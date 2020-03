Titokzatos betegség a hasi panaszok mögött

Minden ötödik ember szenved irritábilis bél szindrómában (IBS), ám csak jóval kevesebben jutnak el orvoshoz. Holott dr. Mármarosi István, gasztroenterológus a szakszerű segítség jelentőségére hívta fel a figyelmet.

Az okok összetettek

Hosszú távú megoldások hasi panaszokra Az étrend, illetve az életvitel megváltoztatása megkönnyíti az irritábilis bél szindróma, illetve a hasonló tünetekkel járó betegségek elviselését. Bár szervezete nem reagál azonnal a változásra, a cél a hosszú távú megoldás.



Hosszú távú megoldások hasi panaszokra

Az IBS-sel küzdőknél egy olyan rendellenességről beszélünk, amely miatt a bélcsatorna nem látja el megfelelően a feladatát, de emögött nincs semmilyen szervi eltérés. A jellemző tünetek közé éppúgy tartozhat a görcsös hasi fájdalom és a puffadás, mint a székletürítési nehézség. Ez utóbbi azonban a két végletbe is torkollhat: a hasmenés és a székrekedés akár felváltva jelentkezhet. Mivel ilyen körülmények közt szinte természetes, hogy nem szívódnak fel rendesen a tápanyagok (különösen, ha gyakran jelentkezik az akár robbanásszerű hasmenés), az érintettek jelentősen lefogyhatnak és az immunrendszerük is legyengül.

A betegség leginkább a 35 év alatti nőknél jelenik meg, és igen gyakori kísérőjelensége más, a stressz által okozott problémáknak. Az érintettek közül sokan tudják egy konkrét életeseményhez kötni az IBS megjelenését, de a lelki megrázkódtatás akár évekkel később is okozhat ilyen tünetet.

Hirdetés

Még az orvostudomány sem tudja egyelőre megnevezni az egyértelmű okokat, valószínű, hogy egyszerre több indok alakítja ki a betegséget. Ide tartozik:

Hasmenés, székrekedés, haspuffadás Az IBS leggyakoribb kiváltó okaként tartják számon, mégsem tehető felelőssé önmagában a tünetek megjelenéséért. A betegek hiába próbálkoznak a stressz csökkentésével és sajátítanak el különböző technikákat kezelésére, ha a probléma forrása valójában a táplálkozásukban keresendő.



Hasmenés, székrekedés, haspuffadás - Mi áll a panaszok hátterében?

nehézség a stressz feldolgozásában, szorongás,

mozgásszegény életmód,

egészségtelen étkezés,

élelmiszerrel szembeni túlérzékenység,

görcshajlam.

Öngerjesztő folyamat

Tulajdonképpen már a fontosabb vizsgák előtt jelentkező hasmenés is egyfajta IBS, amely azonban gyorsan múlik, házi szerekkel kezelhető és az oka pontosan ismert. Később, ha a jelenség gyakoribbá válik, már nincs feltétlenül kapcsolat a stresszes helyzet és a görcsök között. Ebben a szakaszban általában vagy gyakori hascsikarást és székelési ingert érez a beteg vagy éppen krónikus székrekedése lesz. Ez utóbbi később további félelmeket is kiválthat: „Mi lesz, ha aranyerem vagy bélcsavarodásom lesz az erőlködéstől…?”

Ebben a fázisban sokan tapasztalhatnak gondokat a szexuális élet területén is, vagyis gyakorlatilag szinte az életük minden területére kihat az IBS. Egészen súlyos esetekben a görcsök bármikor, bárhol felléphetnek és komoly személyiségváltozást, akár depressziót is okozhatnak.

A gasztroenterológus segíthet

Maga az IBS nem vezet komoly szervi elváltozáshoz, mégis megkeserítheti az életet. Ez az egyik ok, ami miatt érdemes felkeresni a gasztroenterológust.

- Az elsődleges célunk, hogy kizárjuk az egyéb betegségeket. Ennek érdekében először is alapos kikérdezésre van szükség az étkezési és székletürítési szokásokról, az életmódról és a lelkiállapotról is. A szervi elváltozások kizárására sor kerülhet a vérvizsgálatra, esetleg ételallergia- tesztek készítésére. – mondja dr. Mármarosi István, gasztroenterológus.

- Ki kell zárni a gyomorfekélyt okozó Helicobacter pylori jelenlétét, és a székletből is ki kell mutatni az esetleges kórokozókat, sőt azt is, nem ürül-e vér a széklettel. Alkalmazhatunk hasi ultrahangot, gyomorröntgent, szükség esetén gyomortükrözést is. A vastagbelet és a végbelet kizárólag endoszkópos vizsgálattal lehet feltérképezni. Erre azért lehet szükség, hogy biztosan kizárhassuk a diverticulosist (a vastagbél-nyálkahártya kitüremkedését), a fekélyt, a daganatokat vagy a Crohn-betegséget.

A gasztroenterológus felírhat bélműködés-serkentő, puffadásgátló és görcsoldó szereket, amelyek enyhítik a panaszokat, de ha a betegség hátterében depressziót vagy stressz-feldolgozási nehézséget gyanít, ideggyógyászhoz is küldheti a beteget.

(Oxygen Medical - Dr. Mármarosi István, gasztroenterológus)