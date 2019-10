Alkohol és gyógyszer: kiszámíthatatlan hatások

A legtöbb gyógyszer fogyasztása alatt szigorúan kerülni kell az alkoholt, mert különben egészen váratlan hatásokkal kell szembenéznünk. Van azonban néhány gyógyszercsoport, melyre nem jelentős, vagy nincs hatása az alkoholnak.

A köztudatban az él, hogy az alkoholfogyasztás a nyugtatók és az altatók hatását fokozza, de nemcsak ez történhet. Sok más hatóanyaggal is kölcsönhatásba léphet és egészen váratlan hatásokat okozhat.

Az alkohol és a nyugtatók

Az alkohol önmagában nyugtató, szorongásoldó, és álmosító hatású. Épp ezért legismertebb interakciója a nyugtatókkal, altatókkal és szorongáscsökkentőkkel kialakuló hatás, ami a gyógyszer hatásának erősödésében nyilvánul meg.

Ugyanez a nyugtató és altató hatás jelenik meg opiát származék fájdalomcsillapítókkal, kodein és azzal rokon köhögéscsillapítókkal is. Ráadásul ezeknél a kábítószereknél fokozódik a légzőközpontot bénító hatás is, mely akár fulladásos halálhoz is vezethet, valamint kodeinnél hányinger, és szédülés is társulhat.

Az allergia elleni tabletták önmagukban is álmosító hatásúak, bár az újabb hatóanyagok kevésbé rendelkeznek ezzel a mellékhatással. Alkohollal együtt viszont előfordulhat álmosság valamint a koncentrációs képesség csökkenése. Depresszió elleni szerek, pszichiátriában használt szerek, és egyes Parkinson-kór ellenes szerek nyugtató hatását is növeli, azonban ritka kivételeknél ellentétes hatások is előfordulnak.

Hasonló a helyzet a cinnarizin és a flunarizin (migrén megelőzése és kezelése valamint szédülés esetén használt szerek) esetén is, valamint az epilepszia ellenes gyógyszereknél, ezért szigorú alkoholtilalom betartása szükséges. Ráadásul az epilepszia elleni karbamazepinnél mozgászavarok, izomrángásos mellékhatások gyakorisága is megnő, a valproesav esetén pedig a májkárosító mellékhatás kockázata emelkedik.

Májkárosító és egyéb hatások

Az alkohol krónikus fogyasztása májelégtelenséghez, zsírmáj kialakulásához vezethet. A paracetamol tartalmú lázcsillapító is májkárosító hatású, különösen nagyobb adagban. Az alkohol fokozza ezt a hatást, hogy akár a terápiás dózisok mellett is létrejöhet májkárosodás.

Alkoholizmus esetén nem szabad paracetamolt szedni, illetve paracetamol terápia alatt nem szabad alkoholt fogyasztani. Szintén a májkárosítás miatt tilos az immunrendszer gátló és daganatellenes metotrexátot és alkoholt együtt fogyasztani.

Ön tudta? Májzsugor kialakulása esetén férfiakban nőies jegyek jelennek meg és potenciazavar alakul ki, nőkben menstruációs zavarok léphetnek fel.

Az acetilszalicilsav, akár lázcsillapításra, akár véralvadásgátlóként használva megnyújtja a vérzési időt, a véralvadást csökkenti Ezt a hatását az alkohol fokozza, így növeli a gyomor-bélvérzéses mellékhatások kialakulásának gyakoriságát, és fekélyképződés vagy vérzés alakulhat ki. A többi láz- és fájdalomcsillapítónál is növeli a gyomor-bélrendszer károsító mellékhatásokat.

Ugyanez a helyzet a szteroid gyulladásgátlókkal is, ezért tilos együtt fogyasztani ezeket a gyógyszereket, mert az emésztőrendszeri vérzések sokszor már csak súlyos esetben diagnosztizálhatók.

A véralvadásgátlók és az alkohol

A szájon át szedhető véralvadásgátlókra kettős hatással van az alkohol, ugyanis akut fogyasztása esetén növeli a hatásukat, vagyis a vérzési hajlamot. Krónikus alkoholizmus esetén viszont gyengül a hatásuk, mert a gyógyszert lebontó enzimek mennyiségét növeli az alkohol, így a csökkenő hatás miatt trombózis alakulhat ki.

Antibiotikumok és az alkohol

Tetraciklin antibiotikumok lebomlását ugyanígy gyorsítja, ezért az antibiotikum hatása csökkenhet vagy megszűnhet, ezért nem szabad velük alkoholt fogyasztani.

Más gyógyszerek, mint például a baktériumellenes metronidazol az alkohol lebomlásába avatkozik be. Megakadályozza az alkohol teljes lebomlását, és felszaporodik az az anyag, ami a másnaposságot okozza. Szédülés, rosszullét, hányás lehet a következmény, ezért szigorú alkoholmegvonás szükséges metronidazol szedésekor. Egy konyakmeggyet sem ajánlott fogyasztani, és ez a gyógyszer vaginális alkalmazása esetére is vonatkozik.

Kalciumcsatorna-gátló vérnyomáscsökkentők és az alkohol

A verapamil és a gallopamil hatóanyagú kalciumcsatorna-gátló vérnyomáscsökkentők fokozzák az alkohol hatását, mert elhúzódóvá teszik a lebomlását, ezért ekkor is alkoholmegvonás javasolt. A többi kalciumcsatorna-gátlóval nincs ilyen interakció.

Gyógyszerek, melyekre nincs jelentős hatással az alkohol Van néhány gyógyszercsoport, melyre nem jelentős, vagy nincs hatása az alkoholnak. Ilyenek a gyomorsavcsökkentők, a hashajtók és a hasmenés elleni szerek, az antibiotikumok közül a penicillinek, a cefalosporinok, a makrolidok, az aminoglikozidok, és a fluorokinolonok. Továbbá a köptetők, a szívelégtelenségre adott digoxin, a vérzsír és koleszterinszint csökkentők, a csontritkulás elleni szerek, ideértve a D-vitamint és származékait, az ásványi sókat és a biszfoszfonátokat is, valamint a pajzsmirigyműködésre ható szerek, a nemi hormonok, a nőgyógyászati szerek, az urológiában alkalmazott hatóanyagok és a vírus ellenes szerek. Az itt említett kivételek persze nem jelentik azt, hogy ezekkel a gyógyszerekkel gyakran lehet alkoholt fogyasztani, mindössze csak annyi, hogy ritkán egy-egy pohárral megengedhetünk magunknak.

Erősíti a vérnyomáscsökkentők hatását

A legtöbb vérnyomáscsökkentő hatását erősíti oly mértékben, hogy hirtelen felegyenesedéskor ájulás is bekövetkezhet, ez vonatkozik anginában alkalmazott nitrát értágítókra is.

Különösen a vérnyomáscsökkentő terápia kezdetekor illetve adagemeléskor kell szigorúan kerülni az alkoholt. Az ACE-gátlók és egyes központi hatású vérnyomáscsökkentők, mint a klonidin, moxonidin, rilmenidin, metildopa és guanfacin esetén ráadásul a nyugtató hatás is erősödik.

A béta-blokkoló vérnyomáscsökkentők közül a karvedilol lebomlását gátolja, így túlzott vérnyomáscsökkenést és lassú szívverést okoz. A többi béta-blokkolóval viszont nincs jelentős kölcsönhatása. Az összes típusú vizelethajtó hatását növeli, mert összeadódik a hatásuk. Ez magas vérnyomás esetén kívánatos hatás, de mégis kerülni kell az alkoholfogyasztást, nem lehet terápiás céllal vizelethajtásra alkalmazni.

Szívritmuszavart, vércukorszint-ingadozást is előidézhet

A hörgőtágító hatású asztma elleni szerek önmagukban is fokozzák a szívverést, alkohollal együtt viszont akár ritmuszavarokat is előidézhetnek. Egyes vércukorcsökkentő tabletták (pl. glibenklamid, gliklazid, glimepirid, glipizid, gliquidon) hatása megnő alkohol hatására, túlzott vércukorszint-csökkenés, illetve a vércukorszint ingadozása jelentkezhet.

Ráadásul a vércukorcsökkentő metformin vesén keresztüli kiválasztása csökken alkoholfogyasztáskor, így erősödik a hatása, mely tovább csökkenti a vércukorszintet, ezért teljes alkoholmegvonás szükséges.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész