami a SARS-CoV-2 koronavírus „eltűnéséhez” vezet. Javaslom, oltakozzunk, regisztráljunk erre mind többen, s maradjunk szabálykövetők!

S hogy miként tervezzük így a tavaszi, nyári programokat? Egyelőre sehogy. Minden enyhítés, lazítás újabb, azaz harmadik járványhullámot eredményezne, az amúgy is elgyötört életünkben megannyi emberi életet elveszítve szűk egy esztendő alatt. S ne feledkezzünk meg a tavalyi nyárról! Az emberek jó része, mintha a karámból tört volna ki, eszetlen utazásokba kezdett, tömegrendezvényeket látogattak, strandra járt, sőt, a szomszédos Horvátországba ment nyári pihenésre. S mi lett a fegyelmezetlenség következménye? Az elmúlt év szeptemberében már a koronavírus második hullámától rettegtünk, ami meg is érkezett sajnos. S mennyi újabb beteget és halálos áldozatot követelt! Ez nem fordulhat elő újra, nem helyezhetjük a saját érdekeinket egy ország népének érdeke elé.

COVID-19 elleni vakcinák és hazánk oltóanyag-ellátása A Brüsszelből érkező vakcinák nem elegendőek a tömeges oltás biztosításához, hiszen még csekély mennyiségű szállítmány érkezett, ami csupán 130 ezer magyar ember oltakozására volt elegendő mennyiség. Sajnos, hosszú ideig remény sincs az európai vakcinák beszállítására hazánkba. Ezért Kínával és Oroszországgal továbbra is tárgyal a Magyar Kormány az oltóanyagok tömeges beszerzéséről azért, hogy mielőbb sor kerülhessen a hazai lakosság folyamatos és mind nagyobb számú oltására önkéntes igény szerint. A felelősségvállalást mindenkinek magának kell eldöntenie önmagáért, embertársaiért. Oroszországból háromezer ember beoltására alkalmas vakcinamennyiség érkezett, ezt egyelőre tárolják és vizsgálják - közölte dr. Müller Cecília, megjegyezve, hogy a minőségi vizsgálatok eddig "rendkívül biztatóak", a napokban pedig – a kínai vakcinához hasonlóan – a gyártóhelyen biztosít lehetőséget az orosz fél az oltóanyag tanulmányozására. A Szputnyik V-ből már kaptak hazai kutatóink mintát korábban. Az orosz vakcina szigorú protokoll szerinti bevizsgálása során is azt az alaposságot kell követniük, mint amit most Kínában is tesznek. A kínai Sinopharm-védőoltás vizsgálata jelenleg is tart, a magyar szakemberek a gyártás helyszínén ellenőrzik a vakcina előállításának technológiáját, mert ez szükséges a hatósági engedély kiadásához a pontos dokumentációkkal együtt. Bizonyossá vált, hogy biztonságos körülmények között, egy korszerű gyárban állítják elő a koronavírus elleni kínai vakcinát a fent említett pekingi gyárban. Első ütemben ebből a leginkább kiszolgáltatott korosztályt, a 89 éven felülieket fogják beoltani. Dr. Müller Cecília Országos Tisztifőorvos arra kéri a magyar embereket, hogy bízzanak kiváló kutatóinkban, orvosainkban. A vizsgált kínai vakcina a teljes vírus elölt változatát tartalmazó vakcinák csoportjába tartozik, amelyek bevált oltóanyagok – ugyanúgy, mint például a gyermekbénulás és az influenza elleni nagyon hatásos vakcinák – és megbetegedést nem tudnak okozni. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem: épp dr. Müller Cecília tisztifőorvos jelentette be a közelmúltban, hogy fél-egy éven belül gyártani lehet majd a Debreceni Egyetemmel kifejlesztett vakcinát. Ehhez elölt vírust használnak, jelenleg az inaktiválás, az élő vírus ártalmatlanítása zajlik. Mint ismeretes, a kormány a Debreceni Egyetemet és a Nemzeti Népegészségügyi Központot bízta meg, hogy fejlesszenek ki egy koronavírus elleni oltóanyagot, amire kétmilliárd forint állami támogatást nyújtanak. Az Országos Tisztifőorvos bizakodó, de nem szeretne jóslásokba bocsátkozni.

