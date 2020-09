Influenza: továbbra is a védőoltás a legjobb védekezés

A világ az elmúlt hónapokban egy másik légúti fertőzéssel, a koronavírussal volt elfoglalva, ám ősszel várhatóan ismét beköszönt hazánkba az influenzaszezon. A betegség elleni védekezés legjobb módja továbbra is a védőoltás - hívta fel a figyelmet dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a Klinikai Központ elnöke.

Az influenza évtizedek óta életünk része, az ősz és a hideg idő beköszöntével szinte természetesnek vesszük, hogy beindul a szezonja. A koronavírus-járvány azonban az elmúlt hónapokban felhívta a figyelmet a légúti fertőzésekre és arra, hogy ezek akár súlyos következménnyel is járhatnak – mondta el dr. Szabó Attila. A Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a Klinikai Központ elnöke szerint az influenza is súlyos szövődményeket tud okozni, főleg, ha a veszélyeztetettek körébe tartozót fertőz meg. Ilyenek az idősek, a gyenge immunrendszerrel vagy krónikus betegséggel rendelkezők – ugyanazok, akikre a COVID-19 is a legnagyobb kockázatot jelenti. Az influenzának és szövődményeinek minden évben sok halálos áldozata van szerte a világon, nagy részük pedig ezekből a csoportokból származik.

A koronavírus ellenére ne feledkezzünk el az influenzáról sem

Épp ezért fontos dr. Szabó Attila szerint, hogy a koronavírus ellenére ne feledkezzünk el az influenzáról sem és idén is minél többen adassák be maguknak az az elleni védőoltást. Különösen ajánlott ez a fent említett a veszélyeztetett csoportokba tartozók mellett az egészségügyi dolgozók számára, akik napi szinten számos beteggel találkoznak, így nemcsak fokozottan ki vannak téve a fertőzés veszélyének, de ők maguk is könnyen tovább fertőzhetnek. A védőoltások a XX. század legnagyszerűbb egészségügyi vívmányai közé tartoznak – emlékeztetett a klinikai rektorhelyettes. Számos, korábban rengeteg áldozatot követelő fertőző betegséget – a járványos gyermekbénulást, a torokgyíkot, vagy épp a szamárköhögést – ezek segítségével sikerült szinte teljesen kiszorítani az országból. Az influenzát ugyan egyelőre nem tudtuk száműzni, ám a védőoltással jelentősen csökkenthetők a fertőzés szövődményei, a megbetegedések száma és a halálozások aránya is – mondta el dr. Szabó Attila, aki szerint annak is érdemes beadatnia az oltást, aki nem tartozik a veszélyeztetett csoportokba, hiszen a koronavírushoz hasonlóan az influenza esetében is könnyen megfertőzhet másokat.

Az influenzavírus évről évre mutálódik

Ezért szükséges a védőoltáson folyamatosan változtatni. A védőoltások sokat fejlődtek az elmúlt években. „Régebben gyakoriak voltak az élő, ám legyengített kórokozót tartalmazó oltások – ezek lényege, hogy enyhe betegséglefolyást okozva készítik fel a szervezetet a fertőzésre. A napjainkban használatos védőoltások nagy része azonban nem ilyen: a legújabb típusú oltások többsége a kórokozóknak csak egy kis darabját tartalmazza, amely önmagában nem okoz betegséget, de mivel a vírusra nagyon jellemző rész, az immunrendszer felismeri azt és elkezd ellenanyagot termelni. Így sokkal felkészültebbé válik a szervezetünk a valós megbetegedésre” – magyarázta dr. Szabó Attila. Habár 100 százalékos pontossággal nem lehet megmondani, hogy a következő influenzaszezont a vírus milyen mutációja okozza majd, az előző évek vírusainak vizsgálata alapján összeállított védőoltás így is komoly védelmet jelent a fertőzés ellen. További segítség lehet, hogy az újtípusú koronavírus miatt bevezetett intézkedések közül a maszk használata és a kézhigiéne az influenza elleni védekezésben is hathatós segítség lehet.

A Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese szerint az influenza elleni védőoltást ősz közepétől érdemes beadatni magunknak, de a novemberben vagy decemberben végzett oltás sem számít elkésettnek. Bár a jelen helyzetben a minél korábban beadott védőoltás javasolható, hiszen egy influenzában szenvedő más betegségekre, így az újtípusú koronavírusra is fogékonyabb lehet, és a két betegség sokkal súlyosabb formában érintheti a szervezetet. A védőoltások továbbra sem járnak egészségügyi kockázattal, így azokat bárki bátran beadathatja magának.

(Semmelweis Egyetem)