Fejsérülés - Mikor lehet komoly baj?

Egy rossz lépés, egy elesés, sportbaleset vagy közlekedési baleset következtében bárki beütheti a fejét. Ilyenkor a legtöbben ugyanazokat a kérdéseket teszik fel: szükség van-e orvosra, történt-e komolyabb sérülés, kell-e koponya-CT, és mikor lehet biztonságosan hazamenni?

A fejsérülések többsége szerencsére enyhe lefolyású, és nem jár maradandó következményekkel. Ugyanakkor a kezdetben jelentéktelennek tűnő sérülések között is előfordulhatnak olyanok, amelyek sürgős kivizsgálást vagy akár idegsebészeti beavatkozást igényelnek.

Nem minden fejsérülés jelent agysérülést

A fej sérülésekor különböző szövetek károsodhatnak. Előfordulhat, hogy kizárólag a fejbőr sérül meg, de érintett lehet a koponyacsont, illetve maga az agy is. A sérülés súlyossága ezért nem ítélhető meg pusztán abból, hogy mekkora ütés érte a fejet, vagy mennyire látványos a külső sérülés. A sérülés mechanizmusa, a beteg tünetei és a fizikális vizsgálat eredménye a döntő.

Sokan megijednek egy kisebb fejbőrsérülés miatt, mert a vérzés igen erős lehet. Ennek oka, hogy a fejbőr rendkívül gazdag érhálózattal rendelkezik, így már egy apró seb is jelentős vérzéssel járhat. Ezzel szemben előfordulhat az ellenkezője is: kívülről szinte semmilyen sérülés nem látható, mégis koponyaűri vérzés vagy egyéb súlyos agysérülés alakult ki. A kivizsgálás célja annak mielőbbi eldöntése, hogy a sérülés az enyhébb formák közé tartozik-e, vagy sürgős beavatkozást igényel.

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Milyen sérülések fordulhatnak elő?

A legenyhébb sérülések közé a fejbőr horzsolásai, zúzódásai és vágott sebei tartoznak. Bár ezek gyakran erősen véreznek, az esetek többségében nem járnak az agy sérülésével. A seb ellátása történhet fertőtlenítéssel, ragasztással, varrattal vagy speciális bőrkapoccsal, ezt követően a beteg rendszerint hazamehet.

A következő leggyakoribb diagnózis az agyrázkódás (commotio cerebri), amely átmeneti agyműködési zavart jelent. Jellemző tünetei lehetnek a rövid ideig tartó eszméletvesztés, emlékezetkiesés, fejfájás, szédülés, hányinger vagy hányás, azonban nem minden tünet jelentkezik mindenkinél. Az agyrázkódás önmagában általában nem okoz maradandó károsodást, ugyanakkor gondos megfigyelést igényel, mert kezdetben nem mindig különíthető el biztonsággal a súlyosabb agysérülésektől, illetve az agy ütődése agyi ödémával (duzzanattal) is járhat.

Előfordulhat koponyatörés is, amely lehet egyszerű repedés vagy elmozdulással járó törés. Bizonyos esetekben a törés a koponyaalapot is érintheti, amely jellegzetes tünetekkel – például a szem körüli bevérzéssel (pápaszem hematoma), a fül mögötti véraláfutással vagy az orrból, illetve a fülből szivárgó agyvízzel – hívhatja fel magára a figyelmet.

A legsúlyosabb sérülések közé tartoznak a koponyaűri vérzések. Ezek többféle formában jelentkezhetnek attól függően, hogy pontosan hol alakul ki a vérzés. Egy részük gyors állapotromláshoz vezethet, ezért sürgős idegsebészeti beavatkozás válhat szükségessé, míg más esetekben elegendő lehet a kórházi megfigyelés és az ismételt képalkotó vizsgálat. A végleges diagnózist legtöbbször koponya-CT segítségével lehet felállítani.

Milyen tünetek esetén szükséges sürgősen orvoshoz fordulni?

Fejsérülés után nem minden esetben van szükség sürgősségi ellátásra, azonban bizonyos tünetek esetén nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot. Különösen fontos mielőbb segítséget kérni az alábbi esetekben:

a sérült ájulása, eszméletvesztése,

zavarttá vált,

emlékezetvesztés, nem emlékszik a történtekre,

ismételten hány,

egyre erősödő fejfájás jelentkezik,

görcsrohama alakul ki,

beszéd-, látás- illetve koordinációs zavar lép fel.

Sürgős kivizsgálást indokolhat az is, ha a sérülést nagy energiájú behatás okozta, még akkor is, ha a beteg kezdetben viszonylag jól érzi magát. Ilyen helyzet például:

közlekedési baleset,

jelentős magasságból történő esés,

nagy sebességű sportbaleset (kerékpározás, síelés).

Külön figyelmet érdemelnek az idősebb betegek, valamint azok, akik véralvadásgátló vagy vérlemezkevkitapadást gátló gyógyszert szednek. Náluk egy látszólag enyhébb fejsérülés után is nagyobb a koponyaűri vérzés kialakulásának kockázata.

Lásd még A traumás agyi sérülések

Fejsérülés spciális helyzetekben

Véralvadásgátló kezelés mellett megnő a vérzések kockázata

A véralvadásgátló gyógyszerek csökkentik a vérrögképződés esélyét, ezáltal számos betegségben életmentő szerepük van. Ugyanakkor fejsérülés esetén növelhetik a koponyaűri vérzés kialakulásának vagy súlyosbodásának kockázatát kisebb sérülés esetén is.

Hasonlóan fokozott óvatosság indokolt azoknál is, akik vérlemezke kitapadást gátló készítményeket szednek, különösen idősebb korban vagy többféle véralvadást befolyásoló gyógyszer együttes alkalmazása esetén.

Bizonyos koponyaűri vérzések lassan alakulnak ki, így a tünetek órákkal, ritkábban akár egy-két nappal később válnak nyilvánvalóvá. Ezért rendkívül fontos, hogy a sürgősségi osztályon minden esetben tájékoztassa az orvost az általa szedett gyógyszerekről.

Idősebb korban nagyobb körültekintés szükséges

Az idősebb emberek esetében a fejsérülések megítélése sokszor nagyobb körültekintést igényel. Az életkor előrehaladtával nő a koponyaűri vérzés kialakulásának kockázata, ráadásul egyes vérzések – különösen a krónikus subduralis haematoma – nem feltétlenül okoznak azonnali panaszokat. Előfordulhat, hogy a tünetek csak napokkal vagy akár hetekkel a sérülést követően jelentkeznek, például fokozódó fejfájás, bizonytalanságérzés, elesések, memóriazavar vagy személyiségváltozás formájában.

Az időseknél gyakrabban fordul elő véralvadásgátló vagy vérlemezke-kitapadás gátló kezelés is, ami tovább növelheti a vérzés kockázatát. Emiatt még enyhének tűnő fejsérülés esetén is gyakrabban lehet szükség sürgősségi kivizsgálásra és megfigyelésre.

Fejsérülés gyermekkorban

Bár a legtöbb gyermekkori fejsérülés szintén enyhe lefolyású, csecsemők és kisgyermekek esetében már olyan tünetek is indokolhatják az orvosi vizsgálatot, amelyek nagyobb gyermekeknél kevésbé lennének jelentősek.