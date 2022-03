A fej hátsó részén jelentkező fejfájás okai

A fej hátsó részén, tarkótájon vagy a nyakizomban jelentkező fejfájást különböző betegségek és sérülések okozhatják.

Ezek lehetnek krónikus fejfájások, melyek közül gyakori a tenziós fejfájás, a migrén ritkább változata, a cervikális migrén és a krónikus nyaki fájdalom. A hirtelen kialakuló nyaki fájdalom sürgős beavatkozást igényelhet. Az okok közül legsúlyosabb a vérzés, a gyulladásos betegségek és a koponyatrauma.

Tenziós fejfájás és migrén

A tenziós fejfájás a fejfájás leggyakoribb formája. A fájdalom annak ellenére jóindulatú, hogy gyakran szinte állandó nyomásérzetként írják le a fej teteje körül, a fej „mintha satuban lenne”. Ugyanez az érzés jelentkezhet tarkótájon is. A fájdalom jellemzően szimmetrikus, a fej mindkét oldalán jelentkezik, enyhe vagy közepes intenzitású, és nem jár egyéb kísérő tünetekkel. Nincs hányinger, hányás, fény- vagy hangérzékenység.

A migrénes fejfájás heves, éles, lüktető fájdalmat okoz, többnyire fél oldalon. Néhány esetben azonban a fájdalom elsősorban a tarkónál lép fel. A fájdalom kezelés nélkül fokozódik, súlyos hányinger, hányás, fény- és hangérzékenység kíséri.

Nyaki eredetű fejfájás

A nyaki fájdalmat leggyakrabban a nyakizmok feszülése, görcsös merevsége okozza, mely a tarkó felé sugárzik. A fájdalom kialakulhat szimmetrikusan, mindkét oldalon, de gyakori a féloldali merevség is. Ilyenkor a fej, nyakmozgások is korlátozottak. A fájdalom súlyosbodik bizonyos nyakpozíciók, különösen a fej hátrafelé billentése vagy a fej forgatása közben. A fájdalom hátterében a gerinc problémái, meszesedés is lehetséges vagy trauma is okozhatja. Leggyakrabban a nyaki gerinc helytelen tartása, mozgásszegény életmód és stressz váltják ki.

Occipitalis neuralgia

A neuralgia a nervus occipitalis nevű ideg irritációjára utal, ami súlyos fájdalmat okoz a fej hátsó részén, az ideg kilépési pontján, ahol a koponyacsont nyílásán keresztül a bőrfelszín alá jut. A neuralgiás fájdalomra jellemző a hullámzás, néha igen erős, néha enyhül. Az occipitalis neuralgia oka több olyan folyamat lehet, mely az ideget összenyomja, kóros működését kiváltja. Ez lehet nyaki daganat, a közeli vérerek rendellenes lefutása, arthritis, sérülés és a fej tartós kényszertartása is. Ebben a betegségben az agyban nincsenek elváltozások. A nyaki izmokat ellazító izomlazító gyógyszerek jelentik az elsődleges kezelést, speciális gyógyszerekre is szükség lehet, de néhány esetben műtéti megoldás jön szóba.

Szubarachnoideális vérzés (SAV)

Az agyunkat, a koponyacsontot belül három agyhártyaréteg védi: a kemény agyhártya, a pókhálóhártya (arachnoidea) és legbelül a lágy agyhártya. A szubarachnoideális vérzés - mely az agyvérzés egyik típusa - létrejöhet fejsérülés esetén, de leggyakoribb oka az agyi erek tágulatának, az úgynevezett aneuryzmának a megrepedése által okozott vérzés. Ez hirtelen fellépő súlyos tarkótáji fejfájással, tarkómerevséggel jár, melyet hányinger, hányás, zavartság, látási zavarok kísérnek. A szubarachnoideális vérzés esetén szükséges azonnali orvosi beavatkozás életmentő lehet.

Koponyaalapi törés

A koponyacsont azon része, ahol a gerincvelő kilép a gerinccsatornába, ahonnan az agyidegek az általuk beidegzett érzékszervekbe, izmokba kijutnak, a koponyacsont alsó felszíne, azaz a koponyaalap. A koponyának ezen a részén életfontosságú idegközpontok vannak, melyek az agytörzsben, nyúltvelőben helyezkednek el. Emiatt magas az agyi sérülés kockázata az ilyen esetekben A koponyaalapi törés súlyos fejfájást okoz, feltétlenül indokolt a kórházi felügyelet. A koponyaalapi törés gyakori szövődménye a gerincfolyadék szivárgása. Ilyenkor a fülből vagy az orrból vízszerű folyadékcsurgás észlelhető, ez megerősíti a törés gyanúját. A koponyaalapi törés késői tünetei közt lehetséges a szagérzékelés és hallás elvesztése vagy látási zavarok.

Figyelmeztetések és teendők

A fej hátsó részén, tarkótájon fellépő fejfájás viszonylag gyakori. A leggyakoribb okok azonban általában egyszerűen kezelhetők. Ennek ellenére orvosi vizsgálatra mindenképpen szükség van a konkrét ok kiderítésére a megfelelő kezelés érdekében.

Fontos felismerni azokat a tüneteket, amelyek súlyos problémára utalnak.

Az azonnali orvosi ellátást igénylő tünetek:

fejfájás, amely a fejet ért ütés után alakul ki

hirtelen fellépő, súlyos fejfájás

eszméletvesztés, álmosság vagy zavartság

láz és nyaki merevség

a test egy részének gyengesége vagy kontrollvesztése.

Ha ezek bármelyikét észleli, azonnal mentőt kell hívni!

