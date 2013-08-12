Ólommérgezés – Veszélyforrások és tünetek

Ólommérgezésről akkor beszélünk, ha az ólom lerakódik a szervezetben. Ez hónapokat, éveket vehet igénybe. Az ólom már kis mennyiségben is komoly egészségi problémákat okozhat. A 6 év alatti gyermekek különösen érzékenyek az ólommérgezésre, súlyos szellemi és fejlődésbeli károsodást okozhat náluk a mérgezés, de minden élő szervezetre veszélyt jelent.

Az ólommérgezés forrásai

Az ólomtartalmú festékek, az ólommal szennyezett por, víz, játékok, kozmetikumok, talaj az ólommérgezés legfőbb forrásai.

Talaj . A talajba jutó ólom, mely a gázolajból vagy festékekből származik, évekig jelen lehet. Sok nagyvárosban és forgalmas autóút melletti talaj esetén ez jelenleg is aktuális probléma. Hasonlóan az ólómmérgezés forrása lehet a bauxitgyártás során keletkező vörösiszap is.

. A talajba jutó ólom, mely a gázolajból vagy festékekből származik, évekig jelen lehet. Sok nagyvárosban és forgalmas autóút melletti talaj esetén ez jelenleg is aktuális probléma. Hasonlóan az ólómmérgezés forrása lehet a bauxitgyártás során keletkező is. Víz . Ólomcsövekből juthat ólom az ivóvízbe.

. Ólomcsövekből juthat ólom az ivóvízbe. Ólomtartalmú festékek. Korábban elterjedtek voltak, ma már nem használják ezeket a festékeket, főleg régi házakban találkozhatunk még ma is ólomtartalmú festékekkel. A falról lepergő festékforgácsokat sajnos a gyerekek néha nyalogatják, lenyelik, ez komoly károsodást okozhat.

Korábban elterjedtek voltak, ma már nem használják ezeket a festékeket, főleg régi házakban találkozhatunk még ma is ólomtartalmú festékekkel. A falról lepergő festékforgácsokat sajnos a gyerekek néha nyalogatják, lenyelik, ez komoly károsodást okozhat. Az akkumulátorok ólomtartalma is okozhat ólommérgezést. Az akkumulátorbontás jelentősége növekvő tendenciát mutat. A prolémát a használaton kívüli akkumulátorok gyűjtése és a bontóhelyre történő szállítása okozza. Az említett tevékenység jelentős környezeti veszéllyel jár, érdemes hangsúlyozni, hogy ez veszély és nem ártalom. Évente általában 4-5 ólommérgezés történik itthon, de volt rá példa, hogy 2010-ben egyszerre 28 embert vittek kórházba ólommérgezéssel egy akkumulátorgyártó üzem dolgozói közül.

ólomtartalma is okozhat ólommérgezést. Az akkumulátorbontás jelentősége növekvő tendenciát mutat. A prolémát a használaton kívüli akkumulátorok gyűjtése és a bontóhelyre történő szállítása okozza. Az említett tevékenység jelentős környezeti veszéllyel jár, érdemes hangsúlyozni, hogy ez veszély és nem ártalom. Évente általában 4-5 ólommérgezés történik itthon, de volt rá példa, hogy 2010-ben egyszerre 28 embert vittek kórházba ólommérgezéssel egy akkumulátorgyártó üzem dolgozói közül. A házi por is tartalmazhat ólmot.

is tartalmazhat ólmot. Néhány importált konzervdoboz is tartalmazhat ólmot.

is tartalmazhat ólmot. Tradicionális gyógynövények, kozmetikumok. Főleg Dél-Ázsiából, Indiából származó termékek esetében számoltak be nagyobb mennyiségű ólomtartalomról.

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A vörösiszap fő alkotói Al 2 O 3 10-20%

O 10-20% SiO 2 3-50%

3-50% Na 2 O 2-10%

O 2-10% CaO 2-8%

TiO 2 0,5-2% A vörös színt adó vastartalmú kőzetek (30-40%) mellett még K, Cr, V, Ni, Ba, Cu, Mn, Pb és Zn jelenlétével kell számolni.

Milyen tünetek utalhatnak ólommérgezésre?

Enyhe ólommérgezés esetén sokan tünetmentesek. A jelentkező tünetek általában hetek vagy még hosszabb idő alatt alakulnak ki, néha fel-fellángolva.

Már kis mennyiségű ólom jelenléte (10 mikrogramm/dl) komoly szervi károsodásokat okozhat. A legkomolyabb veszélynek az agy van kitéve, az ólom felhalmozódásának eredményeként visszafordíthatatlan károsodások alakulhatnak ki. Ettől magasabb ólomszint (25 mikrogramm/dl) esetében a vesék és az idegrendszer károsodása alakul ki. Ettől is magasabb ólomszintek görcsrohamokat, eszméletvesztést, halált okozhatnak.

A 2 éves kor alatti gyerekek fokozottabban érzékenyek az ólomra, ezért válik halálos áldozattá minden negyedik ólommérgezett kisgyermek. Míg a felnőttek bélrendszere a tápcsatornába került nehézfémnek csak 5-10%-át szívja fel, addig a gyermekeknél ez az arány megközelíti az 50%-ot!

Az ólommérgezés tünetei gyermekeknél: Vérszegénység, lassult izom- és csontnövekedés, halláskárosodás, tanulási zavar, idegrendszeri és vesekárosodás, mozgáskoordinációs zavar, beszédzavar, magatartási zavar alakulhat ki.

Vérszegénység, lassult izom- és csontnövekedés, halláskárosodás, tanulási zavar, idegrendszeri és vesekárosodás, mozgáskoordinációs zavar, beszédzavar, magatartási zavar alakulhat ki. Az ólommérgezés tünetei felnőtteknél: Vérszegénység, szürke hályog, a férfi ivarszervek károsodása, emésztési zavarok, magas vérnyomás, memóriazavar, koncentrálási nehézség, idegrendszeri tünetek alakulhatnak ki. Terhesség során szövődmények léphetnek fel, például vetéléssel, koraszüléssel lehet számolni.

Az ólommérgezés diagnózisa A vér ólomszintje egyszerű vérvizsgálattal kimutatható.

Hogyan kezelhető az ólommérgezés?

Nagyon fontos a további mérgezésnek való kitettség megszüntetése. Az ólommal szennyezett tárgyak kiiktatása alapvető. Emellett alkalmazhatóak még kelátionok, melyek megkötik az ólmot és a vizeleten keresztül kiürítik. Alkalmazható még EDTA (etilénidiamin-tetraecetsav), mely szintén kelátképző, és megköti, illetve segít kiüríteni a mérgező ólmot.

A kórházi kezelés, kelátképzésen alapuló terápia mellett a tüneti ellátás, folyadékpótlás, és a megfelelő nyomelempótlás is szükséges mérgezés esetén.

Tudta? A rendszeresen végzett vérvizsgálatok többé-kevésbé követhetővé tennék a környezeti ártalmak változásait: a ma élők vérében például kevesebb az ólom és a kén, amiatt, hogy időközben az üzemanyagok összetétele átalakult.

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Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: Mayo Clinic

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus