A koronavírus miatt reflektorfénybe kerül az UV-fény mint fertőtlenítő megoldás

A koronavírus-pandémia hatására újra életre kelt egy több évtizedes eljárás, ami képes legyőzni a vírusokat és baktériumokat: az UV-fény.

A kórházak évek óta alkalmazzák ezt a gyógyszerekkel szemben rezisztens kórokozó mikroorganizmusok terjedésének csökkentésére és a műtők fertőtlenítésére. Most azonban érdeklődés mutatkozik a technológia olyan helyeken történő alkalmazása iránt, mint az iskolák, irodaépületek és éttermek, annak érdekében, hogy elősegítsék a koronavírus terjedésének lassítását a közösségi terek újbóli megnyitását követően.

„A germicid (csíraölő) ultraibolya technológia nagyjából 100 éve létezik és jó eredményeket ért el” - mondja Dr. Jim Malley, a New Hampshire-i Egyetem építőmérnök és környezetmérnök professzora. „Március eleje óta óriási az érdeklődés iránta, és hatalmas összegeket fordítottak világszerte az ezeket kutató intézmények finanszírozására.”

Mire képes ez a fajta fertőtlenítés, és mire nem?

Az alkalmazott fény, az ultraviola-C (UV-C) egyike a Nap által kibocsátott háromfajta sugárzásnak. Szerencsére az ózonréteg kiszűri, még mielőtt elérné a Földet, ugyan képes elpusztítani a kórokozókat, de daganatot okozhat, károsíthatja a DNS-ünket és a szemünk szaruhártyáját.

Malley szerint ez az UV-technológia alkalmazásával kapcsolatosan fennálló jelenlegi dilemma. Óriási lehetőségeket rejt, de súlyos maradandó károsodást okozhat.

Az UV-fény fertőtlenítő hatásait más koronavírusok esetében is megfigyelték, beleértve azt, ami a súlyos akut légzőszervi szindrómát (SARS) okozza. Vizsgálatok kimutatták, hogy más koronavírusok ellen is alkalmazható. Egy vizsgálat megállapította, hogy egy legalább 15 percig tartó UV-C-sugárzás semlegesítette a SARS vírust, lehetetlenné téve a vírus számára a szaporodást. A New York-i közlekedési hatóság bejelentette az UV-fény használatát a metrókon, buszokon, technológiai központokban és irodákban. Az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia szerint ugyan nincs konkrét bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az UV mennyire hatékony a COVID-19 megbetegedést okozó vírussal szemben, de mivel más hasonló vírusokkal szemben működött, így valószínűleg ezt is legyőzné.

A fertőtlenítéssel foglalkozó szakemberek nem nagyon hisznek a háztartási berendezésekben. Ezek nincsenek szabályozva, és a tudósok sem vizsgálták őket kellőképpen - mondja Dr. Charles Gerba, mikrobiológus és az Arizonai Egyetem professzora.

„Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy fektessen-e be egy otthoni UV-fénnyel működő berendezésbe, akkor azt mondanám, hogy én most nem tenném” - mondja. „Egyszerűen nem áll rendelkezésre elegendő adat róluk, és nagyon sok a lehetősége a felhasználói hibának.”

Nem valószínű, hogy ha csupán gyorsan végigfuttatunk a felületen egy kézi működtetésű készüléket, akkor az komoly kárt tenne a vírusokban és a baktériumokban - mondja.

Óvatosan a vásárlással!

Malley arra figyelmeztet, hogy sokan nem értik meg, hogy milyen nehéz megfelelő UV-C-technológiával előállni. Azt mondja, hogy néhány a piacon elérhető termékek közül – különösen az olcsóbbak – nem működik megfelelően.

„A megfelelő fejlesztéshez jó műszaki és tudományos ismeretekre van szükség” – mondja. Noha néhány hatékony lehet, „sok a silány termék a piacon” – teszi hozzá.

Azok a vállalatok, amelyek kizárólag az UV-termékekre specializálódtak, az elmúlt néhány hónapban új termékeket dobtak piacra, melyeket a COVID-19 elleni használat céljából hoztak forgalomba, bár meggyőző kutatásokat nem végeztek ezekkel kapcsolatban.

Forrás: F. Zs., fordító; Coronavirus Puts UV in the Disinfectant Spotlight (WebMD.com)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus