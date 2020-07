Koronavírus európai körkép - Hogy áll Magyarország?

A koronavírussal szemben többen lehetnek védettek, mint eddig gondolták a kutatók

Bizonyos immunitással még talán azok is rendelkezhetnek, akik negatív koronavírus (antitest) tesztet produkáltak - összegezhető egy friss tanulmány következtetése. Kutatók arról számoltak be, hogy minden egyes antitestre pozitív személyre két olyan személy jut, akiknél ki lehetett mutatni azokat a speciális T-sejteket, amelyek felismerik és elpusztítják a megfertőzött sejteket. Ilyen T-sejtek még olyanoknál is mutatkoztak, akiket enyhe vagy tünetmentes COVID-19 fertőzöttnek minősítettek az orvosok.