A nyár hűsítő kedvencei - Fagylaltok és jégkrémek

Alapvetően a tejfagylaltok tejet, tejport, tejzsírt, tojást, cukrot, ezenfelül növényi zsiradékot is tartalmaznak (pl. kókuszzsírt, pálmaolajat) - amihez ízesítő-, színezőanyagokat, állományjavítókat is adnak. A gyümölcsfagylaltok alapvetően vizes fagylaltok. Vízből, gyümölcsből (gyümölcsvelő, gyümölcslé), cukorból és járulékos anyagokból készülnek. Fontos, hogy tejet, tojássárgáját nem tartalmazhatnak. Adalékanyagok – kell e tartanunk tőlük? A fagylalt állagának, selymességének és minél nagyobb térfogatának kialakításához mesterségesen előállított emulgeáló és stabilizáló anyagokat használnak. Felhasználásukkal alapanyag is megtakarítható, hiszen így az anyagba több víz vagy levegő keverhető. Legelterjedtebb az E471 használata (zsírsavak mono- és digliceridjei), amit észterezéssel, kémiai úton állítanak elő. Annak ellenére, hogy mesterségesen előállított adalékanyagról van szó - veszélytelennek számít, a zsíranyagcserébe kerülve lebomlik. A színezékek tetszetőssé és étvágygerjesztővé teszik a fagylaltokat és a jégkrémeket – mondhatni ők a fagylaltok „kozmetikumai”. A természetes színezékekkel – amiket élelmiszer nyersanyagokból vonnak ki – és természetes eredetű színezékekkel – amiket élelmiszer nyersanyagokból állítanak elő – nincs különösebb probléma. Ezek növényi eredetű élelmiszerek természetes alkotói – így az emberi szervezetre nincs káros hatásuk. (Ilyenek például: a kurkumin (E100), a riboflavin (E101), a klorofillok (E140), a karotinok (E160a), a lutein (E161b), a céklavörös (E162).) Viszont a mesterséges színezékekkel – amelyeket szintetikus úton állítanak elő – már több a probléma: legtöbbjük az emberi szervezet számára káros lehet, arra érzékeny embereknél nagyobb arányban váltanak ki élelmiszer-intoleranciát, mint a természetes színezékek. Szerencsére az adalékanyagok toxikológiai vizsgálatának köszönhetően az engedélyezett mesterséges színezékek köre jelentősen leszűkült. Legyünk mi is óvatosak az E102 (tartrazin), E104 (kinolinsárga), E122 (azorubin), E124 (kosnilvörös) és az E129 színezékek használata esetén – mert főként gyerekeknél figyelemzavart okozhatnak. A fagylaltok és jégkrémek készítésénél sűrítőanyagokat is használnak – egyrészt besűrítésre, illetve a fagylalt vagy jégkrém "optimális állagának" beállítására. Az E407 (karragén) használata állatkísérletekben bélgyulladást és fekélyt idézett elő, míg az E412 (guargumi) és az E413 (tragantmézga) allergiás reakciókat válthat ki. Használatosak még savanyúságot szabályozó anyagok is – amelyekkel egyrészt beállítják a termékek savasságát, másrészt tartósító tulajdonsággal is rendelkeznek. A foszforsav és sói (E338-341) a legvitatottabb adalékanyagok közé tartoznak, károsan befolyásolják a szervezet kalcium-anyagcseréjét – megakadályozzák a kalcium felvételét, ami csontritkuláshoz vezethet. Aromákkal és ízfokozókkal a fagylaltoknál és jégkrémeknél a silányabb alapanyagból készülteknél találkozhatunk – ezzel kívánják elnyomni az ízbéli hibákat, és eladhatóbbá akarják tenni a terméket. A cukormentes és light termékeknél édesítőszereket és cukorhelyettesítőket használnak. Közülük az aszpartam (E951) a legproblémásabb. Egyrészt a fenilketonuriában (veleszületett anyagcsere-betegség) szenvedők nem fogyaszthatják – másrészt érzékeny embereknél fejfájást, kábultságot, emlékezetkiesést, látászavarokat, rendkívüli aktivitást, rosszullétet és allergiás reakciókat figyeltek meg a használata során.