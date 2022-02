Az aspirációs citológia pajzsmirigygöbök esetén életmentő lehet

A hormonális eredetű betegségek között az egyik leggyakoribbak a pajzsmirigy zavarai. Betegségei között sokszor előfordulnak az úgynevezett göbök, melyek vizsgálata különleges módszert igényelhet. Az aspirációs citológiáról dr. Németh-Almási Attila, endokrinológust kérdeztük.

Mik azok a göbök és miért alakulnak ki?

A pajzsmirigy a nyakon található, pillangóalakú szerv. Megfelelő működése elengedhetetlen a szervezet normál működésében, hiszen a hormon-és az anyagcsere folyamatokért felel. Egyes esetekben kis csomók, úgynevezett göbök alakulhatnak ki rajta, melyek pajzsmirigy alul-vagy felülműködését, esetleg komolyabb gondokat is okozhatnak. Ezek a göbök lehetnek egészen aprók, de akár olyan nagyok is, hogy az a nyakon szabad szemmel is meglátszik. A pajzsmirigy göbös megbetegedéseit struma nosoának is hívják.

A pajzsmirigyben kétféle göb alakulhat ki. Az egyik, az úgynevezett meleg göb. Sokszor sem tapintással, sem ultrahanggal nem lehet észrevenni a problémát, ilyenkor pedig – illetve az egyértelmű eredményért – izotópos vizsgálatnak vetik alá a szervet. A bejuttatott anyag a meleg göbökben felhalmozódik, így a vizsgálati képen piros színűvé válik, ezért is nevezik meleg göbnek. Ezek az elváltozások rendszerint jóindulatúak.

A másik típus a hideg göb, mely az izotópos vizsgálat során nem halmoz anyagot, ezért a képen világos színű. Ezek a képletek sajnos sokszor rosszindulatúak, így komolyabb megfigyelést igényelnek.

Hirdetés

A pajzsmirigy göbök gyakoriak, 4-7 százalékban fordulnak elő a lakosság körében. A leginkább érintett kör: nők, 40 év felettiek, korábbi radioaktív sugárkezelés (pl. nyakat is érintő emlőrák, akár „egyszerű” fogröntgen kapcsán) golyva hajlamosító anyagok fogyasztása (pl. a cigaretta füst ún. tiocianátot tartalmaz). A göbök nagy része jóindulatú, ezt azonban csupán tapintással nem lehet kimondani.

A pontos mintavétel elengedhetetlen

A nagy felbontású ultrahang, pajzsmirigy izotóp, ultrahang-vezérelt vékonytű mintavétel (UG-FNAB) azonban segíthet eldönteni: műteni kell-e vagy sem. A vékonytű mintavétel a leginkább költségkímélő, leggyorsabb és legegyszerűbb módszer a pajzsmirigy göbök vizsgálatában. Legalább olyan - vagy még nagyobb pontosságú-, mint a műtét közben történő fagyasztásos mintavétel.

Egyrészt a felesleges sebészi beavatkozásokat csökkenti, másrészt a sebészeti mintákban található rosszindulatú elváltozások kimutathatóságát megduplázza. A megszúrt elváltozások 60-70 százaléka jóindulatú, azonban nagy gyakorlatra van szükség annak eldöntésében, hogy mikor, melyik göbből veszünk mintát- mondja a szakember.

A „jóindulatúság” UH-jelei: tojás- vagy lapos forma, jól körülírt, sima felszín és határok, a környező szövetekkel megegyező UH-sűrűség, széli erezettség.

Lehetséges kategóriák: rosszindulatú, gyanús, határeset, valószínűleg jóindulatú, jóindulatú.

Hogy néz ki az aspirációs citológia?

Az ultrahang-vezérelt vékonytű mintavétel (aspirációs citológia), minden esetben az endokrinológus előzetes jóváhagyásával, és kérésére történik, hiszen megelőzi a szakorvosi vizsgálat.

Maga a mintavétel ultrahang segítségével történik, mely során egy vékony tűt vezetnek a pajzsmirigybe és mintát vesznek. Szerencsére a folyamat különösebb előkészületeket nem igényel, és a szakápolásra sincsen szükség. Az orvos a mintavétel előtt fertőtleníti a területet, a vékony tűt a gyanús képletbe vezeti, majd a mintavétel után a beteg haza is mehet. A szúrás minimális kellemetlenséggel ját, de viszonylag rövid ideig tart. Előfordulhat, hogy az adott terület még néhány napig érzékeny lesz, ez a beavatkozás velejárója- mondja dr. Németh-Almási Attila, endokrinológus.

Bár elsőre ijesztőnek tűnhet, viszont a fejlett technikának hála fájdalomfaktora alacsony, ráadásul a szakemberek létfontosságú adatokhoz juthatnak általa, amivel a kezelés is sokkal hatékonyabb és gyorsabb lehet.

Olvasson tovább! A pajzsmirigyműtét

(Budai Endokrinközpont - Dr. Németh-Almási Attila, endokrinológus)