Az alkoholfogyasztás valóban aranyeret okozhat?

Az alkohol vízhajtó hatása jól ismert tény. Fogyasztása megnöveli a vizelet mennyiségét, ezáltal kiszáradáshoz vezethet. Amennyiben nincs elég folyadék a testünkben a széklet kiválasztásának folyamata során, abból a vastagbél további vizet von el.

Így a széklet keményebbé válik, testen belüli továbbítása és kinyomása nehezebb lesz. Ezért a WC-n ülve a szokásosnál jobban erőlködünk. Ilyenkor a végbélre nehezedő megnövekedett hasűri nyomás aranyér kialakulásához vezethet.

Az alkohol – továbbá – hozzájárulhat az elhízáshoz is. A nagyobb testsúly következtében nagyobb nyomás terheli a hasat, gyulladásos folyamatok jelentkezhetnek, valamint gyakran előfordulhat pangás a vénás rendszerben. Mindezek erős összefüggésben állnak az aranyér kialakulásával.

Számos dolog állhat a magas vérnyomás hátterében, köztük alkoholfogyasztás is. A végbél körüli erekben jelentkező emelkedett nyomás folytán helyi gyulladás és duzzanat alakulhat ki, amely végső soron aranyérhez vezethet.

A túlzott alkoholfogyasztás megannyi májbetegség forrása is lehet. Ilyenkor vérelvezetési problémák jelentkezhetnek, amelyek szintén hozzájárulnak a végbélnyílás körüli vénák duzzanatához és gyulladásához, ezáltal az aranyér kialakulásához.

Egyéb, ismert, aranyeret kiváltó okok:

hosszú távú ülés (például WC-n)

hasmenés, illetve krónikus székrekedés

kevés rost fogyasztása

terhesség

nehéz tárgyak emelése

súlyemelés

genetika

idősödés

Miről ismerhető fel az aranyér?

Fentebb ismertettük, hogy ebben a betegségben a végbélnyílást körülvevő vénák megnagyobbodása jellemző.

Meg kell azonban különböztetnünk belső és külső aranyeret is:

A külső aranyér jellemzői a végbélviszketés, az érzékeny, kemény csomók a végbél környékén, valamint a feszülő érfalak miatt fájdalmas, esetenként égő érzés (kifejezetten ülés közben).

jellemzői a végbélviszketés, az érzékeny, kemény csomók a végbél környékén, valamint a feszülő érfalak miatt fájdalmas, esetenként égő érzés (kifejezetten ülés közben). A belső aranyér legtöbbször fájdalommentes, alig érzékelhető. Amikor azonban az aranyeres csomó előreesik, az fájdalommal, illetve vérzéssel járhat.

Az aranyér szövődményei

Egyes esetekben komplikációk léphetnek fel, olyanok mint:

vérrögképződés az aranyér területén

bőrfüggelékek, amik az aranyeres vérrög felszívódása után visszamaradnak

fertőzés a külső aranyér sebes részén

aranyeres krízis, amikor a belső aranyér visszércsomói a végbél záróizmán kívül rekednek és megszűnik bennük a vérkeringés

a nagyobb vérveszteség következtében vérszegénység léphet fel

Amennyiben az aranyeres beteg fájdalmat, vérzést, lázat, vagy az előbb felsoroltak valamelyikét tapasztalja, keresse fel kezelőorvosát a megfelelő kezelés érdekében!

A kezelésről

A tünetek legtöbbször maguktól múlnak, illetve vény nélkül kapható szerek elégségesek lehetnek a fájdalom, valamint a viszketés csillapítására.

A súlyosabb formák orvosi beavatkozást igényelnek.

A következő műtéti megoldásokat alkalmazzák a leggyakrabban az aranyér gyógyítására:

Gumiligatúra, más néven gumigyűrűs leszorítás: a kitágult ércsomó nyakára egy gumigyűrűt helyeznek el, melynek következtében az elszorított csomó elhal és lelökődik

a kitágult ércsomó nyakára egy gumigyűrűt helyeznek el, melynek következtében az elszorított csomó elhal és lelökődik Injekciós szkleroterápia: az orvos egy speciális injekciót fecskendez az aranyér területére, amitől a kitágult érterület összehúzódik

az orvos egy speciális injekciót fecskendez az aranyér területére, amitől a kitágult érterület összehúzódik Longo-műtét: egy kör alakú nyálkahártyarészletet távolítanak el a végbélnyílás feletti területről, így a belső aranyeres csomót nem szükséges kimetszeni, csupán feljebb kerül

egy kör alakú nyálkahártyarészletet távolítanak el a végbélnyílás feletti területről, így a belső aranyeres csomót nem szükséges kimetszeni, csupán feljebb kerül Lézeres műtét: a visszércsomó kivágása lézerrel történik, így a műtét során elkerülhető a vérzés és a varrás

a visszércsomó kivágása lézerrel történik, így a műtét során elkerülhető a vérzés és a varrás Infravörös fotokoaguláció: a belső aranyerek vérellátását károsítja, így a csomók leesnek

a belső aranyerek vérellátását károsítja, így a csomók leesnek Ultrahangos műtét: egy ultrahangos érzékelő az aranyeres csomót ellátó artériát aláölti, egyúttal a lecsüngő csomót megemeli

egy ultrahangos érzékelő az aranyeres csomót ellátó artériát aláölti, egyúttal a lecsüngő csomót megemeli Hagyományos kimetszéses műtét: előreesett belső, illetve nagyobb külső aranyeres csomók esetén alkalmazzák, amikor más terápia nem volt hatásos

A műtétek sikeressége csaknem 95%, vagyis a betegek nagy részénél teljes gyógyulás érhető el. Ugyanakkor, néhány esetben előfordulhat műtét utáni szövődmény (fájdalom, fekély, vérmérgezés).

Megelőzés

Mindezek után, néhány szóban a megelőzésről. Életmódbeli változtatásokkal, az ideális testsúly megőrzésével, valamint a vérnyomás megfelelő értékének elérésével sokat tehetünk egészségünkért. Kulcsfontosságú a székrekedés és az azzal járó erőlködés kerülése.

Igyunk legalább napi nyolc pohár vizet (vagy ennek megfelelő, legalább 2 liter folyadékot), fogyasszunk rostban gazdag ételeket, mozogjunk rendszeresen, szükség esetén szedjünk rosttartalmú étrend-kiegészítőket és végül, de nem utolsósorban, hagyjunk fel a koffein- és alkoholfogyasztással.

