Nyári depresszió - A nyár nem mindenkinek öröm

A nyár sok embernek egyet jelent a napsütéssel, nyaralással, sporttal és szabadidős tevékenységekkel. Vannak azonban olyan emberek is, akik számára a nyár örömök helyett megpróbáltatást és szomorúságot hoz, sőt akár súlyos depresszióba is süllyedhetnek.

„A lelki zavarok kötődhetnek az évszakokhoz, és nyaranta kiújulhatnak.” – magyarázza Michael Grözinger, az Aacheni Pszichiátriai Klinika orvosa. A tudományos irodalom nyári depresszió néven írja le a jelenséget, mely jelentősen ritkább ugyan, mint a téli depresszió, ami egy sokak által ismert pszichés probléma.

A téli depresszió biológiai magyarázata a fényhiány. A hosszabb éjszakák, a sötétség néhány ember agyi anyagcseréjét megváltoztatja. Ennek következménye lehet kedvetlenség, levertség vagy súlyosabb esetben depresszió. A téli depresszió kísérője lehet az evés utáni vágy fokozódása és a nagy alvásigény.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

A nyári depresszió tünetei, okai, kezelése

Tünetei: A legjellegzetesebb tünet a kimerültség, az álmatlanság és a belső nyugtalanság. A nyári hangulatesésnél és a depressziónál rendszerint nem jelentkeznek a téli depresszióra jellemző kísérő tünetek.

Okai: Grözinger szerint a nyári depresszió hátterében eddig semmilyen biológiai tényezőt nem mutattak ki. Egy pszichológiai momentum azonban sokaknál megfigyelhető: Aki lelkileg egyébként is rosszul érzi magát, annál inkább elhatalmasodik rajta ez az érzés, minél jobb kedvük van a környezetében lévő embereknek. A nyári depresszió kialakulásában az is szerepet játszhat, hogy sok nő nem elégedett alakjával, és míg mások miniszoknyát hordanak, ők inkább elrejtenék magukat. Mindezek mellett érzéseik miatt még bűntudat is gyötri őket.

A depresszió kialakulásáért feltehetően egyrészt agyi anyagcsere-folyamatok felelősek: a szerotonin és noradrenalin egyensúly felborulása. Másrészt a válsághelyzetek is szerepet játszhatnak kialakulásában, de az olyan események is, ami a lelkileg egészséges embereknek örömöt jelentene, például terhesség vagy egy sikeres vizsga.

Kezelés: Grözinger tanácsa szerint kerülendő a nagy hőség. A nyári depressziót alapvetően a többi depressziótípushoz hasonlóan kezelik. A pszichoterápia és a gyógyszeres kezelés sok páciensnek segít kigyógyulni a nyári depresszióból, többnyire a két kezelési mód kombinációját alkalmazzák.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos