Szúnyogcsípéssel nem terjed a koronavírus

Az olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet (ISS, Istituto Superiore di Sanità) által készített új tudományos vizsgálat szerint a szúnyogok nem képesek terjeszteni a koronavírust az emberek között.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban már beszámolt róla, hogy nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a vírus az olyan vérszívó rovarok által is terjedhet-e, amik a dengue-lázat, maláriát, sárgalázat és más betegségeket terjesztenek a csípésük által. Ezen megbetegségek között számos vírusos eredetű is található, így nem volt indokolatlan a kérdés vizsgálata.

Hirdetés

Egy állategészségüggyel és élelmiszerbiztonsággal foglalkozó kutatószervezettel, az IZSVe-vel együttműködésben készített legutóbbi vizsgálat azonban feltárta, hogy sem a tigrisszúnyog, sem a közönséges szúnyog nem képes terjeszteni a COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírust.

„A kutatás megállapította, hogy a vírus nem volt képes replikálódni, miután a szúnyogba került úgy, hogy a rovar fertőzött vérrel táplálkozott” - közölte nyilatkozatában az ISS, kizárva a COVID-19 szúnyogcsípéssel történő terjedésének lehetőségét.

Ezek is érdekelhetik

WEBBeteg.hu - F. Zs., fordító

Forrás: medicalxpress.com

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos