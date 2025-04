Amit tudni kell a Gondosóráról

A Gondosóra egy ingyenesen elérhető jelzőrendszerű program, amely vészhelyzet esetén nyújt segítséget a 65 éven felüli időseknek, köszönve a program diszpécserszolgálatának, amely a nap 24 órájában segít, ha szükséges. A program legidősebb felhasználója 107 éves.

Egy hordozható jelzőkészülékes ingyenes szolgáltatás a Gondosóra program, amely biztonságot jelent az idős embereknek, ugyanis a nap 24 órájában segítséget kérhetnek a diszpécserszolgálattól, amely egy gombnyomással elérhető, így nem kell a telefonálással bajlódni. Sokszor nincs is lehetősége az érintettnek a telefonhoz mennie és tárcsáznia a mentőket.

Mi a Gondosóra lényege?

Tulajdonképpen egy 24 órán át üzemelő ingyenes szolgáltatás, amely kapcsolat a bajba jutott idős ember, a regisztrált családtagok, a program diszpécserszolgálata és a mentők, illetve a többi készenléti szerv között.

Az órához hasonlító eszköz - amelyet a karon vagy a nyakban kell viselni - lehetőséget biztosít arra, hogy a használója vészhelyzet, baleset esetén azonnal segítséget kapjon a diszpécserközponton keresztül. Ehhez nem kell mást tenni, csak nyomva tartani a készülék gombját.

Kisebb probléma esetén a diszpécserszolgálat nyújt segítséget, mit tegyen az érintett, vagy értesítik a regisztrációnál megadott kontaktszemélyt (valamelyik családtagot vagy szomszédot), nagyobb bajnál pedig a mentőszolgálatot.

Az is előfordulhat, hogy a központ munkatársai észlelik a problémát, például, amikor elesik az illető, mert a készülék érzékeli a hirtelen mozgást - az esést vagy az ütődést - és jelez, ebben az esetben automatikusan azonnal megtörténik a segélykérés. Nemrég egy idős férfi életét mentette meg az eszköz: a bácsi elesett, az óra pedig automatikusan leadta a vészjelzést a szolgálatnak, így időben kiértek a mentők. Mint kiderült, stroke-ot kapott a férfi, ilyenkor pedig minden perc számít.

Vészhívásnál a Gondosóra helymeghatározási funkciója nyújt segítséget a szolgálatnak és a mentésirányítás számára, hol tartózkodik az érintett. Az a cél, hogy a diszpécserközpont minél részletesebb információt nyújtson a mentésirányításnak, hogy minél hamarabb és minél gördülékenyebben történjen a segítségnyújtás.

Kinek jelent segítséget?

Minden 65 év feletti idős ember ingyenesen kérheti, így tulajdonképpen bárkinek segíthet baj esetén. Leginkább az egyedül élő időseknek jelent könnyebbséget és biztonságot a készülék, de ehhez viselni kell a karon vagy a nyakban, valamint mindig (3-4 naponta) fel kell tölteni, hiszen csak így működik megfelelően.

Át nem lehet ruházni, csak az a személy jogosult használni a készüléket, akinek a nevére szól a regisztráció, így, ha át szeretné adni a jelzőeszközt más személynek, új regisztrációt kell kezdeményezni.

Hol igényelhető?

A Kormányablakokban személyesen is elérhető a regisztrációs lehetőség a programra, vagy online rendelhető az eszköz a regisztrációt követően a gondosora.hu oldalon. Úgy tapasztaltuk, ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja az igénylésnek. Sőt, már a patikákban is kérhetünk regisztrációt, így a gyógyszervásárlás mellett már ezt is elintézhetjük.

Akik telefonon szeretnék intézni a regisztrációt, az ingyenesen hívható 0680/804050-as zöldszámon tehetik azt meg. A Gondosóra program ügyfélszolgálata akkor is segít, ha elakadtunk a regisztrációban vagy már van eszközünk, de nem boldogulunk vele, így választ adnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre.

A számok tükrében A Gondosóra programba több mint 700 ezer 65 év feletti idős ember regisztrált, ez azt jelenti, hogy minden harmadik szépkorú felhasználója a rendszernek, a legidősebb egyébként 107 éves. Eddig 40 ezer baj vagy vészhelyzet esetén segítettek, a kontaktszemélyeket több mint 16 ezer alkalommal értesítették a diszpécserközpont munkatársai, akik összesen 15 ezer órán keresztül beszéltek az ügyfelekkel.

Miért fontos, hogy mindig feltöltve legyen?

Előfordulhat, hogy az óra tulajdonosa elfelejti feltölteni az eszközt vagy a lakás egy távoli pontján hagyja, így nem tudja használni azt szükség esetén.

Amennyiben lemerülőben van az eszköz, jelzés érkezik arra, hogy minél hamarabb fel kell tölteni. Amikor elindul a töltés, akkor is jelez a készülék, így nem fordulhat elő, hogy rosszul vagy egyáltalán nem töltődik az eszköz.

Már applikáció is létezik

Haladnak a korral: immár letölthető a Gondosóra és a mobiltelefon összeköttetésén alapuló ingyenes mobilapplikáció, amely számos funkciót és lehetőséget kínál annak érdekében, hogy még hatékonyabb legyen a gondoskodás. Az applikáció mind a felhasználó, mind a megadott kontaktszemély vagy hozzátartozó számára elérhető.

További hasznos információ: Gyakran ismételt kérdések a Gondosóráról

