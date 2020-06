Dexametazon - az első COVID-19 elleni gyógyszer, amiről azt állítják, hogy életet ment

Egy olcsó, széles körben használt szerrel végzett alacsony dózisú szteroidkezelés segíthet életben tartani súlyos állapotú COVID-19-betegeket, így a dexametazon alkalmazása áttörést hozhat az amúgy halálos vírus elleni harcban - állítják brit szakértők.

A lélegeztető gépen lévő betegeknél harmadával, a „csak” lélegeztetett (oxigén-terápián lévők) körében pedig ötödével csökkentette a halálozás kockázatát. Ezt a szert is bevonták a világon most zajló azon legnagyobb vizsgálatba, ahol kifejezetten a napjainkban már ismert, sőt, más állapotokban is gyakorta végzett kezelések alkalmazását figyelték a COVID-19 betegek esetén. Azt kívánták megfigyelni, ellenőrizni a kutatók, hogy a különféle gyógyszeres eljárások, a más kórokban esetleg hatékony kezelések alkalmasak-e, működhetnek-e a koronavírus esetében is.

A kutatók mai feltételezése, becslése szerint, ha a Dexamethasone hozzáférhető lett volna az Egyesült Királyságban e mostani pandémia elejétől fogva, akár 5 ezer életet is meg lehetett volna menteni vele. Mivel olcsó szerről van szó, megoldást, hatalmas előnyt nyújthatott volna, illetve nyújthat azon szegény országok számára, ahol igen nagy (egyre nagyobb számú ma is) a COVID-19 beteg.

Életmentő szer

Általánosságban 20 koronavírusos beteg közül átlag 19-nek az állapota kórházi befektetés nélkül is javul. A kórházba utaltak nagy része szintén jobban lesz – mutatják az eddigi tapasztalatok, ám egyeseket légzéstámogatásban kell részesíteni, illetve lélegeztető gépre kell kötni. Ez utóbbi nagykockázatú csoportba tartozók azok, akiknél, úgy látszik, jótékony hatású a Dexamethasone. Ez a gyógyszer sokféle betegségben használt, a kór (például reumatoid artritisz, RA, asztma) okozta gyulladás csökkentésére. Tapasztalatok szerint bizonyos mértékben segít megállítani azt a károkozást, ami akkor következik be, ha – jelen téma esetében – a szervezet immunrendszere túlpörgeti magát, ha a koronavírus ellen lendül harcba. Ez a citokin vihar elnevezésű túlzott reakció, Covid-19 esetén halálos szövődmény lehet.

A lélegeztetőgépen lévő 8 beteg közül egynek az életét sikerült megmenteni

Az oxigénterápián lévő 25 beteg közül egynek a halálát sikerült megelőzni

A kezelés általában max. 10 napig tartott, a napi költség 5.40 font

Az Oxford University egyik kutatócsoportja által vezetett vizsgálatban a kórházban kezelt betegek közül mintegy 2 ezernek Dexamethasone-t adtak, az összehasonlítás alapjául szolgáló csoportban kétszer ennyien, csaknem 4 ezer beteg viszont nem kapta ezt a gyógyszert.

A megfigyelések szerint, a lélegeztető-gépen lévőknél a halálos kockázat a kezelés hatására 40%-ról 28 százalékra esett. Ez a csökkenés az oxigénre szoruló betegeknél 25% helyett 20%-os lett. A vizsgálatot vezető kutató, Prof Peter Horby így fogalmaz: „Napjainkig ez az egyetlen olyan gyógyszer, ami a halálozásnak – jelentős – csökkenését eredményezi. Ez bizony óriási áttörés.”

Martin Landray professzor, vezető kutató szerint, a megfigyelések, az eredmények arra utalnak, hogy minden 8 lélegeztető-gépre szoruló kezelt betegből egynek az életét képesek megmenteni, a lélegeztetettek esetében pedig minden 20-25 közül egy életben maradhat e szer alkalmazásának köszönhetően.

„Világos, kristálytisztán látszik az előny, a jótékony hatás. A Dexamethasone-kezelés nem tart 10 napnál tovább, költsége pedig betegenként és naponként 5 font körül van. Átlagot számolva, £35 – ennyibe kerül egy élet megmentése! Ez a szer ráadásul világszerte elérhető.”

Landray professzor arra hívja fel a figyelmet, hogy késlekedés nélkül, ahol csak lehet, mielőbb, mindenütt adni kellene ezt a szert a kórházi betegeknek. Eközben, persze mindent el kell követni, hogy a lakosság ne kezdje el otthoni használatra felvásárolni e gyógyszert! Már csak azért is, mert a Dexamethasone, úgy tűnik, az enyhe koronavírus-betegség esetén, mindazoknál, akik nem szenvednek légzési nehézségektől, akik önállóan képesek lélegezni, nem jelent segítséget.

A felépülésre vonatkozó vizsgálat (Recovery Trial) március óta zajlik, nyomon követik a malária-ellenes hydroxychloroquine-nal kapcsolatos tapasztalatokat is. Ez utóbbit mostanra ejtették, azon aggályok miatt, hogy a szer valójában a szívproblémák előidézésével inkább növeli a halálozást.

Az antivirális kezeléseknél alkalmazott remdesivir nevű gyógyszerről úgy látszik, hogy képes lerövidíteni a koronavírusos betegek felépülési idejét, ezért ez ma már a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) számára hozzáférhető.

Most pedig megismételjük üzenetünk fő tényeit: ez a szer, amiről elsőként állítják, hogy bizonyítottan csökkenti a Covid-19 miatti halálozást, nem valami új, drága készítmény, hanem egy régi, egészen olcsó, potom áron hozzáférhető szteroid.

Márpedig ezt a hírt meg kell ünnepelni, mivel ez azt jelenti, hogy nem holnap, hanem már ma, mindenütt a világon, élvezhetik a betegek ennek a gyógyszernek az alkalmazásából eredő előnyöket. Ezért is hozták nyilvánosságra oly gyorsan a vizsgálat elsődleges eredményeit. Hiszen ennek következményei oly nagy hatással lehetnek a koronavírusos betegek egészségügyi ellátásában világszerte.

A Dexamethasone-t az 1960-as évek elejétől kezdve használták sokféle betegség, így a reumatoid artritisz és az asztma kezelésére. Mivel a lélegeztető-gépen lévő Covid-betegek felét elveszítjük, már óriási eredmény, ha ezt a kockázatot harmadával csökkentjük.

A gyógyszert intravénásan juttatják a szervezetbe az intenzív-osztályokon, illetve a kevésbé súlyos állapotú betegeknek tabletta formájában adják. Az egyetlen másik szer, amiről igazolódott, hogy jótékony hatású a Covid betegek számára, a remdesivir, amit antivirális kezelés gyanánt az Ebola érintettjeinél alkalmazva vetnek be. Erről az derült ki, hogy a koronavírus tüneteit 15 napról 11 napra csökkenti, de a bizonyíték nem volt elég erős annak igazolásában, hogy vajon magát a halálozást is képes-e csökkenteni. Ellentétben a Dexamethasone-nal, a remdesivir új szer, korlátozott mennyiségben érhető el, és az árát meg nem is hozták nyilvánosságra.

A dexametazonról A dexametazon egyféle kortikoszteroid. Sokféle esetben, például az ízületeket érintő panaszoknál, bőrbetegségekben, súlyos allergiában, asztma, COPD, krupp fennálltakor, agyi ödéma (agyduzzanat) esetén, szemészeti műtéteket követő szemfájdalomnál, illetve tuberkulózisban is alkalmazzák (kiegészítésképpen egyéb antibiotikumok mellett). Adrenokortikális hiányállapotban pedig kiegészítő gyógyszernek használják mások mellett. Nem időben születő magzatok szülésénél is alkalmazzák, a magzat életkilátásait javítandó. Szájon át szedhető, izomba is lehet szúrni, vagy intravénásan alkalmazni. A dexametazon hatása akár már az alkalmazás első napján tapasztalható, és mintegy 3 napon keresztül áll fenn a hatása. (Forrás: Wikipedia)

WEBBeteg

Fordította: Fazekas Erzsébet, újságíró; Forrás: Michelle Roberts Health editor, BBC News online

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus