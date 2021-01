Dr. Baki Márta: nagy dolog a vakcina kifejlesztése

December végén megérkezett hazánkba az első adag vakcinaszállítmány. Az Európában elsőként engedélyezett Pfizer/BioNTech oltóanyaggal megkezdődött az egészségügyben dolgozók oltása. Az első tapasztalatokról a WEBBeteg szakértőjét, Dr. Baki Márta onkológust kérdeztük.

Mikor adatta be a vakcinát?

Január 5-én délelőtt kaptam meg a vakcinát. Úgy tudom, hogy a kórház intenzív és fertőző osztályán dolgozókat 2020. december 26-tól már elkezdték oltani, s most ránk került a sor. Egyrészt nagyon nagy dolognak tartom, hogy ki tudták fejleszteni a vakcinát ilyen rövid idő alatt: 2019. őszén észleltek először COVID-19 fertőzést Vuhanban. Utána 2020. januárban Európában is diagnosztizáltak eseteket. S lám, eltelt 1 év, és itt a biztonságos védőoltás/védőoltások.

Az USA-ban az FDA (Food and Drug Administration) 2 vakcinát is engedélyezett, és Nagy-Britanniában az Astra-Zeneca által gyártott is forgalomba kerül. Az európai hatóság (EMA) is folyamatosan vizsgálta/vizsgálja a preklinikai és klinikai adatokat, s mihelyt megfelelőnek (hatékony és biztonságos) találják, akkor engedélyezik a forgalombahozatalát. Az EMA 2020. december 26-án adta meg a jelenleg Magyarországon is elérhető oltóanyagot. Tudomásom szerint a Janssen-Cilag terméke is már látótérbe került (nekik az az előnyük lenne, hogy csak 1-szer kell oltani).

Nekem ezek az adatok igen lényegesek, mert mint klinikai farmakológus részt vettem olyan klinikai vizsgálatokban, amelynek során mi adtunk be először embereknek (fázis I. vizsgálat) különböző hatóanyagú, gyógyszer fejlesztés alatt álló vegyületeket. Több ezer molekulából lesz évek múlva csak hatékony gyógyszer.

A vakcináknál egy kicsit más a helyzet, sőt úgy tudom, hogy a COVID-19 elleni vakcinák is különböző hatóanyagot fognak tartalmazni. Nem teljesen a "0"-ról indult a fejlesztésük, de így is nagyon rövid idő alatt gyógyszerként tudják forgalmazni. Az biztos, hogy a gyorsaság nem ment a hatékonyság kárára, s jelen tudásunk szerint nem jár/járhat több mellékhatással az új oltóanyag, mint a hasonló összetételű vakcinák.

Tapasztalt-e mellékhatást?

A vakcina injekciózás előtt és közben, illetve utána megfelelő felvilágosítást kaptunk, és az injekció beadásának dokumentumán szerepel olyan telefonszám, hogyha bármi probléma adódik, akkor rögtön segítséget kérhetünk. Nálam semmiféle mellékhatás nem jelentkezett eddig.

Saját hozzátartozóinak javasolja-e a védőoltás beadását?

Javaslom a vakcina beadását szinte minden felnőttnek, mert csak így lehet megelőzni ezt a rettenetes kórt. Természetesen a különböző betegségekben szenvedőknél körültekintéssel kell eljárni. Ennek részleteit a gyógyszer alkalmazási előíratában meg lehet nézni.

Szerintem, akik ellenzik az oltást, azok sohasem láttak COVID-os beteget, a fertőzöttek laboratóriumi és képalkotói eredményeit. Eddig mi sem találkoztunk ilyen CT felvételekkel, és az úgynevezett "citokin vihart" is inkább csak a gyerekgyógyászok látták. Nyomonkövetve néhány saját, daganatos betegemet, az ellátásuk során mindent megtesznek, hogy a súlyos állapotukból kihozzák őket. Persze a vírus "hatásmechanizmusa" alapján a felépülés egy-egy súlyos állapotból hosszú hónapokat vesz igénybe, s a statisztikák alapján is látszik, hogy ez nem minden esetben sikerül.

Szerző: WEBBeteg Szerkesztőség