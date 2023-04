Mérgező vegyi anyagok, amelyeket tudtunk nélkül fogyasztunk

Több olyan ftalát ismert – olvasható a Magyar Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján –, amely megzavarhatja a hormonrendszer összetett élettani működéseit, különösen a magzati, gyermek- és fiatalkori fejlődés idején. Befolyásolhatják a nemi fejlődést, a nemi működéseket, a termékenység és a spermiumszám csökkenéséhez, korai pubertáshoz, rejtettheréjűséghez, húgycső-rendellenességekhez, policisztás petefészekhez, endometriózishoz vezetve. Káros hatásúak lehetnek az idegrendszer fejlődésére (pl.: figyelemzavar, hiperaktivitás, autizmus spektrum zavar, tanulási nehézségek) és megzavarhatják az anyagcsere-folyamatokat, valamint elhízást okozhatnak. A legtöbb ftalát a szervezetbe kerülve az anyagcserének köszönhetően gyorsan lebomlik egyszerűbb összetevőkre, majd a kiválasztás során távozik a szervezetből. A vizeletből kimutatható a különböző forrásokból származó aktuális ftalátexpozíció mértéke. A ftalátok káros hatásának következtében az Európai Unióban számos ftalát már nem lehet műanyag árucikkekben, gyermekjátékokban, élelmiszerrel érintkező műanyagokban, illetve kozmetikumokban. A szabályozás kiemelt jelentőségű, és ugyan a fenti szabályozás következtében az újonnan előállított termékek már nem tartalmazhatnak ftalátokat, de előfordulhatnak még régebben gyártott, valamint az Unión kívülről származó termékekben is! Ezért még mindig előfordulhatnak: a rugalmas műanyagból (PVC) vagy gumiból készült berendezési és egyéb használati tárgyak, illetve a műszaki és elektronikai cikkek rugalmas bevonataiban (pl.: PVC-padló, padlószőnyeg, kábelek, szerszámok műanyag markolata, öntapadós matricák),

élelmiszerek műanyag csomagolóanyagában,

a polietilén-tereftalátból (PET) készült ásványvizes és üdítős palackokban,

műanyagból készült ruházati termékekben,

egyéb használati tárgyakban (pl. gyurmákban, ragasztókban, festékekben, légtisztítókban, gyertyákban, kijelzővédő PET fóliákban),

lágyzselatin bevonatú étrend-kiegészítő tablettákban,

kozmetikumokban,

illetve jelen lehetnek az ülepedett porban és a beltéri levegőben is. Próbáljuk meg elkerülni! Tudatos odafigyeléssel ezek a kitettségek elkerülhetőek, hiszen javasolt műanyag helyett a természetes anyagból készült használati tárgyak és játékok, illetve a „PVC-mentes” („PVC free”), a „ftalátmentes” („phthalate free”) és az „illatanyagmentes” termékek választása. Kevesebb szépségápolási termék használatával is csökkenthető a kitettség, különösen a kismamáknak és kisgyermekes szülőknek fontos erre odafigyelniük. Mivel a házipor is tartalmazhatja ezeket a vegyületeket, ezért rendszeres takarítással, nedves kendővel történő portalanítással csökkenthető a mennyiségük. Hő hatására könnyebben kioldódnak, ezért kerülendő az ételek műanyag edényben történő melegítése. A gyakori és alapos kézmosás – főleg az étkezéseket megelőzően – ebből a célból is javallott. A legfontosabb a műanyagok jelölésének ellenőrzése, és a biztonságosnak tekinthető műanyagok használata.