A kodein mint gyógyszerhatóanyag

A kodein a mák egyik alkaloidja. Egyes esetekben köhögéscsillapító és fájdalomcsillapító gyógyszerként, más estekben kábítószerként tartják nyilván. Gyógyászati célra körültekintően alkalmazzák, de a pontos használatával a betegeknek is tisztában kell lenniük.

Az ellenőrzött körülmények között termesztett ipari mák a gyógyszeripar jelentős alapanyaga és a minél magasabb alkaloid-tartalom elérésére nemesítették. A mákban található vegyületek közül például a morfin kábító fájdalomcsillapító, a kodein köhögéscsillapító, fájdalomcsillapító, a papaverin pedig görcsoldó hatású. Kabay János gyógyszerész, az Alkaloida gyógyszergyár alapítójának életműve tette lehetővé, hogy a mákban található vegyületeket a mákszalma feldolgozásával, nagyipari módszerekkel kinyerjék és felhasználhassák a gyógyszergyárak. Az étkezési mákban is előfordulnak alkaloidok, de minimális mennyiségben.

A kodein hatásai a szervezetben

A kodein alkaloidja vízben nem oldódik, így leginkább sóit alkalmazzák a gyógyszerkészítményekben. Szervezetbe kerülve a kodein egy májenzim hatására átalakul ún. aktív metabolitjává, morfinná. Terápiás kodein dózisok esetén azonban a keletkező morfin mennyisége elenyésző.

Vannak olyan betegek, akiknél hiányzik ez az enzim, így nem is várható el hatás a kodeintartalmú gyógyszerek alkalmazásától. Ez általában az emberek 7%-nál fordul elő. Viszont léteznek olyan emberek is, akiknél ez a lebontás a normálisnál sokkal gyorsabban lezajlik, így fokozódik az opioid toxicitás kialakulásának esélye, és a vártnál magasabb szérum morfin szintet idéz elő a szervezetben.

Az opioid toxicitás tünetei: zavartság, aluszékonyság, felületes légzés, szűk pupillák, hányinger, hányás, székrekedés és étvágytalanság. Súlyos esetekben előfordulhat életet veszélyeztető légzési elégtelenség, amely fatális következménnyel is járhat.

Az utóbbi toxicitási tünet felismerése óta a kodein csak felnőttek és 12 évesnél idősebb gyermekek részére javallott készítmény. Minden készítmény receptköteles. A pontos adagolás fontossága miatt az OGYÉI már 2015-ben kiadott egy közleményt, melyben pontosan rögzítik ezen korosztály egyszeri, napi szokásos, illetve maximális dózisát. A pontos táblázatot az OGYÉI 1/2015-MAG sz. közleménye tartalmazza.

Az OGYÉI felhívja a figyelmet arra is, hogy a szoptató anyák sem szedhetnek kodeint, ugyanis a szer árthat a babának, mivel kiválasztódik az anyatejbe.

A kodein mint gyógyszer

A kodein fájdalomcsillapító hatása a morfinénak 1/8-a, köhögéscsillapítóként viszont háromszor erősebb. Jó a végbélből és bélrendszerből történő felszívódása; intravénásan nem adható. 95%-ban a vizelettel ürül. Tartós szedése fizikai és mentális függőséget okoz, bár a hozzászokás veszélye kisebb, mint a morfinnál vagy a heroinnál.

Köhögéscsillapítóként

A kodein csökkenti a köhögés- és légzőközpont ingerlékenységét. Receptköteles szirup, vagy tabletta formájában hozzáférhető orvosi tanácsra. (Az efedrint tartalmazó tabletta a hörgők simaizomzatának elernyesztésével pluszban fokozza a légzőkapacitást).

Általánosságban elmondható, hogy a felnőtteknek való dózis fele alkalmazható a 12 évesnél idősebb gyermekeknél. A kezelőorvos utasítását kell követni az adagoláskor. Öt napnál hosszabb ideig tartó alkalmazás esetén sincs változás a betegnél, vissza kell menni az orvoshoz.

Fájdalomcsillapítóként

Fájdalomcsillapító hatását önmagában a szervezet opioid receptoraira hatva fejti ki. Itt is létezik egy készítmény, amelyben a kodeint nem opioid fájdalomcsillapítóval (paracetamollal) kombinálják. Patikában is készíthető (magisztrális) fájdalomcsillapító kúp, mely egy kodeinsó mellett ugyancsak egy gyakori fájdalomcsillapítót tartalmaz (metamizol), és mellette koffeint is. Ez szintén receptköteles, csak felnőtteknek adható.

A kodeint a legkisebb hatásos adagban a lehető legrövidebb ideig kell alkalmazni. A maximális napi adag nem haladhatja meg a 240 mg-ot. Fájdalomcsillapítóként gyermekeknél nem az elsőként ajánlott szer, ha mégis szükséges, az adagot a testtömeg alapján kell meghatározni (0,5-1 mg/ttkg).

Ellenjavallatok:

Légzésdepresszió, légzészavarral járó betegség (pl. tüdőtágulat)

Nem kezelt, vagy gyógyszeres terápiára csak részben reagáló asztma

Akut alkoholos állapot

Amikor a bélmozgások gátlása kerülendő: az akut colitis ulcerosa vagy az antibiotikum-szedéshez társuló bélgyulladás (álhártyás colitis), vagy mérgezés okozta hasmenés esetén.

A kodein használata kerülendő fejsérülés esetén, mivel a légzésdepresszió kialakulásának és az emelkedett intracranialis nyomás fokozódásának kockázatán túl a kodein befolyásolhatja a neurológiai vizsgálathoz elengedhetetlen pupilla és egyéb válaszreakciókat.

Gyógyszer, vagy kábítószer?

Magyarországon a kodein egyrészt a Kábítószerek 2. jegyzékén (K2) szerepel és ezáltal kábítószernek minősül, másrészt a Kábítószertartalmú kivételek 3. jegyzékén (K3) is szerepel. Azt, hogy jogilag gyógyszernek vagy kábítószernek minősül, a birtokolt mennyiség határozza meg. Az alábbi esetben nem tekintendő kábítószernek:

"Amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, és az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem haladja meg a 2,5 %-t, kivéve az injekciós készítményeket.”

A Büntető Törvénykönyv 461. § (1) ah) alpontja szerint a kodein csekély mennyiségének felső határa 1 gramm tiszta hatóanyag.

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész