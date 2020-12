A napszaki ritmus és az időskor

Testünk működését belső biológiai óránk szabályozza, melynek központja az agyban található. Az itt termelődő anyagok egy 24-27 órás ritmus mentén hangolják össze a biológiai folyamatokat, így azok egymással összhangban, egymás hatásait kiegészítve működnek. Ezt a szabályos ismétlődést nevezzük élettani-napszaki ritmusnak vagy cirkadián ritmusnak.

Érdekes megfigyelés, hogy a napszaki ritmus nem állandó az egyes életkorokban. Minél idősebb az ember, annál inkább csökken az agyban található idegsejtek működése és ezzel párhuzamosan a szervezet belső órája is elállítódik. Az így kialakuló változások leginkább az alvási szokások átalakulásában mérhetők le. Az idősebbek kevesebbet alszanak és gyakran panaszkodnak arra, hogy nagyon könnyen megébrednek éjszaka, majd nem tudnak visszaaludni. A rossz éjszakai alvás miatt nappal gyakrabban szunyókálnak, ami miatt éjszaka megint csak nem tudnak aludni.

Az idősebbeknél tapasztalt alvászavar tehát természetes következménye a kor előrehaladtának, de az is igaz, hogy az ilyenkor kialakuló helytelen pihenési szokások segítenek elmélyíteni a problémát. A krónikussá váló alvászavarok károsan befolyásolják a hangulatot, a viselkedést és sok esetben memóriaromlást, illetve zavartságot is okozhatnak.

Megdöbbentő adat, de az idősek 10-40 százalékánál ismerhetők fel a hangulatzavar tünetei, melyet tévesen sokszor az öregedés természetes velejárójának tartanak, vagy a szellemi leépülés számlájára írnak. A leggyakrabban jelentkező tünetek a fáradtság, a gyengeség, a gyakori sírdogálás, az anhedónia, az érdeklődés elvesztése, valamint az emlékezőképesség romlása. Az idős emberek gyakran beszélnek az elmúlásról, önmagukat felesleges tehernek érzik, és sokszor gondolnak az öngyilkosságra. Ezek egyértelműen a depresszió tünetei, ami mellett nem szabad elmenni. A fenti tünetek megszüntetésében kulcstényező az alvászavar rendezése és a napszaki ritmus helyreállítása.

A legújabb kutatások szerint a belső biológiai óra zavarának tudható be az időseknél jelentkező esti zavartság is, amit az angolszász szakirodalom naplemente-jelenségnek hív. A koraesti órákban az idősek szellemi állapota érezhetően romlik, feledékennyé válnak, könnyebben eltévednek, esetleg el is kóborolnak megszokott környezetükből. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy estefelé csökken az agyban a melatonin termelés, ami a cirkadián ritmus zavarához vezet. A naplemente-jelenség főleg szellemileg hanyatló, demens betegeknél fordul elő, így feltételezik, hogy az Alzheimer-kór kialakulásában is szerepe van a napszaki ritmus felborulásának.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Veress Dóra, pszichiáter