Gyors és hatékony fájdalomcsillapítás még nyaralás előtt

Vannak helyzetek, amikor a gyorsaság döntő: ilyen lehet például egy nyaralás előtti időszak, amikor minél rövidebb idő alatt, minél hatékonyabban szeretnénk megszabadulni a fájdalomtól, ami máskülönben elrontaná a pihenést.

Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa a fájdalomcsillapítás gyors lehetőségeiről beszélt.

Szájon át szedhető fájdalomcsillapítók

Amikor nagy a baj és gyorsan szükséges a segítség, hasznos eszközök az orvosok kezében a szteroid tartalmú, szájon át szedhető gyógyszerek. Ezek az aktív fájdalomcsillapítás mellett ugyanis gyulladáscsökkentő hatásúak is, visszaszorítják az ödémát, oldják az izomgörcsöket, és autoimmun betegségek esetén, mint például a rheumatoid arthritis, visszafogják az immunrendszer túlzott működését. Ugyanakkor ezekkel a gyógyszerekkel nagyon körültekintően kell eljárni, éppen ezért szükséges hozzájuk az orvos által kiállított recept. Az orvos ugyanis akkor dönt a szteroid tartalmú (vagy éppen nem szteroid tartalmú) gyógyszeres kezelés mellett, ha az előnyöket és a kockázatokat mérlegelve azt tartja az adott helyzetben megfelelő, hatékony megoldásnak. Tény, hogy egy helyzet gyors megoldásaként nagyon jól működhetnek.

Injekció formájú fájdalomcsillapítás

A szteroid injekció még a szájon át szedhető gyógyszernél is gyorsabb fájdalomcsillapító hatásra képes, hiszen célzottan, az adott területre adjuk be – hangsúlyozza dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa. – Nagy előnye még, hogy kíméletesebb a gyomor-bél traktus szempontjából, már néhány órán belül jelentősen csökkenti a fájdalmat, és ez a hatás legalább egy hétig fennmarad. Éppen ezért akár nyaralás előtt is nagy hasznát lehet venni. A hosszabb hatású változatnak több idő kell, hogy kifejthesse hatását, azonban ez a hatás hónapokig fennmarad. A szteroid tartalmú injekciók ezért gyakran használatosak ízületi problémák esetén, és hasznos lehetnek a szövetek problémáinál is, például íngyulladásnál, teniszkönyöknél.

Hosszú távú megoldást is ajánlott keresni

Ha túl vagyunk az akut időszakon és a körülményekhez képest kellemesen teltek a pihenésre szánt hetek is, érdemes a mozgásszervi fájdalmak tartós megoldásait is keresni. Betegségtől, alapállapottól és természetesen magától a pácienstől is függ, kinél mi válhat be leginkább, de szerencsére ma már számos bizonyítottan hatékony kezelés közül választhatunk – ismerteti Arnold doktor.

Nagyon hasznos lehet a biostimulációs hatásra építő lágylézer terápia, ami jól beválik többek közt izom- és ízületi sérülések kezelésekor, lumbágó ellátásában, gerinc- és ízületi fájdalmak oldására, heveny és tartós gyulladások kiegészítő kezelésére. Bizonyos esetekben az orvosi kollagén injektálását ajánlatos választani az ízületi fájdalomcsillapításra, ugyanis a felhasznált hatóanyag segít a kollagén struktúrák újjáépítésében, így regenerációs hatást fejt ki. Más esetekben a lágyrész hialuron injekcióval bevitt hialuronsav csökkenti a gyulladást, és segíti a szöveti regenerációt.

Ha pedig az ízületi résbe juttatjuk a hialuronsavas szert, az elősegíti a csúszást és ennek köszönhetően csökkenti az ízületi kopás miatt kialakult fájdalmat. Érdemes még szem előtt tartani a PENS-terápiát,amelynek kifejezett célja a krónikus fájdalom csillapítása, éppen ezért beválik myofascialis fájdalomnál, perifériás neuropátiás fájdalmaknál, fibromyalgiánál, fejfájásnál, migrénnél, gerincműtét után jelentkező hát- és lábfájásnál és kiemelten ízületi kopásnál. Ezek az ún. komplex konzervatív kezelések bio- kompatibilisek, egymással szinergiában működnek és minimális mellékhatás profillal rendelkeznek.

Mindezeken felül sok esetben érdemes az orvosi akupunktúrával, a lökéshullám terápiával elindulni, a mozgásszervi fájdalmaknál pedig minden esetben döntő jelentőségű a személyre szabott, funkcionális gyógytorna.

(Forrás: FájdalomKözpont)