Veséjét veszélyezteti a sportoló, ha fájdalomcsillapítóval akarja megelőzni a fájdalmat

Számos versenysport rendkívüli megerőltetést ró a szervezetre, gondoljunk csak a maratoni futásra, ami sok esetben fájdalommal is együtt jár, és az esetleg befolyásolhatja a teljesítményt. Vannak, akik megelőző céllal fájdalomcsillapítót (pl. ibuprofén) vesznek be, hogy az extrém terheléssel járó fájdalom ne hátráltassa őket. Ez azonban nemcsak, hogy nem segít, de veszélyes is!

A nemszteroid gyulladáscsökkentők (NSAID), amilyen az ibuprofén is, egyáltalán nem alkalmasak a fájdalom megelőzésére, ellenben lehet két súlyos mellékhatásuk:

1. Kismértékben szűkítik az ereket, ami a vérkeringés romlását okozhatja többek között a vesékben. Ez pedig óriási probléma, hisz a maratoni futás egyébként is rendkívüli mértékben megterheli a kiválasztószerveket, ugyanis a szervezet extrém fizikai igénybevétele mellett a vérellátásuk nem megfelelő. Azonban állapotuk gyorsan normalizálódik a nagy megterhelést követően, amennyiben előzőleg gyógyszerbevétel nem történt. Ha viszont a sportoló fájdalomcsillapítót vesz be (és vannak, akik rendszeresen teszik ezt), az már jelentős elváltozásokat okoz, aminek lehetnek maradandó következményei.

2. Ezek a fájdalomcsillapítók a gyomornyálkahártya vérellátását is csökkenthetik, ami pedig akár fokozott gyomorfájdalmat és hányingert idézhet elő.

Hirdetés

Az amatőr sportolóknál is előfordul a gyógyszerrel való visszaélés

Ez sajnos széles körben általánosan elterjedt probléma. Mind az amatőr és mind a versenysportban nemcsak a doppingolás jelent problémát, hanem a gyógyszerekkel való visszaélés is. Nem állnak rendelkezésünkre erre vonatkozó pontos statisztikák (egyesek szerint a sportolók 10, mások szerint akár 40-60%-áról is szó lehet), de mindegy is, mekkora ez a szám, mert ha csak egy valaki tenne így, már az is túl sok lenne. A sport- és szakmai szervezeteknek sokkal több energiát és nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük a veszélyekre való figyelemfelhívásra.

Tovább Nemszteroid gyulladáscsökkentők és a veseelégtelenség

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Schmerzmittel im Sport: Gefahr für die Nieren! (NetDoktor)