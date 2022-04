A diabéteszes retinopátia okai és típusai

A diabéteszes retinopátia fő oka a rosszul beállított vércukorszint és a magas vérnyomás. Ezek mellett vannak azonban más rizikófaktorok is, amelyek hozzájárulnak a retinopátia kialakulásához és a betegség súlyosbodásához.

A betegség kialakulásának okai például a következők lehetnek:

Magas vérnyomás, mely a cukorbetegség alatt is fennáll

Hormonális változások a serdülőkorban, illetve terhesség alatt

Dohányzás

Magas koleszterinszint

Visszatérő hirtelen vércukorszint-csökkenés

Milyen típusai vannak a diabéteszes retinopátiának, és ezek hogy alakulhatnak ki?

1. Nem proliferatív diabéteszes retinopátia

Az érfalak különböző, a diabétesz miatt bekövetkezett változásai, pl. az érfalak fehérjék hatására történő „elcukrosodása” következtében először is a retina vérellátottsága csökken. Az ereken kidudorodások jelennek meg (mikroaneurizmák), amelyek kipukkannak, és bevérzéseket okoznak a retinán.

Később a diabéteszes retinopátia ezen formájánál folyadék, zsír és fehérje kerül a retinára a törékeny érfalakból. Így szövet közti folyadék gyülemlik fel (ödéma), és zsírlerakódás alakul ki. Ezek a jelenségek a retinára korlátozódnak, és többnyire semmilyen tünetet nem okoznak, amíg a sárga foltot, az éles látás helyét (macula) nem érintik.

2. Proliferatív diabéteszes retinopátia

Ha a betegség előrehaladott állapotban van, érburjánzás (proliferáció) következik be, ezek az erek a rossz vérellátást igyekeznek kiegyenlíteni. Mivel szintén károsodottak, ezek is könnyen kipukkannak. Az új erek az üvegtestbe nőnek, amiben ezáltal bevérzéseket okozhatnak, és hirtelen látásromlás következik be.

A diabéteszes retinopátia ezen típusánál az érdaganat egy további komplikációját jelenti a retinaleválás. Ha a daganat a szivárványhártyát (írisz) is eléri, ritka esetben a szem magas belső nyomásával járó zöld hályog (neovaszkularizációs glaukóma) kialakulását vonja maga után. A diabéteszes retinopátia gyakran a látóképesség tartós korlátozódásához vezet.

3. Diabéteszes makulopátia

A retinopátiának ez a típusa a makula károsodását okozza, ami az éles látás helye. A rossz vérellátás és a víz felgyülemlése (ödéma kialakulása) miatt a látósejtek a látás szempontjából legfontosabb helyen halnak el. Így azonnali kezelés nélkül a látás súlyosan károsodhat.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos