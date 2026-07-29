Életkoronként javasolt szűrővizsgálatok nőknek

A szűrővizsgálatok ajánlott köre nemcsak az egyéni kockázati tényezőktől, hanem az életkortól is függ. Bizonyos életkorban minden nőnek javasolt részt vennie bizonyos szűréseken, de fokozott kockázat esetén az általános ajánlásoktól korábban is szükséges.

A nők számára javasolt szűrővizsgálatok köre az életkor előrehaladtával fokozatosan bővül. Fiatal felnőttkorban elsősorban a méhnyakrák megelőzésére, valamint a szív- és érrendszeri kockázati tényezők felismerésére helyeződik a hangsúly. A negyvenes évektől egyre nagyobb jelentőséget kap az emlőrákszűrés, míg az ötvenes évektől a vastagbélrákszűrés és a menopauzával összefüggő betegségek korai felismerése is a rendszeres egészségügyi ellenőrzések részévé válik.

Az alábbi ajánlások átlagos kockázatú, panaszmentes nőkre vonatkoznak. Amennyiben a családban fiatal életkorban előfordult emlő-, petefészek- vagy vastagbélrák, ismert öröklődő daganatszindróma áll fenn, illetve egyéb fokozott kockázati tényezők is jelen vannak, a szűrővizsgálatok megkezdése korábbi életkorban, illetve a megszokottnál gyakoribb ellenőrzés mellett válhat indokolttá.

Hirdetés

20–29 éves korban

Ebben az életkorban a legfontosabb szűrővizsgálat a méhnyakrákszűrés, amelyet a szexuális élet megkezdését követően, az aktuális szakmai ajánlásoknak megfelelően rendszeresen el kell végeztetni. Emellett javasolt a vérnyomás, a testsúly és a testtömegindex rendszeres ellenőrzése, valamint a kardiovaszkuláris kockázatbecslés. Fokozott kockázat esetén szóba jöhet a vércukor- és lipidvizsgálat, illetve a szexuális úton terjedő fertőzések célzott szűrése is.

30–39 éves korban

A méhnyakrákszűrés továbbra is kiemelt jelentőségű, ugyanakkor ebben az évtizedben egyre nagyobb szerepet kapnak a civilizációs betegségek megelőzését szolgáló vizsgálatok. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a vérnyomást, a vércukorszintet és a vérzsírértékeket, különösen túlsúly, dohányzás, cukorbetegség vagy családi halmozódás esetén.

40–49 éves korban

Negyvenéves kor felett fokozatosan emelkedik az emlőrák előfordulása, ezért egyéni rizikótól és az adott ország ajánlásaitól függően ebben az életkorban megkezdődhet a mammográfiás szűrés. Emellett továbbra is fontos a szív- és érrendszeri rizikófaktorok rendszeres ellenőrzése, valamint szükség esetén a cukorbetegség és a zsíranyagcsere-zavarok szűrése.

50–64 éves korban

Ebben az életkorban már több, népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű szűrővizsgálat is rendszeressé válik. A mammográfiás emlőrákszűrés mellett ajánlott a vastagbélrákszűrés, valamint a menopauzát követően fokozott figyelmet kell fordítani a csontritkulás kockázatának felmérésére és a csontsűrűség mérésére. Továbbra is elengedhetetlen a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a kóros vérzsírértékek rendszeres ellenőrzése.

65 éves kor felett

Idősebb korban a szűrővizsgálatok szükségességét már nem kizárólag az életkor, hanem az általános egészségi állapot, a társbetegségek és a várható élettartam is befolyásolja. A csontritkulás szűrése, a szív- és érrendszeri rizikófaktorok ellenőrzése, valamint szükség esetén a daganatszűrések folytatása továbbra is fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében.