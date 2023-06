Mi a hosszú élet „titka”? A kék zónák nyomában

A Kék zónák olyan helyeket jelölnek, ahol az átlagosnál tovább élnek az emberek. A 2000-es évek elején Dan Buettner és tudósokból álló csapata annak járt utána, mi lehet az a közös metszőpont, ami hozzásegíti a világ különböző pontjain élő embereket a hosszú élethez.

A vizsgálatban 5 régió vett részt: Szardínia Barbagia régiója, Ikaria szigete, Okinava, Costa Rica Nicoya félszigete és a Loma Lindán élő hetednapi adventista közösség, hiszen ezeken a helyeken a legtöbb a centenáriusok, azaz a 100 évet megélt emberek száma. A világ különböző részeit végigjárva, megismerve a 100 évesek életmódját, 9 közös pontot találtak a kutatók, melyek hozzásegíthetnek egy hosszabb, egészségesebb élethez. Íme a 9 „lecke”:

1. lecke: Mozogjunk természetesen

A hosszú életet élők legtöbbje aktív életet élt, akár munkájuknak köszönhetően, például pásztorkodás által, akár szabadidejükben kertészkedve, természetet járva. A cél tehát az aktivitás, hogy a mozgás a mindennapjaink része legyen.

2. lecke: 80%-os szabály

Fejezzük be az étkezést, amikor 80%-ban jóllaktunk. Ez segít megtartani az egészséges testsúlyt, kihasználva ennek minden pozitív élettani hatását.

3. lecke: Mérsékeljük a húst és a feldolgozott ételeket

A fent említett helyeken élő 100 évesek többségének a hüvelyesek, magvak, tofu, teljes kiőrlésű gabonák és kerti zöldségek, gyümölcsök alkotják étrendjük alapját. Az adventisták vallási okokból egyáltalán nem fogyasztanak húst, a legtöbb kék zónában élőnek pedig egyszerűen nem volt lehetősége minden nap húst fogyasztani. Ők azonban nem vegetáriánusok, a húsfogyasztást jeles napokra, ünnepekre korlátozzák, azaz mértékkel fogyasztják.

Tovább A növényi alapú táplálkozás típusai és átállás növényi étrendre

4. lecke: Mértékletes borfogyasztás

Az adventisták kivételével a többi kék zóna lakói esküsznek a mértékletes alkoholfogyasztásra. Okinaván 1 pohár szaké, Szardínián 1 pohár vörösbor mellett egy jó baráti körben eltöltött beszélgetés csökkenti a stresszt, a szív és érrendszeri betegségeket, azonban a WHO felhívja a figyelmet, hogy a biztonságos alkoholfogyasztásnak nincs alsó határa, ezért ezzel a szabállyal legyünk óvatosak és válasszuk a jó minőségű, polifenolokban gazdag száraz vörösbort inkább alkalmanként.

5. lecke: Célok

A centenáriusok azt vallják, mindig kell egy cél, amiért aznap felkelnek. Ez lehet egy távolabbi, egyszerűbb cél is, mint például „lássam felnőni az unokám”, de kapcsolódhat hobbihoz, munkához.

6. lecke: Lassítsunk!

A szardíniaiak és nicoyaiak a sziesztára esküsznek, az adventisták szombaton töltik a pihenőnapjukat, ilyenkor a családdal, barátokkal közösen vezetik le a napi/heti stresszt. A krónikus stressz pedig negatív hatással van egészségünkre, így érdemes a hosszú élet érdekében megtalálni a nekünk legmegfelelőbb stresszkezelő technikát.

7. lecke: Tartozzunk valahova!

Az egészséges százévesek nagyrésze vallásos, erős hívő közösséghez tartozik. Nem számít, hogy katolikus, zsidó, buddhista vagy egyéb felekezet híve, a vallásos közösséghez való tartozás egy mélyebb társadalmi háló kialakítását teszi lehetővé, illetve a kutatások szerint a felekezetekhez tartozók kevésbé hajlamosak káros viselkedésformák felvételére.

8. lecke: A család legyen a legfontosabb!

A család jelenti a legfontosabb szociális hálót. A kék zónákban élők többsége nagy családban él, azaz az idősebb generációk a fiatalabbakkal, így számíthatnak egymásra mind fizikailag, mind érzelmileg.

9. lecke: A megfelelő társaság

Életvitelünk megváltoztatásának egyik leghatékonyabb módja, ha olyan emberekkel vesszük körbe magunkat, akik hasonló értékeket képviselnek, mint mi. Az effajta szociális háló nagyban segít a hosszú életkor megélésében.

A kutatással kapcsolatban két könyv is született. A kék zónák lakóinak életéről, életmódjáról többet megtudhatunk A hosszú élet titkai c. könyvből, receptekkel kapcsolatosan pedig a hosszú élet ízei – 100 recept, hogy 100 évig élj c. könyvből inspirálódhatunk.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Mázi-Fülöp Nóra, dietetikus