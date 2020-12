Alkalmazható-e kombinációban az Oxford és a Sputnik vakcina?

Brit és orosz tudósok közös kutatásban tervezik megvizsgálni, hogy az Oxford-AstraZeneca és a Sputnik V vakcinák összekapcsolása, azaz ha együtt állítják őket az oltási rendbe, növeli-e, javítja-e a COVID-19 elleni védelmet. Vajon a két hasonló technológián alapuló vakcina vegyítése kiválthat-e jobb immunválaszt a beoltottaknál? Az Oroszországban zajló tesztelésre a 18 év felettiek bevonását tervezik. Az még nem világos, hogy ezúttal hány önkéntest várnak.

Az Oxford-vakcina biztonságosnak és eredményesnek mutatkozott a klinikai vizsgálatokon – derült ki a nemrégiben nyilvánosságra hozott eredményekből. A kutatók azonban még gyűjtik az idősebbek csoportjaiból érkező hatékonysági adatokat, hogy az Egyesült Királyság gyógyszer-engedélyezési hatósága (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency,MHRA) megadhassa a forgalomba hozatalhoz szükséges jóváhagyást. Az AstraZeneca eközben nyilatkozatot tett közzé arról, hogy vizsgálja, miként lehet két különböző adenovírus alapú vakcinát kombinálni, abban bízva, hogy a párosítás eredménye jobb immunválasz és így nagyobb védelem lesz. „Ipari partnerekkel, kormányzatokkal, kutatóintézetekkel vettük fel a kapcsolatot világszerte, és keressük az együttműködést a Gamaleya kutatóintézettel, annak megértésére, sikeresen oltási rendbe lehet-e állítani a két adenovírus-alapú vakcinát együtt”.

A kettő jobb, mint az egy?

Az a remény vezeti a kutatókat, hogy a két különböző vakcina együttes alkalmazása (ilyen értelmű kombinációja) vagy erősebb hatású, vagy tovább tartó immunitást ad a vírussal szemben. Úgy vélik, joggal várható, hogy az összekapcsolás előnyös lehet mind az Oxford, mind a Sputnik V védőoltás számára. Mindkettő ártalmatlan vírust használ arra, hogy a vakcina fő elemét (a koronavírus genetikai kódjának egy darabját) bejuttassa az emberi szervezetbe. A „kézbesítés” kockázata annyi, bár ez egyes kutatók szerint azért nem is kis rizikó, hogy a szervezet immunis lesz a „virális postással” szemben, s ezáltal a második, a ráerősítő injekció kevésbé lehet hatásos. Ez az egyik magyarázata annak, hogy az Oxford esetében – amikor is egy fél adag után a második injekcióban egy teljes dózist kap a beoltott, tehát nem két teljes dózissal oltanak – jobbak az eredmények. Más vakcina kombinációkat is terveznek, abból kiindulva, hogy amennyiben különböző oldalról közelednek a kihíváshoz, jobb lesz az eredmény.

Az AstraZeneca gyógyszercéggel partnerségben kifejlesztett brit Oxford vakcina és a moszkvai kutatóintézet (Gamaleya Research Institute) fejlesztette orosz Sputnik vakcina annyiban hasonlóak, hogy mindkettő a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének genetikai anyagát tartalmazza, és vektornak egy adenovírust alkalmaznak. Ezek tehát másképpen működnek, mint az egészségügyi szakértők által Nagy Britanniában, Kanadában, Bahrainben, Szaud-Arábiában, majd a napokban az USA-ban is jóváhagyott Pfizer-BionTech gyártotta vakcina.

Oroszország elsőként jegyeztette be sürgősségi használatra a COVID elleni vakcináját még augusztusban, bár csak néhány tucat önkéntesen végezték el a tesztelést. Ezt a védőoltást ajánlják most tömeges oltási kampány keretében az orosz lakosságnak.

Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Covid: Trials to test combination of Oxford and Sputnik vaccines (bbc.com)