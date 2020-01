Az influenza halálosabb, mint gondolnánk

Az influenza megbetegedést nem szabad elbagatellizálni! Különösen a komplikációi veszélyesek. Ezt bizonyítják az új adatok is, melyek szerint több halálesetet okoz, mint gondolnánk. S bár évről évre több ezren halnak meg a vírus miatt, még mindig kevesen oltatják be magukat.

Minden évben a lakosság 5-20%-a betegszik meg influenzában, de vajon hány életet követel? Ennek megállapítására a Robert Koch Intézet kutatói 30 év influenzamegbetegedéseinek németországi körülményeit és következményeit vizsgálták 1984/85 telétől 2012/13-ig. Ebben az időszakban szinte minden évben több ezer ember halt meg Németországban influenza miatt. A legtöbb halálos áldozatot az 1995/96-os influenza szedte 29 900 halálesettel, melyet a 2012/13-as influenzaszezon követ szorosan 23 600-zal.

A legtöbb esetben az influenza áldozatai 60 év felettiek voltak, bár a 2010/11-es influenzában főleg a fiatalabbak hunytak el. Az elemzések azt is kimutatták, hogy az influenzavírusok egyes években az idősek számára különösen veszélyesek.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Influenza: tünetek, szövődmények és kezelés

Hirdetés

Az influenza következtében elhunyt betegek gyakran tüdőgyulladásban szenvedtek. Az influenzavírusok ugyanis olyan halálos szövődményeket okozhatnak, mint a tüdő-, szívizom- vagy agyhártyagyulladás. A halotti anyakönyvi kivonaton – így a statisztikában is – azonban a halál okaként általában nem az influenza, hanem a szövődményként kialakult betegség szerepel. Ezért a kutatók a saját számításaikban az influenzaszezon során regisztrált halálesetekből kivonták a szezon átlagos halálozási számát.

Opció-e az oltás?

Az influenza elleni védőoltás mindenki számára lehetséges, de különösen az időseknek, gyermekeknek, kismamáknak, krónikus betegségben szenvedőknek, immunhiányos betegeknek ajánlott. A kutatók ugyanakkor felhívják arra is a figyelmet, hogy bizonyos esetekben a szezonáis influenzaoltás alacsonyabb hatásfokú.

Ennek hátterében az áll, hogy – bár minden évben előrejelzést készítenek a várható vírustípusról, ami alapján kidolgozzák a következő év oltását – ha a vírus a vártnál gyorsabban vagy másképp változik, a vakcina nem olyan hatékony.

Ennek ellenére a szakemberek továbbra is az oltást javasolják, mivel az még így is védi a beoltottak körülbelül ötödét, illetve megelőzi a súlyos szövődmények kialakulását. Emellett a vakcina később, más influenzavírus-törzsekkel szembeni fertőzésektől is védhet.

Az influenza odafigyeléssel megelőzhető. Erősítse immunrendszerét vitaminokban gazdag étrenddel vagy váltózuhannyal, rendszeresen mosson kezet, és ne érintse kezével a szemét és a száját! Nem mindig kivitelezhető, de hatékony tipp a tömegek és betegek elkerülése. A leghatékonyabb védelmet azonban az oltás nyújtja.

Olvasson tovább! Influenza elleni védőoltás: kinek érdemes beadatni?

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Grippe ist töclicher als gedacht, Larissa Melville (NetDoktor.de)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos