Befolyásolja-e a személyiségünket a testvérünk?

A legtöbb embernek a világon van testvére, akiket - csakúgy, mint a szülőket - nem mi választunk magunknak. A szülői befolyással számos kutatás foglalkozott már, a testvérek kapcsolatára és annak a személyiségre gyakorolt hatásaira viszont mindezidáig kevesebb figyelem fordult.

A születési sorrend csakugyan szerepet játszik a jellem formálásában, azonban ez csupán egy tényező a sok közül, amely befolyásolhatja alaptermészetünk, valamint életünk alakulását.

A testvéreink az első barátaink, sőt, az is előfordulhat, hogy egész életünk során ők maradnak a legközelebbi barátaink. Az, hogy milyen lesz a viszonyunk a testvérünkkel, nagyrészt a gyermekkori élményektől és a szüleinktől függ. Bárhogyan is alakul, az életünkben testvérkapcsolataink a leghosszabbak. Természetesnek vehető tehát, hogy a fivéreinknek, nővéreinknek ráhatása van a személyiségünkre. Velük gyakoroljuk először, hogyan működnek az egyenrangú kapcsolatok, milyen érzés hibázni, kibékülni, hogyan érvényesítsük akaratunkat. Egy 2014-es, testvérkapcsolatokról szóló tanulmány megállapította, hogy a testvérekkel rendelkező személyek általában empatikusabbak, gondoskodóbbak, nagylelkűbbek, mint a testvér nélkül felnövő társaik. Ennek oka valószínűleg, hogy egy életen át tanulják a megosztást, a kompromisszumkészséget.

Mindannyian találkoztunk már olyan testvérekkel, akik annak dacára, hogy egy családban nőttek fel, teljesen különböző személyiségek. Alfred Adler, osztrák pszichiáter szerint mindez azzal magyarázható, hogy az egyes gyermekek különbözőképpen élik meg a családi életet. A gyermekek testvéri rivalizálása a szülők figyelméért nagyban befolyásolja fejlődésüket. Ezen természetes versengés során a testvérek különböző tulajdonságokat fejlesztenek ki, különféle érdeklődési köröket választanak.

A következőkben szeretnénk bemutatni néhány, a témával kapcsolatos kutatás főbb észrevételeit.

Mire jutottak a kutatások?

Először is egy 80.000 fő részvételével, 9 országban zajlott kérdőíves felmérés eredményeit, amely arra kereste a választ, hogy az ellenkező nemű testvér befolyásolja-e a felnőttkori egyéniségünket. „Fontos tisztázni, hogy a felnőttkori személyiséget vizsgáltuk, nem pedig a gyermekkorit. Ez azért lényeges, mert amíg az emberek együtt élnek a testvéreikkel, a testvérek neme valóban ráhatással lehet a jellemükre, azonban ez az élet későbbi szakaszában elhalványul” – ismertette Dr. Julia M., a tanulmány vezetője, a Lipcsei Egyetem pszichológiai tanszékének oktatója.

A tanulmány társszerzője, Anna Ardile Brenøe, korábbi munkái alapján arra számított, hogy ellenkező nemű testvér jelenléte növelni fogja a nemre jellemző egyedi tulajdonságokat, azonban meglepő módon nem találtak bizonyítékot erre. A személyiségjegyeket az úgynevezett Big Five személyiségteszt alapján értékelték. Ez alapján személyiségünk öt fő tényezőből áll össze: a lelkiismeretesség, a barátságosság, az érzelmi stabilitás, a tapasztalatokra való nyitottság, valamint az extraverzió (beszédesség, magabiztosság, mások társaságának előnyben részesítése). A válaszok eredményei következetes nemi különbségeket találtak a nők és a férfiak között, de ez teljesen független volt a vizsgált alanyok testvéreinek nemétől. Mindezek alapján kijelenthető, hogy amennyiben ellenkező nemű testvérrel nőttünk fel, az önmagában nincs hatással a felnőttkori személyiségünkre.

A foglalkozásválasztást elemezve fény derült arra, hogy azok a nők, akiknek fiatalabb fiútestvérük van, gyakrabban választanak nőiesebb szakmát. Ugyanez azonban nem volt megfigyelhető azokban a családokban, ahol nem voltak élesen elkülönült nemi szerepek, ahol a szülők a gyermekkor idején közel azonos óraszámban dolgoztak.

Egy másik tanulmány által világossá vált az ellenkező nemű testvér előnye: ezek a személyek könnyebben ismerkednek és találnak partnert. A legvalószínűbb magyarázat erre, hogy számukra kevésbé okoz nehézséget, hogy beszélgetést kezdeményezzenek a kiszemeltjükkel.

Az azonos nemű testvérekről is találtak a kutatók érdekességet: közülük a korban közelállók gyakrabban veszik fel egymás rossz szokásait. Például a fiatalabb testvérek négyszer nagyobb valószínűséggel kezdenek dohányozni, ha az idősebb testvérük is dohányzik. Észrevehető ugyanez a kábítószer- és alkoholfogyasztás kapcsán is.

Mindenki egyedi személyiség

Elmondható, hogy aki testvér mellett nő fel, hamar megtanulja, hogy nem lehet mindig a figyelem középpontjában, ennélfogva ők sokkal határozottabb és céltudatosabb felnőttek lesznek. Az egyedüli gyerekekből viszont magabiztosabb, felelősségteljesebb és kreatívabb felnőtt válik.

A személyiségünk tesz minket egyedivé, és hatással van az egész életünkre, mint ahogyan a velünk történt események is hatással vannak a személyiségünkre. Jellemünk kialakulása valójában számos tényező: gének, családi mintázatok, szülőtípusok és társadalmi hatások eredménye.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító





Forrás: