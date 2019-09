Mit együnk, hogy megőrizzük bélflóránk egészségét?

Kerüljük a túlzott fűszerhasználatot, beleértve a nagy mennyiségű só, csípős fűszerek alkalmazását, továbbá azokat a fűszerféleségeket is mellőzzük, amelyekhez a tápcsatornánk nincs hozzászokva! Az ételek sűrítéséhez használjuk a liszt teljes kiőrlésű változatát, de kiválóan alkalmas erre a célra a keményítő vagy a zabkorpa használata. Köretként fogyasszunk friss zöldségekből készült salátákat, barna rizst, esetenként a burgonya is megengedett!

Vacsorára kerüljük az energiadús, magas szénhidrát és fehérje tartalmú élelmiszerek, valamint zsíros ételek fogyasztását! Iktassunk be gyümölcsöt, zöldséget az étrendünkbe, tízóraira, uzsonnára is kiváló választás. Alacsonyabb fehérjetartalmuk és magasabb rosttartalmuk miatt csökken a tranzitidejük, vagyis kevesebb időt töltenek a tápcsatornában, továbbá jelentős szerepük van a méregtelenítésben, rosttartalmuknál fogva javítják az emésztést, és vízhajtó hatással is bírnak.