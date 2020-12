Oltassák vagy ne oltassák magukat a COVID-19-fertőzésen átesettek?

A napokban két, ellentmondásosnak tűnő ajánlás érkezett szakmai szervezetektől, amelyekről a WEBBeteg is beszámolt. Az ellentmondás azonban csak látszólagos, jóllehet a CDC valóban az oltás beadására ösztönzi a koronavírus-fertőzésen korábban átesetteket, míg az FDA óvatosságra inti őket. Hogyan oldható fel ez a különbség? WEBBeteg háttér.

A CDC (Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ, Egyesült Államok) egyértelműen azt javasolja, hogy a betegségen átesettek számára is indokolt az oltás. Az FDA (Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelete) azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy a betegségen átesettek egyelőre ne oltassák be magukat. Az ellentmondás azonban csak látszólagos, nem áll vitában egymással a két szakmai szervezet, ennek megértésehez azonban kissé részletesebben is meg kell nézni, valójában mit tartalmaznak az állásfoglalások.

A CDC állítása szerint a koronavírus-fertőzéssel szerzett immunitás esetén - a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján - nem tekinthető biztosnak, hogy hosszú távú védettség alakul ki, illetve nem tudható, pontosan mitől függ, hogy kinél mennyi ideig tart. Kutatási eredmények szerint a T- és B-sejtes immunválasz hosszú ideig kimutatható, ám a betegek egy részénél az antitestek száma gyorsan csökkenésnek indul. Éppen ezért járványügyi szempontból a társadalmi szintű védettség eléréséhez az is szükséges, hogy a betegségen már átesetteket se tekintsük védettnek az újrafertőződéssel szemben, és csak az oltás beadásával érhető el, hogy nagy valószínűséggel tartós immunitás alakuljon ki, megelőzendő az újabb megbetegedést.

Az FDA ezzel szemben nem járványügyi szempontból mondott véleményt, hanem a szigorú gyógyszerbiztonsági szabályok alapján jelentette ki, hogy jelen pillanatban még nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy biztosan ki lehessen jelenteni: a fertőzésen átesettek esetében az oltás beadása nem okoz nem kívánt mellékhatásokat. Ennek oka az, hogy az eddig elvégzett tesztek során a mintában jóval kisebb számban szerepeltek korábbi fertőzöttek, mint olyanok, akik még nem estek át a betegségen.

Az FDA állásfoglalása tehát nem azt állította, hogy a betegségen átesettek esetében ne lenne ajánlott a vakcinálás, hanem azt, hogy pillanatnyilag (december 10-én) rendelkezésre álló információk alapján nem jelenthető ki, hogy a vizsgált készítmény ugyanolyan biztonságos, mint az általános populáció esetén. Mivel a vizsgálatok tovább folytatódnak, az adatok pedig folyamatosan érkeznek a szakemberekhez (már eddig is több tízezer önkéntest oltottak be a Pfizer készítményével), várhatóan néhány héten belül erről a csoportról is elegendő információ lát már napvilágot. Amennyiben tehát az FDA esetleg a jövőben megváltoztatja az álláspontját, az valójában nem véleményváltozás lesz, mindössze annyit jelent majd, hogy időközben kellő mennyiségű adatot sikerült feldolgozniuk a szakembereknek.

Összefoglalóan: epidemiológiai szempontból indokolt a fertőzésen korábban átesettek oltása is (saját maguk és a közösség érdekében egyaránt), azonban a gyógyszerbiztonsági eljárások alapossága és szigorúsága miatt ezzel még kénytelenek vagyunk várni. Amennyiben azonban felzárkózik a gyógyszerészeti vizsgálat és tényleg megérkeznek az igazoló adatok, megszülethet az erre vonatkozó FDA-ajánlás is. Így mire Európában és Magyarországon is elérhetővá válik a vakcina, vélhetően kikristályosodnak a részletes szakmai álláspontok speciális csoportok oltása esetén is.

Fontos az is, hogy az FDA elsősorban azon gyógyultak figyelmét hívta fel az óvatosságra, akiknél a betegség elhúzódott, és hosszú távon is jelentkező maradványtüneteket produkálnak. Ez azonban nem kizárólag a koronavírus és a COVID-19 elleni vakcinák esetén megfogalmazott szempont, mert az orvosok más védőoltásokat is csak teljesen egészséges személyeknek adnak be, akár egy enyhébb megbetegedés is átmeneti ellenjavallatot képez.

