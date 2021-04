A tartós testi fájdalom a lelket és az idegrendszert is megviseli

Szerencsés az, aki szinte soha, vagy csak ritkán érez bármilyen fájdalmat. A fájdalom nem más, mint a szervezetünk önvédelmi reakciója, amely jelzést küld számunkra, hogy figyelemmel kell lennünk valamely bennünk zajló káros hatásra, folyamatra. Fájdalmai mindenkinek lehetnek, csakhogy annak tudatosulása egyedi, személyenként változik.

S hogy kinek milyen a fájdalomtűrése? Ezt elsősorban a szociális, a genetikai eltérések mellett az alkati tulajdonságok is befolyásolják. Sokat számít a szervezet szöveti lazasága, a csontozat szerkezete és minősége, az izmok állapota, egyéb társbetegségek halmozódása, az edzettség, és nem utolsó sorban a lelki- és idegrendszeri állapot, a kezelhetőség, az életminőséget befolyásoló tényezők, melyek tartós trauma esetén, különféle testi tünetek formájában is megmutatkozhatnak.

A fájdalomnak az egyéb okai épp ilyen meghatározóak, amikor a betegséget baleset, más sérülések, gyulladásos, daganatos folyamatok, illetve szervi elváltozások idézik elő, és teszik tartóssá egészen az elviselhetetlenség határáig.

A férfiak általában rosszabbul tűrik a fájdalmat, mint a nők, de a tűréshatárt csökkentheti a kimerültség, a fáradtság, a stressz, a hosszan elhúzódó, a kezelésekre nem reagáló állapot, továbbá a napszakok, és az időjárási hatások. Kutatások igazolják, hogy éjjel és hajnalban sokkal rosszabb a fájdalomtűrő képesség, mint napközben – tudtuk meg dr. Oláh István neurológus egyetemi docenstől.

Olvasson tovább! A fájdalom szerepe szervezetünkben

A fájdalom sokféle lehet

Égő, szúró, nyomó, hasító, hasogató, csípő, görcsös, késszúrásszerű, sugárzó, lüktető, bizsergő. Ezek a fogalmak mind más típusú fájdalmat írnak körül. Elkülöníthetőek a neuro-degeneratív betegségek, mint például az övsömör, az agyvérzés, a gerincsérv, a gerinccsatorna-szűkület okozta neuropátiás fájdalmak - folytatja a neurológus docens, s hozzáteszi:

Ezek az agy és az idegek, vagy a gerincvelő károsodása miatt jelentkeznek. Ismerünk továbbá pszichogén fájdalmat is, ami testi ok nélkül is kialakulhat, melynek hátterében lelki tényezők állhatnak. Ezek kezelése komplex folyamat, és nem hanyagolható el a beteg panasza, annak összes előzményével, a fájdalom jellege és helye. Ugyanakkor a pszichoterápia hatásos kiegészítő gyógymód a testi fájdalmak enyhítéséhez, átmeneti megszüntetéséhez. Továbbá ismert a nociceptív fájdalom, ami abban az esetben okoz nehezen viselhető fájdalomérzetet, ha a test szövetei műtétek vagy sérülések, balesetek során megsérülnek.

Léteznek enyhe, közepes és szinte elviselhetetlen fájdalmak, melyek közül, ha bármelyik tartóssá válik, tönkreteheti a korábbi életminőséget.

Azt vallom, hogyha a páciens panaszkodik, fájdalom jelzését mindig komolyan kell venni

Akkor is, ha sok esetben hosszadalmas folyamat az ok kiderítése az orvos számára. Bármilyen nehézkes az egészségügyi rendszerünkben egy-egy kórkép végére járni, - főként akkor, ha a várakozási idő, a várólista a vizsgálatokra egyre hosszabb - nem lehet magára hagyni a betegeket. Célravezető az ember egészét szemlélni, korábbi leleteit, betegségeit összevetni az adott, és aktuális panasszal, fájdalommal, mert így közelebb kerülünk a fájdalom okának kiderítéséhez. Vagyis bármilyen erősségű a fájdalom, elsődleges az okát megállapítani, s azt megszüntetni, vagy első lépésként enyhíteni.

Olvasson tovább! Fájdalom - Ezekben az esetekben orvoshoz kell fordulni!

Ez nem mindenkor egyszerű

Épp a kivizsgálások, és a várólistára való felkerülés elhúzódása miatt - s talán ezért is fordul elő -, a tüneti fájdalomcsillapítás gyakorta elhúzódik, a tényleges gyógyulás pedig várat magára.

Ez sem ritka azzal együtt, hogy a tüneti fájdalomcsillapítás gyógyszeres enyhítése bizonyos idő elteltével nem támogatja a máj, a vese, a gyomor, a belek egészséges működését. A fájdalomcsillapítás tehát lehet helyi, és az egész szervezetet érintő. Az alternatív kezelések sorában is vannak olyan lehetőségek, melyek sok páciensnél enyhítik a fájdalmat, de sajnos véglegesen nem szüntetik meg. Ezek lehetnek a reumatológiai, ortopédiai, ideggyök-, rostok-, idegszálak érintett fájdalmak, melyek hátterében számos kiváltó ok állhat. Ha elhúzódnak a tüneti, konzervatív kezelések, s nem járnak eredménnyel, vagyis a fájdalom nem szűnik meg, a képalkotó diagnosztikai eszközök segítségével, bizonyos betegségeknél olykor elkerülhetetlen a műtéti beavatkozás.

Ez sajnos nincs mindig egyenes arányban a fájdalom megszűnésével.

Hirdetés

Ha a beteg életminőségét teljességgel ellehetetleníti a fájdalom, ami ráadásul indokolatlanul elhúzódik, és nincs további eredményessége a gyógyszeres-, a konzervatív-, vagy az alternatív gyógymódnak, akkor fel kell ajánlani - lehetőség szerint - a műtéti beavatkozást is. Ez sem hoz mindenkor végleges gyógyulást, és a fájdalom is visszatérhet, vagy enyhe mértékben fennmaradhat, amiről tájékoztatni kell a pácienst. Döntenie neki kell, miután a szakorvos pontos, és korrekt tájékoztatást adott a lehetséges eredményről, és a fájdalomérzésben bekövetkező, várható változásokról, nem különben a szövődményekről. Csakhogy van egy tűrési határ, amikor olyan mértékben ellehetetlenül a beteg életminősége, lelki teherbíró képessége a krónikus fájdalom miatt, amikor az orvosában bízva az operációra igent mond a fájdalom enyhülése, megszűnése reményében.

Melyek a fájdalomcsillapítás alapelvei?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben meghatározta a fájdalomcsillapítás alapelveit is, melynek legfontosabb eleme mindenkor a fokozatosság. Ezek alapján a betegnek elsőként a leggyengébb, de még hatásos fájdalomcsillapítót kell kapnia, s ennek hatásfokától függően váltani erősebb, speciálisabb készítményre. Fájdalomtól szenvedni senkit nem lehet hagyni. A WHO elsősorban a daganatos betegek esetében határozta meg a fájdalomcsillapítás fokozatait, melyek alkalmazhatóak más betegségek esetében is, amik intenzív, életminőséget rontó, tartós fájdalommal járnak. A kezeléseket nem a több szövődménnyel járó, szteroid készítmények alkalmazásával kell kezdeni, hanem paracetamol, vagy ibuprofen tartalmú pirulákkal. A kábító hatású, harmadik szintű fájdalomcsillapítókat, melyek közt különböző erősségűek léteznek, csakis a legindokoltabb esetben ajánlott adni a betegnek kínzó fájdalmának csillapítására.

Fejlődtek a fájdalomcsillapító készítmények is

Minden korban, évszázadokra visszatekintve, a fájdalommal való küzdelem kezelése, enyhítése volt az orvosi tevékenység legfontosabb célkitűzése. Évtizedekkel ezelőtt még nem volt olyan széles a fájdalomcsillapítás skálája, mint napjainkban, így be kellett érni azzal a meglévő gyógyszerrel, amit a körzeti orvos felírt, esetleg azzal, amit a szakorvos a lehetséges patikai választékból jónak gondolt páciense számára. Ezek többnyire a tüneti kezelést szolgálták, a kiváltó okokra nem adtak megoldást. Ma már orvostól orvosig mennek, sodródnak a betegek, mivel egyre kevesebb esetben kapnak hatékony fájdalomcsillapítást eredményező készítményt, noha a választék nagyobb, mint korábban. Elengedhetetlen ugyanis tisztában lenni a fájdalmat kiváltó pontos diagnózissal, és annak precíz, és időben történő kezelésével, ami hazánk túlterhelt, s a gyakorta nem megfelelő színvonalon működő egészségügyi rendszerében, különféle akadályokba ütközik.

Olvasson tovább! Fájdalomcsillapítás - A folyékony gyógyszerformák előnyei

Depresszióhoz, mentális zavarokhoz is vezethet a fájdalom?

A fájdalom mint „önálló betegség" Az Országos Onkológiai Intézetben a fájdalomnak, mint „önálló betegségnek” a korszerű kivizsgálása, és kezelése 1981. novemberében kezdődött. Dr. Embey-Isztin Dezső aneszteziológus szakorvos, 1980. október 1- től egy esztendőn át Franciaországban, a strasbourgi egyetem aneszteziológiai tanszékén dolgozott.

A hat hónapnál tovább tartó fájdalom esetében krónikus fájdalomról beszélünk, ami sokat vizsgált, és kutatott, de a mai napig rejtélyes betegség. Nem ritka az sem, hogy egy lelki trauma állandósul, aminek következtében egy régi fájdalom-emlék is rögzül. Ez egy-egy testrészre vetítődik ki. A nyaki-, háti-, gerinc-, váll-, csípő-, térd-, fej-, lábszár, vagy más mozgásszervre, melyek közül a legmakacsabb a nyaki-, és az ágyékgerinc fájdalma. A krónikus fájdalom szindróma kiindulópontja általában egy sérülés következménye, s az azzal járó betegség, vagy halmozott tünet együttes. A krónikus fájdalom részben, vagy teljesen tönkreteheti a beteg életminőségét. Depresszióhoz, szorongáshoz, más mentális zavarhoz vezethet. Fokozza a rossz közérzetet, ha a tartós fájdalom miatt kialvatlanná válik a beteg, s napközben nem tud koncentrálni, fejfájással, dekoncentráltsággal, szédüléssel is küszködik, vagy ha eleve munkaképtelenné válik a krónikus fájdalom miatt, ami mozgásának, járástávolságának beszűkülésével is járhat. Ha ebből az ördögi körből minél korábban segítik ki a pácienst, annál nagyobb esélye lesz a fájdalom-emlék elmúlásának.

A Strasbourgban elsajátított ismereteknek köszönhetően a professzor a fájdalomcsillapítás speciális technikáját elsőként alkalmazta Magyarországon, mely nemzetközi hírűvé, szakmai körökben is elismertté vált.

Dr. Embey-Isztin Dezső professzor érdeklődésünkre elmondta:

Hatalmas szakmai munka, speciális tanulás, képzés van abban, hogy az Országos Onkológiai Intézetben alakult meg elsőként hazánkban a fájdalom ambulancia. Intézetünk ambuláns rendelőiben jól felszerelt műtők létesültek - kizárólag fájdalomcsillapítást végzünk idegblokádokkal – fektető, és szükség esetén fekvőbeteg elhelyezés biztosításával. Természetesen a fő profil a daganatos betegek fájdalomcsillapítása, de minden típusú, nem daganatos eredetű, krónikus fájdalomtól szenvedő betegek is kérik a segítségünket.

Kiket fogadnak az egyedülálló fájdalom ambulancián?

A daganatos betegek az országon belül bárhonnan jöhetnek, természetesen fogadjuk őket, érdekükben előzetes bejelentkezés, előjegyzés alapján. Esetükben a fájdalomcsillapítás, a segítő tevékenység egyénenként változhat a betegség típusától függően. Van egy speciális idegblokád, amellyel az ülő-, és a szemérem csontban levő áttét okozta fájdalmat lehet kitűnően enyhíteni. Ezt egyedül mi végezzük a világon - felelte kérdésünkre Dr. Embey-Isztin Dezső professzor.

Miként tudják kezelni a krónikus fájdalommal fordulnak érkező betegeket?

Elvileg a nem daganatos betegeknek nem az intézetünkben kellene ellátást kérniük, de mivel sok olyan beavatkozást végzünk, amelyet máshol nem tudnak kivitelezni, a páciensek előbb-utóbb nálunk jelentkeznek. A krónikus fájdalom leggyakoribb okai: daganatok, mozgásszervi betegségek, neuropátiás fájdalmak, balesetek, műtétek következményeinek fájdalma, érszűkület okozta fájdalom, ischias, krónikus mozgásszervi fájdalmak, autoimmun betegségek, migrénes fejfájás, arcidegzsába, agyvérzés utáni kórkép, gerincsérv, porckorong degeneráció, ideggyulladás, övsömör, a lábszárfekély gyógyításának elősegítése. A népbetegségnek számító mozgásszervi fájdalmak nagyon gyakran az elhízás, a mozgásszegény-, és kényelmes életmód, vagy az említett baleseti sérülések következményei.

Olvasson tovább! Tudjon meg többet a mozgásszrevi betegségekről a WEBBetegen!

Hol találhatók még hazánkban fájdalom ambulanciák?

Majdnem minden kórházban működik „fájdalom ambulancia”, de ezek sokszor csak papíron léteznek. Ezeket az ambulanciákat aneszteziológiai osztályok szervezik, egy- két beavatkozást végeznek, válogatnak a betegekből, és sajnos egyáltalán nem felelnek meg az előírt követelményeknek. Több évtizedes, állandó tanulásra van szükség ahhoz, hogy minőségi munkát tudjunk végezni. A magas szintű neuroanatómia, farmakológia ideggyógyászat, mozgásszervi betegségek angiológia, regionális anesztezia, ezen belül olyan idegblokádok, amelyeket az aneszteziológusok nem ismernek, szakszerű ismerete nélkülözhetetlen a valódi fájdalomambulancia működéséhez, a szakorvosok gyógyító tevékenységéhez

Úgy tűnik, hogy a fájdalomtól agyongyötört betegek számára az egyetlen, lehetséges mentsvár épp ezért az Országos Onkológiai Intézet nagyhírű fájdalomambulanciája.

Valóban, sokszor mi vagyunk a végállomás. Ambulanciánkra sokszor évekig feleslegesen szenvedő betegek jelentkeznek, és „nevetséges”, hogy néha egyszerű gyógyszer rendelésével „csodát” lehet elérni. Nagyon gyakran csak azt az egyetlen gyógyszert nem rendelik a kollegák, ami segíthet. Helyette 10-20 más készítménnyel próbálkoznak eredménytelenül. Természetesen, ha indokolt valamilyen speciális idegblokád kezelés, akkor jogos, hogy hozzánk küldik a betegeket. Sok száz ember szenved naponta kínzó fájdalom miatt, amelyen lehetne segíteni. Ha viszont mégsem küldik a kollégák hozzánk őket, akkor nincs mit tennünk. Egyébként nagyon gyakran nem is az orvosok irányítják intézetünkbe a pácienseket, hanem a betegek javasolják szenvedő betegtársuknak, hogy keressenek meg bennünket.

Milyen okai lehetnek a neuropátiás fájdalomnak?

A neuropátiás fájdalomnak számos oka van, amit hosszú lenne felsorolni. A legjobb, és leghatásosabb az ok kezelése, amennyiben ez nem lehetséges, akkor tüneti kezelést kell végezni. Igazából a fájdalomcsillapítók alig enyhítik az idegi eredetű fájdalmakat - ez kicsit furcsa -, vannak kitűnő gyógyszerek, amik segíthetnek, de ezeket sokszor nem is írják fel a kollégák. A leggyakoribb hiba, hogy a neuropátiás fájdalmat helytelenül szteroid gyulladás gátlókkal kezelik, de (NSAID-ok) erre hatástalanok, és súlyos mellékhatásokat okozhatnak.

Mit gondol a kapszaicines tapasz hatékonyságáról?

A kapszaicines tapasz - a diabéteszes neuropátiás fájdalom kezelésére szolgál elsősorban -elméletben jól működik, sajnos a gyakorlatban kevésbé. Kipróbáltuk, kaptunk ingyenes mintát. Forgalomban van, korlátozott számban elérhető, csakhogy egyetlen tapasz ára mintegy 70 ezer forint! Nem biztos, hogy elegendő egy tapasz, és mivel bizonytalan a hatása, vagyis egyénenként változó, és borsos az ára, nem lenne etikus csodaszerként beszélni róla, amit bárki képes lenne megvenni. Egyébként csak receptre felírva lehet hozzájutni, csakis erre kiképzett szakemberek helyezhetik fel a steril, száraz bőrfelületre.

A kapszaicin tapasz a paprikában lévő, annak erősségét adó kapszaicin tartalmú kenőcs már 30 évvel ezelőtt is szerepelt a hazai gyógyszer listán, de akkor a használatát nem ajánlották a szakorvosok a neuropátiás panaszokkal küzdő betegek számára.

A krónikus fájdalommal élők lelkét is alaposan megviseli az állapotuk. Célszerűnek tekinti pszichológus vagy pszichiáter bevonását a terápiába?

Nagyon gyakran igénybe kell venni pszichológus, pszichiáter segítségét is, ami teljesen természetes, és üdvözítő. A hipnózishoz értő kollégák segítségét is ajánlom, csakhogy a társadalombiztosító által finanszírozott ellátások közt, az alternatív gyógymódokból szinte semmi nincs a „listán”. Pszichiáterhez, pszichológushoz a központi, ingyenes ellátó rendszeren keresztül is el lehet jutni. A magánorvosok vélhetően több időt tudnak a betegükre szánni, de ezzel a lehetőséggel csak azok tudnak élni, akiknek az anyagi helyzete ezt lehetővé teszi.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértők: Dr. Oláh István neurológus, Dr. Embey-Isztin Dezső, aneszteziológus szakorvos