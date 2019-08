Évek óta túlsúllyal küzd? Ezeket a vizsgálatokat érdemes elvégeztetnie

Sok nő és férfi hosszú időn keresztül küzd az esetleges súlyfeleslegével, és komoly fogyókúrák sorozata után sem képesek tartósan megszabadulni a túlsúlyuktól. Ilyenkor felvetődik a hormonzavar lehetősége. Hogy milyen vizsgálatokat érdemes ekkor elvégeztetni, arról dr. Békési Gábor PhD endokrinológus beszélt.

Az elhízás egyre több embert érint napjainkban, melynek olyan komoly egészségügyi szövődményei lehetnek, mint a szív-és érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség kialakulása és különböző daganatok megjelenése. A túlsúly hátterének kivizsgálása azonban komplex feladat, ugyanis nemcsak az illető genetikai hátterét kell figyelembe venni, hanem az aktuális állapotát is, beleértve az esetleges betegségeit. Ez azért fontos szempont, mert ha a súlytöbbletet valamilyen kóros állapot okozza, akkor addig nem áll normál tartományba a testsúly, amíg az alap probléma nincs megfelelően kezelve. Lássuk, milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetni, hogy kiderüljön, vajon mi is okozza azt, hogy többet mutat a mérleg nyelve.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

TSH

Túlsúly esetén az első vizsgálatok közt szerepel a TSH szintjének a vizsgálata. Az agyalapi mirigyben termelődő TSH ugyanis a pajzsmirigyhormonok (T3, T4) termelődését serkenti. Amennyiben a pajzsmirigy alulműködik, akkor a TSH szintje megemelkedik, ami a vérben lévő kevés T3- és T4-szintet jelzi. Ennek egyik vezető tünete az elhízás és sikertelen fogyókúrák sorozata, ezért amennyiben Önnél is fennáll a probléma, érdemes laborvizsgálattal megbizonyosodnia a pajzsmirigy funkcióiról. Amennyiben kiderül a zavar, úgy azt gyógyszeres kezeléssel könnyen lehet orvosolni, aminek következtében nagy eséllyel a súlyfeleslegtől is megszabadul majd - mondja dr. Békési Gábor.

Glükózszint

A 2-es típusú cukorbetegség egyik lehetséges oka és gyakori tünete is az elhízás – főleg a hasi elhízás -, ezért súlyfelesleg esetén érdemes 3 pontos vércukormérést végeztetni, melyből hamar kiderül a diabetes és annak súlyossága. A cukorbetegség kezelésében nagy szerepe van a személyre szabott életmódprogramnak, ami magába foglalja a speciális diétát és a rendszeres testmozgást, valamint orvosi javallatra szükség lehet a gyógyszeres vagy inzulinos kezelésre is. Mindezek hatására a testtömeg kis idő múlva csökken, ami nem csak a szövődmények elkerülése miatt fontos, hanem a diabetes gyógyításában is.

Kortizol

A mellékvese által termelt kortizolt legtöbben a stressz kapcsán ismerik, hiszen szintje ilyen helyzetekben megemelkedik. Miután az illető megnyugszik, a kortizolszintje ismét lecsökken a normál tartományba. Azonban létezik egy olyan betegség, a Cushing-szindróma, amikor a kortizol termelődése fokozottá válik. Ekkor a szénhidrát-anyagcsere zavart szenved, melynek egyik tünete a hasi elhízás, a kikerekedett arc, a toka megjelenése és a púpszerű zsírlerakódás a hát felső részén. A probléma hétterében sokszor az agyalapi mirigy daganata áll, ezért gyakran műtéttel orvosolható a probléma, ám előfordulhat, hogy gyógyszeres kezelésre is szükség lehet.

(Budai Endokrinközpont - Dr. Békési Gábor PhD, endokrinológus)