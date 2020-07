A koronavírussal szemben többen lehetnek védettek, mint eddig gondolták a kutatók

Bizonyos immunitással még talán azok is rendelkezhetnek, akik negatív koronavírus (antitest) tesztet produkáltak - összegezhető egy friss tanulmány következtetése. A közelmúltban nyilvánosságra került adatok alapján a kutatók arról számoltak be, hogy két antitestnegatív személynél mégis kimutattak speciális T-sejteket, amelyek felismerik és elpusztítják a megfertőzött sejteket, nekik enyhe vagy tünetmentes COVID-19 fertőzésük volt.

Ám a szakértők számára az egyelőre nem világos, hogy ez a helyzet azt jelenti-e, hogy ennek nyomán az adott egyén „csak” védett a fertőzéssel szemben, vagy azt is, hogy az infekciót nem tudja továbbadni másoknak. Az eredmény ugyanakkor azt is mutathatja, hogy az enyhe fertőzés miatt nem mérhető az antitest, vagy nem volt elég érzékeny a vizsgálat, vagy időablakon kívül történt a vérvétel, tehát erre magára alapozni nem szabad!

Az említett tanulmányban a svéd Karolinksa Intézet kutatói 200 embert teszteltek mind antitestekre, mind T-sejtekre. Többen véradók voltak, a többieket a Svédországban elsőként megjelent fertőzöttek csoportjából választották ki, vagyis azok közül, akik a legkorábban érintett területekről, elsősorban is Észak-Olaszországból tértek vissza. Tapasztalataik eredménye alapján a tudósok most úgy vélik, nagyobb csoportnál lehet bizonyos szintű védettség a COVID-19 megbetegedéssel szemben, mint ahogy az antitest tesztelés adatai alapján ezt eddig sejteni lehetett. Korábbi feltevéseiket a britek statisztikai hivatala (UK Office for National Statistics) által kibocsátott úgynevezett fertőzöttségi felmérés (Infection Survey) részeként közzé tett adatokra építették. Ma más a meglátásuk, nézeteiket esetleg revideálni készülnek.

Az újabb elméletet megfogalmazó tudósok most úgy vélik, a bevontaknál valószínűleg emelkedett volt az antitestválasz, de már legyengült, vagy a jelenleg alkalmazott teszt nem volt képes kimutatni. Mindenesetre ezek az egyének védettek lehetnek, ha másodszor lesznek vírusfertőzésnek kitéve, abban az esetben ha nincs számottevő vírusmutáció. Danny Altmann professzor (Imperial College London) úgy elemezte ezt a szóban forgó tanulmányt, hogy „önmagában az antitesttesztelés alábecsüli az immunitást, ugyanis nem tudja pontosan mérni, ezért jelezni sem.”

Marcus Buggert, a tanulmány egyik társszerzője ehhez azt teszi hozzá, hogy ezek a megfigyelések semennyivel se visznek minket közelebb a nyájimmunitás kérdéséhez. Még jóval több kutatásra, vizsgálatra, elemzésre van szükség annak megértéséhez, hogy vajon ezek a T-sejtek immunitást nyújtanak-e, ami annyit jelentene, hogy képesek teljesen blokkolni a vírust, vagy arról van-e szó, hogy meg tudják védeni az egyént a megbetegedéstől, ugyanakkor arra nem számíthatunk, hogy megakadályozzák, hogy az egyén hordozza, valamint tovább is adja a vírust.

A COVID-19-es immunitás témájában zajló tudományos viták legnagyobb része még nem jutott nyugvópontra. A konzultációk (töprengések és megbeszélések) fókuszában az antitestek állnak. Ezek a fehérjék a vírushoz kapcsolódnak, még mielőtt az belépne az ember sejtjébe, és semlegesítik azt. A T-sejtek ugyanakkor célba veszik a már megfertőzött sejteket és teljesen elpusztítják őket, így állják annak útját, hogy a vírusok átterjedjenek a többi, egészséges sejtre.

A T-sejtek is, akárcsak az antitestek, az immunrendszer részét képezik, van „memóriájuk”, vagyis ha egyszer felismernek egy bizonyos vírust, a megfertőzött sejteket gyorsan célba is tudják venni, majd elpusztítják őket. Az Egyesült Királyságban jelenleg klinikai vizsgálatok zajlanak az interleukin-7 (CYT107) nevű fehérjével kapcsolatban, mely fokozza, segíti a T-sejtek termelődését. A kutatás célja most az, hogy sikerüljön kideríteni, mennyiben tudja segíteni az interleukin-7 a COVID-19-betegek felépülését.

A T-sejtek nagyon komplexek. Az antitestekhez képest sokkal nehezebb azonosítani őket, ehhez speciális laborokra van szükség, és a minták kis adagjait manuálisan kell vizsgálni, ráadásul napokon át. Ez pedig azt jelenti, hogy nem úgy néz ki, hogy valamikor a közeli jövőben megtörténhet a T-sejtek esetén a tömeges tesztelés.

Fordította: Fazekas Erzsébet, újságíró; Forrás: Coronavirus: Immunity may be more widespread than tests suggest (bbc. com)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes belgyógyász, hematológus