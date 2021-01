Berkiné dr. Bősze Györgyi: az oltással tudunk megvédeni másokat is

December végén megérkezett hazánkba az első adag vakcinaszállítmány. Az Európában elsőként engedélyezett Pfizer/BioNTech-oltóanyaggal megkezdődött az egészségügyben dolgozók oltása. Az első tapasztalatokról Berkiné dr. Bősze Györgyi gyógyszerészt kérdeztük.

Mikor adatta be a vakcinát?

2021. január 6-án kaptam meg az oltás első fázisát. Január 4-én este küldtem el a jelentkezésemet és 5-én hívtak időpont egyeztetés miatt, majd 6-án már mehettem is a győri oltópontra. Rendkívül gyorsan zajlott a folyamat.

Tapasztalt-e mellékhatást?

Az oltás helyén aznap, illetve következő nap jelentkezett fájdalom, izomlázszerű érzés abban a felkaromban, ahová kaptam, de hideg vizes borogatásra enyhült, és pár órával később el is múlt.

Az oltás napján a megszokottnál kissé fáradtabbnak éreztem magam, másnap délután úgy éreztem, van egy kis hőemelkedésem, de ezt a lázmérő nem igazolta.

Saját hozzátartozóinak javasolja-e a védőoltás beadását?

Mindenképpen! Akinek az egészségi állapota engedi, oltassa be magát, hiszen ez nem csak egyéni érdek, hanem így tudjuk megvédeni azokat is, akik nem adathatják be maguknak az oltást. Január 27-én kapom majd az ismétlő oltást.

Szerző: WEBBeteg - Gorzsás Anita, újságíró