Kik a szuperérzékenyek?

Könnyen elárasztják olyan dolgok, mint az erős fények, az erős szagok vagy hangok? Zavarják bizonyos textíliák? Zavarba jön, ha sok dolga van rövid időn belül? Elkerüli az erőszakos filmeket és tévéműsorokat?

Egy munkás nap után gyakran vissza kell húzódnia, bekuckóznia valahová, ahol magában lehet, hogy megkönnyebbüljön? Kiemelten fontosnak tartja, hogy úgy rendezze az életét, hogy elkerülje a felkavaró vagy elsöprő helyzeteket?

Gyermekkorában szülei vagy tanárai érzékenynek vagy félénknek tartották? Lehetséges, hogy mindezek hátterében a szuperérzékenység áll.

Ha többet szeretne megtudni erről, olvasson tovább.

Általánosságban a szuperérzékenységről

Ha úgy találja, hogy Ön vagy a gyermeke szuperérzékeny, szeretném, ha tudná a következőket:

Ez a tulajdonsága normális. Kutatások bizonyítják, hogy a szuperérzékenység a lakosság 15-20%-ában fordul elő – ami túl sok ahhoz, hogy ez rendellenesség legyen, de sajnos nem elég ahhoz, hogy a körülöttünk élők többsége jól értse ezt az állapotot. A szuperérzékeny személyek agya valójában egy kicsit másképp működik, mint másoké.

Érdekesség Ez a tulajdonság veleszületett. Valójában a biológusok több mint 100 fajban megtalálták ezt a fajta érzékenységet, a gyümölcslegyektől kezdve, a madarakon és halakon át a kutyákig, macskákig, lovakig és főemlősökig. Ez a tulajdonság a túlélési stratégia egy bizonyos típusát tükrözi: a cselekvés előtt figyelmesnek kell lenni.

A szuperérzékeny személyekről azt gondolják, hogy a központi idegrendszerüknek fokozott vagy mélyebb az érzékenysége a fizikai, érzelmi vagy szociális ingerekre. Vannak, akik emellett szenzoros integrációs zavarral is rendelkeznek, de ez nem törvényszerű.

A szuperérzékeny embereket néha negatívan „túlérzékenyeknek” címkézik, vagy a szemükre vetik, hogy „nem kellene annyit gondolkodni”. Valójában viszont ez egy olyan személyiségvonás, amely egyaránt jár erősségekkel és kihívásokkal.

Honnan jön a kifejezés? A szuperérzékeny személy kifejezést először Elaine N. Aron és Arthur Aron pszichológusok alkották meg az 1990-es évek közepén. Elaine N. Aron 1996-ban adta ki a "The Highly Sensitive Person" című könyvét, és azóta is nő az érdeklődés a koncepció iránt. Magyarul megjelent művei jelenleg is toplistások, gyakorlati tippjei és edukációja a témában páratlan. A teljesség igénye nélkül magyarul olvashatja a Szuperérzékeny vagyok?; Szuperérzékenyek gyakorlati kézikönyve; Szuperérzékeny gyerekek; A szuperérzékeny szülő és a Szuperérzékenyen párban című könyveit. Aronék egy szuperérzékeny személyiségtesztet is kidolgoztak, hogy segítsenek az embereknek azonosítani maguknak a szuperérzékenységet. Ez Aron's Highly Sensitive Persons Scale (HSPS) néven ismert. Magyarul pl. ide kattintva elérhető.

Fontos megjegyezni, hogy nincs hivatalos „szuperérzékeny” diagnózis, és a HSP (Highly Sensitive Person) nem jelenti azt, hogy Ön mentális betegségben szenved. A szuperérzékenység „mindössze” egy olyan személyiségvonás, amely magában foglalja a pozitív és negatív hatásokra való fokozott reagálást.

A szuperérzékenyek közös jellemzői

A személyiségjegyet azonosító kutatók szerint azonban számos közös vonás vagy jellemző fellelhető a szuperérzékenyeknél:

Kerülik az erőszakos filmeket vagy tévéműsorokat, mert túl intenzívnek érzik, és erős nyugtalanságot okoz számukra.

Mélyen megindítja őket a szépség, akár a művészetben, akár a természetben, akár az emberekben fedezik fel, de néha akár egy jó reklámon is elérzékenyülhetnek.

Az érzékszervi ingerek, például zajos tömeg, erős fények vagy kényelmetlen ruházat elárasztják érzékeiket.

Szükségét érzik (nem csak preferálják) a visszahúzódást, különösen ha hektikus napjaik vannak.

Gazdag és összetett a belső világuk, amelyhez mély gondolatok és erős érzések társulnak.

Az szuperérzékeny emberek számára kifejezetten fontos megfelelő stresszkezelési technikák elsajátítása, mivel előnyös lehet, ha megtalálják a módját, hogy megbirkózzanak mindazzal a stresszel, amelyekkel oly gyakran szembesülnek.

Mi okozza a fokozott érzékenységet?

Az, hogy egy személyt mi tesz rendkívül érzékennyé, valószínűleg számos tényezőtől függ, például az evolúciótól, a környezettől, a genetikától és a korai gyermekkori tapasztalatoktól.

Bár a kutatások azt sugallják, hogy a fokozott érzékenység olyan evolúciós tulajdonság, amely növeli a túlélés valószínűségét, sajnos az állandó résen levés, amikor nincs is közvetlen veszély, gyakran komoly szorongást okoz.

A kutatások azt is mutatják, hogy a szülői melegség hiánya szuperérzékenységet okozhat a gyermekben, és ezt a tulajdonságát felnőttkorára is továbbviheti. Ugyanez vonatkozik a negatív korai gyermekkori tapasztalatokra is. Ha gyermekkorában traumát élt át, nagyobb valószínűséggel lesz felnőttkorára szuperérzékenysége.

A genetika is hozzájárulhat a fokozott érzékenységhez. Pontosabban, valószínűleg a dopamin rendszer játszhat ebben szerepet, mivel ez hatással van a személyiségre, és egyes embereket másoknál hajlamosabbá tehet arra, hogy szuperérzékennyé váljanak.

Ugyanakkor a szuperérzékenység örökletes is lehet: Nagyobb az esélye annak, hogy valaki szuperérzékeny legyen, ha többen is azok a családjában (felmenők és testvérek között).

Ezenkívül a negatív korai tapasztalatokra reagálva fejeződhetnek ki egyes gének által kódolt tulajdonságok is, így egyesek hajlamosabbá válhatnak szuperérzékennyé válni.

A szuperérzékenységhez hasonló állapotok és tulajdonságok

Az emberek gyakran összekeverik a szuperérzékenységet más személyiségjegyekkel, vagy mentális egészségi állapotokkal. Ezek leggyakrabban az alábbiak:

Introverzió: A rendkívül érzékeny emberek és az introvertáltak is túlterhelődhetnek, ha túl sok ingerrel szembesülnek. Az introvertált embereket azonban kifejezetten a társadalmi ingerek, például a nagy tömegek vagy a bulik fárasztják ki. A szuperérzékenyeket azonban a szociális ingerek is túlterhelhetik; és érzékenyek minden különböző típusú szenzoros ingerre, például erős fényekre és hangos zenére egyaránt.

Érzékszervi feldolgozási zavar (SPD): Igaz, hogy mind az SPD-ben szenvedők és a szuperérzékenyek is idegenkedhetnek az érzékszervi vagy szenzoros ingerektől. A különbség azonban az, hogy az SPD esetén ez csökkent motoros funkciót okozhat, ami nem jellemző a szuperérzékenyekre. Illetve míg az SPD esetén csökkent reakciót láthatunk az érzékszervi ingerekre, a szuperérzékenyeknél inkább a túlzott reagálás jellemző.

Autizmus: A szuperérzékenység nem az autizmus egyik formája. Ismét, míg a szuperérzékenyeket túlterhelik az érzékszervi információk, az autizmussal élő egyének túlérzékenységet vagy hiposzenzitivitást (csökkent reakciót) tapasztalhatnak az érzékszervi információk esetén.

Figyelemhiányos/hiperaktivitási rendellenesség (ADHD): A szuperérzékenyek összetéveszthetők a figyelemhiányos/hiperaktivitási rendellenességgel (ADHD) élőkkel. Míg mind a szuperérzékeny, mind az ADHD-s emberek túlzottan reagálnak az ingerekre, az ADHD-s emberek olyan kognitív tüneteket is mutatnak, amelyeket a szuperérzékenyek nem, mint például a fókuszálás vagy a figyelem nehézségei.

Bár a szuperérzékenységet gyakran összetévesztik más mentális egészségi állapotokkal, fontos tudni azt is, hogy a szuperérzékenység más mentális egészségi állapotokkal együtt is előfordulhat. Például egy személynek lehet egyszerre ADHD-ja és lehet szuperérzékeny is, vagy SPD-je és szuperérzékenysége is egyszerre.

A szuperérzékenység hatása

A szuperérzékenységnek vannak előnyei és kihívásai is. Például gyakran könnyen megsértődhetnek olyanokra is, akik nem akarnak rosszat. Az is lehetséges, hogy túlreagálják a napi stresszt okozó tényezőket, vagy a kapcsolati problémákat, különösen nehéz ez, ha érzelmileg agresszívvá válnak válaszul.

Azonban szuperérzékenynek lenni nem feltétlenül jelenti azt, hogy az érintett csak a negatívumokat veszi észre, akár akkor is, amikor azok nincsenek is ott. Sokkal inkább azt, hogy könnyebben észlelik a negatívumokat is, vagy mélyebben érinthetik a rossz tapasztalatok, ami nem feltétlenül gyengeség.

Néhány formája annak, ahogy a szuperérzékenység hatással lehet az életére:

Előfordulhat, hogy elkerülheti azokat a helyzeteket, amelyek miatt túlterheltnek érzi magát. A szuperérzékeny embereket jobban érinthetik bizonyos helyzetek, mint például a feszültség, az erőszak és a konfliktusok, amelyek arra késztethetik őket, hogy elkerüljék azokat a dolgokat, amelyek miatt kényelmetlenül érzik magukat.

Nagyon megérintheti, általában mélyen megindítja őket a szépség vagy az érzelmesség. Például gyakran sírnak, miközben szívmelengető videókat néznek.

Gyakran állnak másokkal szoros kapcsolatban. A szuperérzékenyek mélyen törődnek a barátaikkal, és könnyen alakítanak ki mély kapcsolatokat másokkal. A szuperérzékenység fő előnye az empatikus képesség. Az empátia olyan eszköz, amely elősegítheti az erős kapcsolatokat és a mélyen teljes érzelmi életet.

A szuperérzékeny emberek továbbá olyan szinten értékelhetnek egy finom bort, egy jó ételt vagy egy gyönyörű dalt, amelyet a legtöbben nem értenek. Lehet, hogy több egzisztenciális szorongást éreznek, de nagyobb hálát is érezhetnek azért, amijük van az életben, tudván, hogy ez esetleg múlandó és semmi sem biztos.

A szuperérzékenyek esetében a fokozottabb átélés miatt a mélypontok mélyebbek lehetnek, de a „csúcsok is magasabbak”.

Ha tudja, hogyan kezelheti a szuperérzékenységével járó egyedi jellemzőit, akkor ezt a személyiségjegyét inkább erősségévé, és kevésbé kihívássá teheti az életében.

A stressz kezelése szuperérzékenyként

Az stresszkezelési módszerek különösen hasznosak lehetnek, ha érzékenyebb a személyisége. Ennek egy része lehet, hogy a túl sok ingertől időben elszigetelje magát. Szabjon gátat azoknak az ön számára túlzó érzékszervi ingereknek, amelyek elsöprően hatnak önre.

Figyelje meg és tudatosítsa, mi váltja ki a fokozott stresszt önnél, és tanulja meg elkerülni ezeket a dolgokat. Sajátítson el speciális technikákat, a mindfulness elemei vagy egyes relaxációs technikák különösen hasznosak lehetnek.

Tudatosan tervezzen be pozitív élményeket a napirendjébe, hogy megvédje magát az esetlegesen felmerülő további stresszfaktoroktól.

Tanuljon meg nemet mondani az önnel szemben támasztott túlzó igényekre, alakítson ki egy egészséges határt az életében.

Hozzon létre egy biztonságos helyet/kuckót a maga számára, és törekedjen rá, hogy az otthona egy megnyugtató környezet legyen.

Útravaló

Szuperérzékeny embernek lenni azt jelenti, hogy nagyobb valószínűséggel fogja mélyen átérezni a dolgokat, azok akár pozitívak, akár negatívak. Míg a csúcsok örömteliek lehetnek, a mélypontok komoly kihívásokat is jelenthetnek, amelyek kimeríthetik a megküzdési kapacitását, fokozhatják az ön által megélt stresszt, vagy befolyásolhatják a kapcsolatait. Jótanács: készítsen tervet arra vonatkozóan, hogyan tudja hatékonyan kezelni az érzéseit nehéz helyzetekben, hogy ne váljon túlterheltté, szétesetté. Ebben segítségére lehet egy, a témában járatos tanácsadó pszichológus, pszichoterapeuta, vagy akár a cikkben említett önsegítő könyvek is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



