Mi lesz a kötelező védőoltásokkal a járvány idején?

A koronavírus-járvány miatt lecsökkent az orvos-beteg találkozók száma, ezért felmerülhet a kérdés: mi lesz a kötelező védőoltásokkal? Míg a világ bizonyos tájain fennáll a veszélye, hogy egyes védőoltások nem kerülnek beadásra a megfelelő időben, nálunk szerencsére a világjárvány ideje alatt sincs erről szó. Az Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.

A védőoltások halasztásának veszélye, hogy csökken az átoltottság, ezért akár súlyos betegségek (kanyaró, bárányhimlő) terjedhetnek el járványként. A hazai gyermekorvosok a koronavírus-járvány idején is ellátják feladataikat, amelyek (mint minden más) egyedi módon alakulhatnak.

A védőoltások beadása a járvány idején

A védőoltások az orvosi rendelőkben, tanácsadókban történnek. A szülőknek nem kell tartaniuk a járványveszélytől, hiszen az időpontok foglalása előzetes telefonos egyeztetésen történik. A szülő és gyermek egy előre fertőtlenített helyiségben lesz, ahol térben és időben el vannak választva a többi pácienstől. A háziorvosok kérése továbbá, hogy csak egy szülő, maszkban kísérje gyermekét a rendelőbe – ezzel is csökkentve a járvány terjedését és a személyes találkozók számát.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a külföldön már sok helyen alkalmazott oltási rend kialakítása is szóba jöhet. Ez azt jelenti, hogy a gyermek (1 éves kor felett) a kötelező oltásokat összevonva, egy alkalommal kapja majd meg (egyszerre akár 3-4 oltást is). Ennek lényege, hogy tovább csökkenthető az orvos-beteg találkozók száma.

Gyakran merül fel a kérdés, hogy miért nincs lehetőség a védőoltás otthoni beadására. A háziorvosok szerint ez továbbra sem biztonságos, hiszen a lakások nem rendelkeznek az oltáshoz szükséges felszereltséggel, körülményekkel.

Ez is érdekelheti! Kötelező és ajánlott védőoltások gyermekkorban

Hirdetés

Koronavírus és immunrendszer

Sok szülő fél, hogy a védőoltások beadásával gyermekük immunrendszere is legyengül. Szintén fontos megemlíteni, hogy az oltások nem gyengítik az immunrendszert, viszont a fertőzések, amelyek ellen védelmet nyújtanak, gyengítheti azt. Ezért is fontos, hogy minden oltás a megfelelő időpontban kerüljön beadásra.

És ha a családban COVID-19 fertőzött van?

Felmerülhet a kérdés, mi történik akkor, ha kiderül, hogy a gyermek közelében koronavírussal fertőzött személy is tartózkodik. A hazai gyermekorvosok egyet értenek abban, hogy a védőoltás beadása szempontjából nem jelent magasabb kockázatot egy koronavírusos családtag jelenléte. Azonban ilyen esetben feltétlenül tájékoztassa gyermekorvosát a járványügyi intézkedések elindítása miatt.

És ha a gyermekorvos fertőzött?

Előfordulhat, hogy a gyermekorvos maga is koronavírussal fertőzött, ezért nem tudja beadni a szükséges védőoltást. Ebben az esetben is van megoldás: kollégái veszik majd át a feladatait.

Az elmaradt iskolai oltások

A koronavírus járvány az iskolai védőoltásokra is hatással van. Tavasszal lett volna aktuális a B típusú májgyulladás elleni oltás és a HPV oltás is. Ezeket az iskolaorvosok akkor pótolják majd, amikor a járványügyi helyzet lehetőséget ad rá. Az oltási sorozatot nem kell majd előről kezdeni, de mindenképp be kell fejezni a teljes védelem meglétéhez.

WEBBeteg

Forrás: Dr. Onozó Beáta, Dr. Kovács Ákos, Dr. Altorjai Péter, Dr. Bogdányi Katalin - Védőoltások az új típusú koronavírus-járvány idején