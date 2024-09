Új, nem hivatalos ajánlás a D-vitamin-fogyasztásról

Új ajánlás látott napvilágos a D-vitamin megelőzési célú alkalmazásáról, amit egy nemzetközi multidiszciplináris munkacsoport adta ki. Az ajánlás a túl gyakori D-vitamin-szint tesztelés és az indikáció nélküli vitaminbevitel mellőzését javasolja.

A vizsgálatban az amerikai, holland, ír, brazil és új-zélandi szakértők az életkori sajátosságokra és bizonyos betegcsoportokra fókuszáltak. Meghatározták a gyermekkori (1-18 év) és a felnőttkori (19-49 év, 50-74 év, 75- év) szükségleteket, illetve kitértek a terhesek és a prediabéteszesek D-vitamin igényére.

Az ajánlás speciális pontjai a következők:

Gyermekkorban javasolt D-vitmin pótlás az angolkór és a légúti fertőzések, nátha megelőzésére, aminek dózisa átlagosan 1200 IU (nemzetközi egység).

Az 50 éven aluli felnőtt népességben általánosságban nem javasolt a D-vitamin megelőzési célú pótlása, feltételezve a napi legalább 600 IU étrendi bevitelt. Ugyanezen korosztályban csak akkor javasolt a D-vitamin szint tesztelése, ha D-vitamin hiányt eredményező krónikus betegség fennállása indokolja. Egészséges felnőttekben nem indokolt a D-vitamin szint rutinszerű ellenőrzése.

Az 50-74 éves korosztályban nem javasolt a rutinszerű D-vitamin pótlás, mivel feltételezhető a napi beviteli minimum (50-70 év: 600 IU, 70 év felett: 800 IU) elérése az étrenddel. A D-vitamin szint laboratóriumi tesztelése csak krónikus betegeknél indokolt.

75 éves korban vagy afelett javasolt az D-vitamin pótlás, ami hozzájárulhat az élettartam meghosszabbításához. A javasolt dózis átlagosan 900 IU. A D-vitamin szint rutin ellenőrzése ebben a korosztályban is a krónikus betegek számára indokolt.

Terhesség esetén egyértelműen javasolt a rutin D-vitamin pótlás, mert ezáltal csökkenthető a preeclampsia (terhességi toxémia), a magzati halálozás, a koraszülés, a kis születési súly. Az átlagos pótlás ebben az esetben napi 2500 IU dózisban javasolt.

Prediabétesz esetén a kiegészítő D-vitamin-bevitel ugyancsak javasolt a 2-es típusú diabetes kialakulásának és progressziójának csökkentésére, aminek dózisa átlagosan 3500 IU.

Összegezve megállapításaikat: a rutinszerű D-vitamin-pótlás gyermekkorban, 75 év felett, illetve terhesség és prediabétesz esetén javasolt. Más életkorban akkor, ha azt valamilyen speciális körülmény, krónikus betegség, vagy különösen vitaminszegény, egyoldalú táplálkozás indokolttá teszi.

