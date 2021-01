Koronavírus - 976 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 95 beteg

976 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 354 252 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 95 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 615 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 233 232 fő, az aktív fertőzöttek száma 109 405 főre csökkent. 4 218 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 294-en vannak lélegeztetőgépen. Az eddig Magyarországra érkezett vakcinákat mára gyakorlatilag felhasználták, eddig 130 318 fő kapott oltást, 2939 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént. Hatósági házi karanténban 20 170 fő tartózkodik.

Világszinten tegnap 585 749 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (171 525 fő, összesen 24 806 964). Európában Oroszországból (21 734), Nagy-Britanniából (33 355) és Spanyolországból (34 291) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

(koronavirus.gov.hu, worldometers.info)