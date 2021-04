A Pfizer vakcina biztonságos az immunellenőrzőpont-gátló kezelés közben

Az mRNS technológiára alapozott COVID-19 elleni Pfizer-BioNTech-vakcina alkalmazása biztonságos azoknál a rákbetegeknél, akik immunellenőrzőpont-gátló típusú daganatellenes kezelésben részesülnek - közölték izraeli onkológusok a The Lancet Oncology című tudományos lapban megjelent cikkükben.

Az orvosok 134 olyan daganatos beteg anyagát dolgozták fel, akik immunellenőrzőpont-gátló (immune checkpoint inhibitor, ICI) kezelés mellett megkapták a Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni védőoltást előírásszerűen, mindkét alkalommal. A betegek közül néhányan az immunterápia mellett kemoterápiában is részesültek.

A vakcina kettős értelemben is biztonságos volt: "nem tapasztaltunk az immunterápiához köthető mellékhatásokat, de olyan tünetek sem mutatkoztak, amelyeket, esetleg súlyos formában, maga a védőoltás váltott volna ki” – mondta el a jelentés társzerzője, dr. Ido Wolf (Sourasky Medical Center). „Tehát megkaphatják a vakcinát az említett csoportba tartozó rákbetegek. Úgy véljük, hogy olyan esetekben szükséges a vakcina beadása, ahol nagy a COVID-19 fertőzés előfordulása.”

Hirdetés

Mégis, ezen betegekre vonatkozóan, több kérdésre még választ kell találni. Például arra, hogy milyen hatásokra és mellékhatásokra kell hosszú távon számítani. „Pácienseink esetét csak néhány héttel a második dózis felvétele után vizsgáltuk, és ezért nem ismerjük a hosszútávú előnyöket és az esetleg a szövődményeket”, jegyezte meg dr. Ido Wolf.

Más tudományos közlemény elméletileg is alátámasztja, hogy az immunellenörőző pont gátlók és a COVID-19 elleni védőoltások egymás hatását elősegítik. Szintén kimutatott tény, hogy a szolid daganatok kezelése során alkalmazott kemoterápia és a vakcina adása a szervezetet ellenállóvá teszi a koronavírus fertőzéssel szemben.

Szerző: Fazekas Erzsébet újságíró; Lektorálta: Dr. Baki Márta onkológus

Forrás: Short-term safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine... (The Lancet)

Ez is érdekelheti