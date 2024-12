Komplex probléma a férfiak meddősége - Dr. Erdélyi Balázs andrológus szakorvost kérdeztük

Hazánkban minden ötödik pár meddő vagy küzd valamilyen gyermekvállalási problémával. Ezeknél a pároknál jelenlegi ismereteink szerint fele-fele arányban merülhet fel probléma a hölgyek és a férfiak esetében. Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy a férfi oldalról is elkezdődjenek a vizsgálatok az andrológusnál.

- Herevisszér-tágulat, hormonális vagy genetikai eltérések. Csak néhány probléma, amelyek bizony negatívan befolyásolhatják a nemzőképességet. A legsúlyosabb esete a férfi meddőségnek az azoospermia, ami azt jelenti, hogy nincs spermium az ejakulátumban, így nem jöhet létre spontán megtermékenyítés. Sajnos vannak esetek, amikor elbagatellizáljuk a problémát. Ha azt mondjuk, meddőség, sok esetben a férfi eredetű probléma föl sem merül, mindenki a női oldal vizsgálatát forszírozza – mondja dr. Erdélyi Balázs urológus, andrológus szakorvos.

Megváltozott körülmények és trendek

A férfiak spermaparaméterei az utóbbi 100 évben évtizedről évtizedre egyre inkább romló tendenciát mutatnak, és mára olyan szintet értek el, hogy a WHO már nem alkalmaz normál értékeket a klasszikus mutatók vonatkozásában.

Arra nem lehet egyértelmű választ adni, hogy miért romlottak le ennyire ezek a spermaparaméterek, a feltételezések szerint hatással van rá a környezetünkben megnövekedett ösztrogénszint (bejuttatva az ivóvízzel, az élelmiszerekkel a szervezetünkbe), illetve a megváltozott trendek: a gyermekvállalás ideje mindkét nemnél kitolódott és ezeket a trendeket a biológia már nem tudja követni.

Lényeges, hogy a férfiaknál – a korábbi hiedelmekkel ellentétben – igenis számít az életkor. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a 40 év feletti férfiak utódaiban gyakrabban jelennek meg bizonyos neuropszichiátriai betegségek (például bipoláris zavar, szorongás, depresszió, autizmus-spektrumzavar).

Hirdetés

Tényező lehet számos betegség, de a nem megfelelő életmód is

A férfi nemzőképességi zavar oka sok esetben multifaktoriális, azaz genetikai és szerzett tényezők együttesen alakítják ki a kórképet. A férfi termékenységét veleszületett vagy szerzett húgy-ivarszervi elváltozások, húgy-ivarszervi fertőzések, hormonális zavarok, immunológiai betegségek, rosszindulatú daganatok, genetikai rendellenességek, valamint szexuális problémák, életmódbeli tényezők is befolyásolhatják. Ezek a változások megzavarhatják a spermiumok képződését, transzportját, illetve számbeli, mozgásbeli és morfológiai eltéréseket és funkcionális zavarokat is okozhatnak.

Számos életmódbeli tényező, egyebek mellett a dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód, az elhízás, illetve az alváshiány, a stressz okozhat nemzőképességi zavarokat.

Sok esetben a férfi infertilitás idiopátiás eredetű, tehát nincs egyértelműen kimutatható betegség a háttérben. A problémát fokozza, hogy jelentős átfedés lehet a fertilis és az infertilis, tehát a nemzőképes és meddő férfiak spermaparaméterei között: vannak olyan férfiak, akik hasonló spermaparaméterek mellett nemzőképesek, mások viszont nem képesek gyermeknemzésre – magyarázza a szakorvos.

Részletesen A férfi meddőség okai

Esélyek és lehetőségek - Mi történik az andrológusnál?

A férfiak kivizsgálása rövidebb ideig tart, akár 1-2 hét alatt megérkeznek az eredmények, ráadásul sokkal kevesebbe kerül az ellátórendszernek, mint a nők diagnosztikája – hangsúlyozza dr. Erdélyi Balázs, aki elmondta azt is, mikor fontos andrológushoz fordulni: ha védekezés nélküli, rendszeres szexuális együttlét mellett sem sikerül a gyermeknemzés, egy év elteltével javasolt szakorvoshoz fordulni mindkét félnek, és célszerű párhuzamosan elindítani a kivizsgálást.

Itt meg kell állnunk egy szóra. A férfiak sok esetben nem fordulnak orvoshoz, halogatják a kivizsgálást, különösen igaz ez az urológiai és a szexuális jellegű problémákra.

- A mentoraim mindig azt mondták, hogy az andrológiai rendelőben mindig két szék van az orvossal szemben, mert két felet várunk, azaz egy párt – hangsúlyozza a szakorvos. - Félre kell tenni a férfi büszkeséget, el kell fogadni, ha kiderül valamilyen probléma a férfi részéről, arra kell gondolniuk, hogy van megoldás.

Az andrológiai konzultációnál nagyon fontos a kórelőzmény (korábbi betegségek, jelenlegi státusz, életmódbeli faktorok) alapos kikérdezése, ugyanis minden információ fontos lehet a továbblépéshez. Dr. Erdélyi Balázsnál a férfi szexualitást érintő panaszok teljes körű kivizsgálása és kezelése a legújabb tudományos evidenciákon és nemzetközi ajánlásokon alapuló szempontrendszer alapján történik:

A fizikális vizsgálat minden érintett részre kiterjed (has, külső nemi szervek, illetve here, mellékhere, ondóvezeték, hímvessző, illetve a prosztata vizsgálata).

A spermavizsgálat az aktuális WHO 6 kézikönyv referencia értékek alapján történik.

Ezután, ha szükséges, ultrahangvizsgálat, vérből végzett hormonmeghatározás, genetikai vizsgálatok és spermium funkcionális vizsgálatok történnek.

Minden további lépés attól függ, hogy mit tudtunk meg a kórelőzményből és mire derül fény a sperma paraméterekből – avat be a részletekbe dr. Erdélyi Balázs. - Miután mindent megvizsgáltunk, tudunk arról nyilatkozni, hogy az adott paraméterek alapján milyenek a nemzőképességi esélyei az adott férfinak, illetve – amennyiben valamilyen mesterséges megtermékenyítési módszer mellett dönt a pár – akkor a férfi esetében meg tudjuk mondani, hogy milyen asszisztált reprodukciós eljárásokra alkalmasak a paraméterei.

- Amennyiben a kiváltó ok megszüntethető, ezt igyekszünk orvosolni. A legtöbb esetben az életmódbeli faktorok optimalizálása elengedhetetlen (dohányzás elhagyása, rendszeres sport, testsúly optimalizálása), emellett bizonyos esetekben étrendkiegészítőkkel (pl.: antioxidánsokkal) javíthatóak a paraméterek. Az antioxidánsokkal kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy bár étrendkiegészítőként a gyógyszertárakban mindenki szabadon vásárolhat belőlük, ezeket is csak indokolt esetekben, orvosi felügyelet mellett, limitált ideig javasolt alkalmazni. Orvosi kontroll mellett – amennyiben a laboreltérések indokolják – hormonális úton is kezelhető az infertilitás – tette hozzá a szakorvos.

Lásd még Megoldások a férfi sterilitása ellen