Három perces teszt segíthet az Alzheimer-kór korai felismerésében?

DRportal, WEBBeteg
megjelent:

A kutatók új lehetőségeket keresnek az Alzheimer-kór korai diagnosztizálására, mivel a jelenlegi módszerek gyakran csak a betegség előrehaladott stádiumában mutatják ki a problémát. A Bath-i Egyetem és a Cumulus Neuroscience Ltd. kutatócsoportja egy Fastball EEG nevű teszt fejlesztésén dolgozik, amely ígéretes eredményeket mutat az enyhe kognitív károsodás (MCI) korai felismerésében.

A Fastball EEG egy háromperces, nem invazív, passzív teszt, amely az agy elektromos aktivitását méri képek ismétlődő megjelenítése közben. A vizsgálat során a résztvevőknek nem kell feladatot végrehajtaniuk vagy válaszolniuk, csak képeket nézniük, miközben EEG-vel rögzítik agyi válaszaikat. Az így kapott adatok alapján a kutatók következtetni tudnak a felismerési memória működésére.

A kutatásban 53 MCI-ben szenvedő és 54 egészséges idősebb felnőtt vett részt. Az eredmények szerint a Fastball teszt megbízhatóan különbséget tett a két csoport között, kimutatva a memóriaproblémákat már korai stádiumban. A kutatók szerint ez a módszer azért is jelentős, mert nem befolyásolják olyan tényezők, mint a szorongás, oktatás vagy nyelvi különbségek, amelyek gyakran torzítják a hagyományos memóriatesztek eredményeit.

A teszt gyors, objektív és kulturálisan független módszert kínál

George Stothart, a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy a Fastball teszt akár otthon is elvégezhető, ami tovább csökkenti a stresszt és kényelmesebbé teszi a vizsgálatot az idős emberek számára. Jelenleg két nagy, négyéves klinikai validációs vizsgálat zajlik az Egyesült Királyságban több mint 2000 résztvevővel, amelyek célja a módszer megbízhatóságának és pontosságának bizonyítása.

Az új eljárásra vonatkozóan pozitívan nyilatkozott Dr. Peter Gliebus is, aki szerint a Fastball teszt gyors, objektív és kulturálisan független módszert kínál a kognitív hanyatlás korai felismerésére. Kiemelte, hogy az Alzheimer-kór már évekkel a tünetek megjelenése előtt elkezdődik, így a korai diagnózis kulcsfontosságú a hatékony kezelés és életminőség megőrzése szempontjából. Gliebus szerint a teszt kombinálása biomarkerekkel, például vérvizsgálattal vagy agyi képalkotással tovább növelheti a diagnosztikai hatékonyságot, valamint szükséges a módszer tesztelése különböző demográfiai csoportokban is.

Ugyanakkor kritikus hangok is megjelentek

Dr. Clifford Segil, a Providence Saint John’s Health Center neurológusa szerint a módszer nem biztos, hogy a klinikai gyakorlatban széles körben alkalmazható lesz. Véleménye szerint az agy elektromos aktivitásának vizsgálata – bár hasznos lehet epilepszia esetén – nem feltétlenül megbízható a demencia diagnosztikájában, és hamis pozitív eredményekhez is vezethet. Segil azt javasolja, hogy a Fastball módszert egészítsék ki hagyományos EEG-vel, hogy az agy más területeinek aktivitása is figyelembe vehető legyen.

Forrás: WEBBeteg/DRportal - Can a 3-minute noninvasive test help diagnose Alzheimer’s disease early? (Medicalnewstoday)

