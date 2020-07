A COVID-19-betegek kezelésében előnyösnek mutatkozik a dexametazon használata

A koronavírushoz kapcsolódva több témában számtalan tudományos vizsgálat indult a közelmúltban - ezek közül mutatunk be most egyet röviden.

A dexametazon nevű szteroiddal végzett brit, sok beteget érintő, randomizált klinikai vizsgálat eredményei megerősítik mindazokat az előző hónapban nyilvánosságra hozott korai megfigyeléseket, melyek arra utaltak, hogy használata előnyös a súlyos és közepesen súlyos állapotú COVID-19-betegeknél.

Ez a szteroid hatásos mind az előrehaladott, mind a közepesen súlyos állapotban lévő COVID-19-betegeknél, hozta nyilvánosságra (július 17-én) a New England Journal of Medicine. Összességében kétezernél több (2104) pácienst válogattak be randomizáltan – ők dexametazont kaptak –, további 4321 beteg pedig a különben szokásos kezelést. Négy héttel később a dexametazon 36%-kal csökkentette a halálozás kockázatát azok körében, akiket a vizsgálatba kerülés idején géppel kellett lélegeztetni, és 18%-kal azoknál, akik mechanikus lélegeztetés nélkül kapták az oxigént.

A túlélést a gyógyszer nem javította olyanok körében, akiknek sem oxigénre, sem gépi lélegeztetésre nem volt szükségük – ennek kapcsán dr. H. Clifford Lane és dr. Anthony Fauci, az amerikai Nemzeti Allergia és Fertőző Betegségek Intézetének (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) vezetője írta le, hogy ezek az eredmények azt is megmutatják, hogy milyen elengedhetetlenül fontosak a nagy betegszámú, jól megtervezett, randomizált kontroll vizsgálatok. A pandémia alatt is, amikor pedig igen csábító lehet „esélyt adni mindenféle terápiának”. De mégis, „szükséges, hogy kevesebb legyen a kisebb léptékű, vagy nem meggyőző, hatástalan próba, és legyen több az olyanból, mint amilyen a dexametazon vizsgálat”.

Mindig fontos megjegyezni, hogy a szteroid adásának fertőzésben lehet káros hatása is - teszi hozzá Dr. Ujj Zsófia Ágnes, a WEBBeteg.hu szakértője.

